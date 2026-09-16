Мобилизация, наступление на Чернигов и НАТО: Коваленко – о том, что будет после выборов в РФ

Конец 2026-го – начало 2027 года станет самым большим испытанием для Украины, а россиян придется нейтрализовывать в режиме нон-стоп, предупредил Коваленко.

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Нынешние выборы в Госдуму РФ станут последними в карьере диктатора Путина – Коваленко / Коллаж: Главред

После выборов в Госдуму РФ и завершения избирательного ритуала у россиян начнется "веселая" жизнь. Кремлю больше не придется "сохранять лицо" и поддерживать хотя бы видимость стабильности, как перед голосованием, а потому на горизонте – новая мобилизация (несмотря на все заверения российских властей в том, что России она не нужна), еще более жесткое закручивание гаек и дальнейшее затягивание поясов. Причем вся эта "развлекательная программа" ждет тех россиян, которые годами убеждали себя, что война их лично не касается.

Впрочем, кардинальные изменения после выборов в Госдуму РФ ждут не только россиян, но и Украину, и Запад. Так, например, проведение мобилизации в России позволит Путину продолжить наступление в Украине и даже открыть новое направление – северное. А кроме того, Россия может осуществить нападение на страны НАТО.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, когда в России может начаться новая волна мобилизации и как быстро мобилизованных отправят на фронт, чего россиянам следует ожидать от России, и что Кремль готовит для тех, кто останется, откуда может начаться новое наступление на Украину и какую страну НАТО Путин может выбрать в качестве новой жертвы. Также Коваленко объяснил, какие сюрпризы Украина готовит России и почему нынешние выборы в Госдуму могут оказаться последними для Путина.

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Что может измениться после выборов в Госдуму в РФ? Могут ли они стать своеобразной точкой, после которой Кремль полностью развяжет себе руки?

Прежде всего в России начнется всеобщая мобилизация. Москва будет вынуждена это сделать, поскольку темпы наступательных операций и ситуация на поле боя складываются не в пользу России.

Россияне сейчас могут проводить тактические наступательные операции в Донецкой области, но скорость продвижения вообще не удовлетворяет российское командование, ведь войска движутся очень медленно и несут огромные потери. При этом россияне утратили инициативу почти по всей линии боевого соприкосновения в южной оперативной зоне. За исключением Гуляйпольского направления, но и там продвижение носит исключительно тактический характер, и речь не идет о каких-либо перспективах прорыва фронта и обвала обороны Украины.

На Слобожанском плацдарме, Лиманском и Купянском направлениях, которые ранее были стагнирующей зоной для противника, у российских войск тоже ухудшается ситуация. В этой зоне они терпят неудачи, в то время как украинские войска продвигаются. Сначала на Купянском направлении в районе Двуречной было официально подтверждено расширение зоны нашего контроля, а теперь ситуация для россиян стремительно ухудшается еще и между реками Жеребец и Нитриус. Официальных заявлений не было, но это уже признают мониторинговые группы, OSINT-аналитики и сами Z-военкоры, причем последние откровенно паникуют.

России не хватает нынешнего количества войск даже для ползучего наступления, поэтому после выборов в РФ будет всеобщая мобилизация, считает Коваленко / Фото: Минобороны РФ

России критически не хватает людских ресурсов, и, чтобы решить проблему, она не станет "изобретать велосипед". Возможностей изменить ситуацию на фронте, задействовав неожиданные новые технические, технологические или инженерные методы и инструменты, у нее нет. Единственное, что Россия может применить, – это классический советский метод ведения войны количеством.

Нынешнего количества российских войск, сконцентрированных в зоне боевых действий, не хватает для продолжения ползучего наступления по всем направлениям. Более того, россиянам не хватает личного состава даже для того, чтобы удерживать захваченные территории.

Соответственно, всеобщая мобилизация в России неизбежна. И провести ее попытаются как можно быстрее, чтобы потерять минимум позиций и начать контрнаступательные действия, с тем чтобы сначала вернуть утраченные позиции, а затем захватить новые.

