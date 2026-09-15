Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Актер Том Круз засветил стальной пресс и попал на обложку модного глянца.

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Том Круз показал роскошную фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tomcruise

Кратко:

Как сейчас выглядит Том Круз

Где он снялся

Том Круз в 64 года снова доказал, что время над ним не властно - актер снялся для обложки журнала GQ, продемонстрировав подтянутую форму и рельефный пресс.

На кадре звезда позирует в расстегнутой рубашке и джинсах, намеренно оставляя торс открытым. Круз уверенно смотрит в объектив, одной рукой держась за ремень, а другой проводя по волосам - съемка получилась максимально дерзкой и харизматичной.

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Это уже шестая обложка актера для GQ, но первая за более чем 20 лет. Для фотосессии ему