Поэтому после проведения выборов в Госдуму в России можно ожидать начала всеобщей мобилизации. Но конца ей не будет – она продлится столько, сколько это потребуется режиму. И проходить она будет в репрессивном формате, то есть все права и свободы россиян будут жестко ограничены, как в условиях объявленной войны, даже несмотря на то, что официально в РФ до сих пор продолжается непонятная "СВО". Мобилизация будет проводиться гибридным способом, но сути это не изменит.

То есть мобилизация в России будет проводиться открыто, речь не идет о скрытой мобилизации?

Да, мобилизация будет проводиться открыто, но под разными названиями. Например, объявят "частичную мобилизацию 2.0" – и вперед.

Всеобщая мобилизация имеет жесткую юридическую привязку к официально объявленной войне. Если Россия официально признает ведение войны, это автоматически закроет перед ней двери многих международных институций, площадки которых Москва использует для продвижения своих нарративов и ведения агентурной работы. Например, Совбез ООН, который за время войны не принял ни одной адекватной резолюции из-за имеющегося у России права вето. Как только Россия перейдет в состояние войны, ее возможности будут жестко ограничены. Безусловно, полностью ее не изолируют – право голоса сохранится, но многие ее полномочия будут урезаны.

Именно поэтому Россия никогда не назовет меры, которые она будет принимать, всеобщей мобилизацией, а войну – войной.

Когда мы сможем увидеть на фронте первых мобилизованных россиян?

В ноябре.

Если в октябре начнется мобилизация, то уже в ноябре новобранцы будут на поле боя. Хотя не удивлюсь, если первых мобилизованных отправят на фронт уже 14-15 октября, то есть всего через две недели после начала мобилизации. В любом случае никто не будет отправлять новобранцев на длительную базовую военную подготовку. Их очень быстро будут закидывать в зону боевых действий с минимальной подготовкой или вообще без нее.

Поэтому процесс точно не будет длиться месяцами. Уже к концу 2026 года мы увидим на поле боя большое количество новых мобилизованных россиян, которыми будут затыкать дыры, возникшие за последнее время.

Россиянам лучше бежать из РФ, причем как можно быстрее, потому что после выборов Россия закроет границы, убежден Коваленко / Скриншот

Какую реакцию россиян на этот процесс вы прогнозируете? Вот, например, недавно наш Генштаб сообщил, что потери России превысили 1,5 млн убитых и раненых в этой войне. Есть ли у россиян какой-то болевой порог – такое количество потерь, которое заставит их изменить отношение к войне?

Нет, ничего подобного не будет, на это не стоит рассчитывать. Однако вполне можно ожидать, что многие российские мужчины призывного возраста сбегут из России. И мы должны со своей стороны это стимулировать. Пусть бегут куда угодно, не только в Грузию – Сакартвело не резиновая, и все россияне, бегущие от мобилизации, там не вместятся. Пусть бегут в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – в нормальные красивые страны, где нет мобилизации. Самарканд, например, не менее красив, чем Тбилиси, а Хива – это вообще город, словно из сказки об Аладине. В этих городах россияне могут переждать, пока закончится режим Путина.

Россияне, которые останутся в России, окажутся в зоне риска того, что их используют как "мясо". Поэтому им лучше бежать, причем как можно быстрее. Ведь как только пройдут выборы и старые-новые депутаты займут места в Госдуме, Россия сразу же закроет границы. После этого сбежать из России будет очень сложно, разве что в лес. Но и это будет – российские "уклонисты" еще будут прятаться по лесам.

Вы перечислили целый ряд стран, куда россиянам стоит бежать. Но хотят ли эти страны видеть их у себя? Например, Казахстан недавно ввел платный въезд, а в соцсетях казахи остро реагируют на любые намеки на массовый приезд россиян, не говоря уж о том, в каком "восторге" они были от поездок россиян в Казахстан за топливом. Или Сербия, дружественная к россиянам: их там уже столько, что в Белграде возникают столкновения между россиянами, поддерживающими войну, и теми, кто против.

Наверное, эти страны не особо ждут россиян, потому что во многих местах к ним относятся с подозрением. Но, с другой стороны, границы для россиян они не закрывают.

Кроме того, приезд россиян будет положительным фактором для экономики этих стран, пусть и временным. Люди, сдающие квартиры, повысят арендную плату в 4-5 раз и что-то заработают. Кроме того, россияне так или иначе будут оставлять в этих странах свои деньги, посещая местные магазины, рестораны и т. д.

Главное – ограничивать россиян в возможности проводить акции и вести агентурную работу. Хотя вряд ли россияне, сбежавшие из РФ, начнут проводить массовые акции. А вот риск работы агентуры существует. Эта практика существует еще с советских времен: некоторые "эмигранты", которые якобы бежали за границу от советского режима, оказывались "товарищами-майорами". Таких было немало, и Запад на этом не раз обжигался.

А после распада Советского Союза, когда бдительность в отношении действий России значительно ослабла, она внедрила в западные страны своих агентов под видом эмигрантов, оппозиционеров и т. п. Агентурная сеть очень серьезная, особенно среди так называемых российских оппозиционеров. Это действительно опасное явление.

Что будет происходить внутри России после выборов, ведь война будет требовать все больше людей и денег? Насколько вероятно дальнейшее закручивание гаек – в экономике, социальной сфере и не только? Россия уже продает рекордные объемы золота, чтобы вести войну, а что дальше? Начнет шарить по карманам россиян, например, замораживать вклады, мол, "все для победы"?

Россия богата не только золотом, например, у нее есть лес. Она может отдать Сибирь Китаю, чтобы тот вырубил все, что захочет.

Россия занимает первое место в мире по природным ресурсам. И любые ресурсы она может продавать или отдавать ради того, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины.

После того как, помимо Wildberries, в России будут выбиты и Ozon, там начнутся очень интересные явления, убежден Коваленко / Фото: Supernova

Такого разрушения экономики и России в целом, как при Путине, не было еще никогда за последние столетия. Разве что в начале создания Советского Союза россияне отдавали культурные ценности в обмен на долги, золото, бриллианты и т. п. Путин нивелирует потенциал России так, как никто до него.

Не удивлюсь, если в этом году в РФ повысят НДС на 2-3%. Вполне ожидаемо, что в России НДС достигнет 25% в ближайшее время. Таким образом, россияне будут использоваться Кремлем в качестве ресурса наряду с нефтью, газом и другими природными ресурсами. Ведь россияне для Кремля – не только "мясо" для войны, но и финансово-экономический ресурс.

Конечно, уровень жизни в России существенно снизится. Уже сейчас там пропагандируют советский образ жизни, то есть ограничения во всем, дефицит всего, очереди за всем. Для россиян все это становится повседневностью и привычными явлениями. Это свидетельствует о том, что война будет затяжной, и российская власть будет "доить" всех. Так что пусть привыкают, ведь очереди будут не только за топливом, но и за сахаром, маслом, хлебом, водкой – за всем. После того как, помимо Wildberries, в России будут вытеснены и Ozon, там начнутся очень интересные явления.

Вот Кремль и готовит россиян – тех, кто никогда не выезжал за пределы своего захолустного городка, где туалет во дворе и нет водопровода и газоснабжения. Их готовят к тому, что везде плохо, а у них хорошо, потому что есть стабильность. Именно таких власть будет "доить" по максимуму. Большая часть российского населения не видела лучшей жизни. А часть тех, кто видел, все равно готова остаться в стране, понимая риски, которые вскоре возникнут из-за мобилизации. И это уже признак того, что они бесхребетны и аморфны.

От россиян, которые сейчас останутся в России, точно не стоит ожидать акций протеста или митингов.

Вы упоминали о потерях РФ в войне – 1,5 миллиона человек. Возникает вопрос: а где матери и жены, потерявшие сыновей и мужей? Могил на кладбищах стало больше, и потери невозможно скрыть. Где все эти матери и жены? Они появляются только тогда, когда кто-то возмущается тем, что им не выплатили пособие на похороны.

Вскользь вы упомянули о том, что после выборов в России начнется закручивание гаек. Что это будет – репрессии, ограничения в интернете, усиление давления на несогласных и контроля над обществом? Или Кремль уже исчерпал свой репрессивный инструментарий?

Будет усиление контроля над обществом. В России это уже опробовали на мигрантах. В 2025 году Следком РФ Бастрикина получил карт-бланш на мобилизацию натурализованных россиян – тех самых казахов, армян, узбеков и т. д., которые получили паспорт РФ и стали новыми гражданами.

Были созданы две базы данных: одна содержала информацию о каждом мигранте – где он находится, где живет, как передвигается, то есть эта система отслеживала местонахождение мигранта; вторая – данные всех натурализованных россиян, на которых в прошлом году началась настоящая охота. Если у мигранта не было регистрации, его задерживали под угрозой депортации с запретом на въезд в Россию. А натурализованных россиян сразу же везли в военкомат и под давлением заставляли подписать контракт с министерством обороны. Всего в 2025 году было более 150 тысяч арестов именно в рамках этой работы Следственного комитета при поддержке Росгвардии и военной полиции, и около 60 тысяч задержанных оказались в зоне боевых действий.

Аналогичную практику после выборов будут применять в отношении самих россиян. Уже созданы базы данных с информацией о местах их фактического проживания, а не прописки. Кроме того, идет массовая выдача военнообязанным мобилизационных распоряжений. И как только объявят мобилизацию, Следком займется всеми россиянами.

Путин ни при каких обстоятельствах не согласится на мир, потому что тогда в РФ начнутся внутренние дестабилизационные процессы, считает Коваленко / Фото: kremlin.ru

Какие процессы могут начаться в кремлевском "серпентарии" после выборов? Может ли что-то измениться в противостоянии тамошних "ястребов" и "голубей", в настроениях окружения Путина (поводов для сценария с табакеркой прибавилось)?

Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер. Это будет банальная имитация переговорного процесса.

Путин не видит своего будущего в мирной России. И это большая проблема как для нас, так и для россиян. В случае мира или даже перемирия на три-четыре месяца в России сразу же начнутся внутренние дестабилизационные процессы. Путин боится, что это воспримут как его слабость и силой отстранят его от поста президента.

Это мировоззрение КГБ-шника среднего звена: когда ты демонстрируешь слабость и не проявляешь жесткой инициативы, тебя нейтрализуют, потому что в таком случае ты – слабое звено. Если посмотреть на карьерный путь Путина, можно заметить, что он никогда не демонстрировал слабости. Он никогда не выражал и не демонстрировал сочувствия, расценивая это как слабость: ни во время событий в Беслане, ни во время событий с атомной подводной лодкой "Курск", ни во время событий в "Крокус Сити Холле" и т. д.

Для Путина война – это форма выживания. Поэтому никакие "ястребы", "голуби", "тараканы", "пауки" и весь этот "жабогадюкинг" ничего не решают – все вращается вокруг Путина. Поэтому его позиция проста: воевать до тех пор, пока он жив.

Стоит ли Украине ожидать после выборов в России усиления атак или каких-то принципиальных изменений в действиях россиян на фронте? Может ли Россия пойти на расширение географии войны за счет некой заварушки на территории стран НАТО?

Для нас конец 2026 года и начало 2027-го станут самым большим испытанием, потому что на фронте у противника появится большое количество человеческих ресурсов, которые нужно будет нейтрализовать в режиме нон-стоп.

Никаких кардинальных изменений в тактике россиян не произойдет. Но они начнут чаще атаковать и отправлять больше людей на штурмы. Соответственно, боевых столкновений станет больше, и потерь станет больше. Но Россия не будет обращать внимания на эти потери. То есть у нас возникнет проблема с тем, что у противника будет очень много живой силы на поле боя.

Мы должны к этому готовиться, в частности разрабатывать свою тактику противодействия этому человеческому ресурсу, сооружать инженерные сооружения и заграждения, более ориентированные на противопехотную компоненту. Средства поражения также должны быть такого типа, чтобы уничтожать как можно больше живой силы врага, генерировать большое количество "200-х" и "300-х".

В целом Россия может действовать по нескольким сценариям.

Первый – война исключительно на территории Украины: удержание захваченных территорий и ползучее наступление в Донецкой области, на что Россия бросит все ресурсы.

Второй – открытие второго фронта в Украине, то есть наступление, например, в Черниговской области. Для этого потребуются ресурсы, и они будут сосредоточены в Брянской области. Если 1 октября начнется мобилизация, то к концу декабря или началу января может быть полностью готова группировка для наступления. И сил и средств будет достаточно для проведения такой операции.

Третий сценарий Путин также рассматривает, у него аж руки чешутся, так ему хочется его реализовать. Это – нападение на одну из стран Европы и НАТО. А после визита в Москву главы ЦРУ Джона Ретклиффа, который предостерег Путина от этого шага, Путин еще больше мотивирован поступить именно так. В 2021 году Бернс приезжал к Путину и призывал не нападать на Украину, и что тот сделал?

Путина нельзя ни о чем просить и умолять, потому что в таком случае он еще больше убеждается в том, что все делает правильно: мол, его боятся, к нему приползают и просят, поэтому он считает, что может жахнуть.

Потому нападение на одну из стран Европы вполне вероятно. И я уверен, что этой страной может стать Эстония. Путин видит в этом смысл. Во-первых, это продолжение войны. Во-вторых, это демонстрация своему плебсу того, что Россия действительно воюет с НАТО. В-третьих, Путин верит, что таким вторжением он сможет настолько шокировать НАТО и Европу, что сможет их шантажировать: Россия останавливается там, где она есть, а Запад, со своей стороны, прекращает поддержку Украины, оставляя ее наедине с РФ.

Для нас конец 2026 года и начало 2027-го станут самым большим испытанием, предупредил Коваленко / Фото: 4-я отдельная танковая бригада

А какие неприятные сюрпризы Украина может преподнести России после выборов в Госдуму? Недавно, например, в Fire Point заявили о начале боевых испытаний, причем сразу по России, нашей баллистики уже через несколько недель, хотя россияне еще не оправились от наших дронов, пролетевших более 3 тыс. км…

Вообще-то о сюрпризах говорить не стоит, потому что сюрприза не получится. Но то, что мы разрабатываем баллистику, известно. Надеюсь, что к концу 2026 года мы начнем использовать собственную баллистику по территории России.

Думаю, что мы также сможем расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" по территории РФ.

Более чем уверен, что к концу этого года мы увидим, как наши дроны преодолевают 4 тысячи километров. То есть то, что недавно видели и от чего россияне в шоке, – не предел.

Кроме того, мы готовимся к осенне-зимнему периоду в плане давления на Россию. И речь идет не только об ударах по привычной номенклатуре, то есть по Wildberries, Ozon, НПЗ и объектам российского ВПК. Мы готовимся отключить в России свет. Удары по энергетическому сектору РФ – это неотъемлемая часть программы на конец 2026 года и начало 2027-го.

А о других интересных сюрпризах лучше промолчим.

Могут ли эти выборы в Госдуму стать последними при Путине?

Да, это вполне возможно. Если бы вы задали аналогичный вопрос перед предыдущими выборами в Госдуму РФ пять лет назад, я бы ответил "нет". Хотя в 2022 году говорили, что это уже "конец Путина". Но нет, конец так быстро не наступает. А сейчас – 50 на 50, потому что уже есть признаки того, что нынешние выборы в Госдуму РФ станут последними в карьере диктатора Путина.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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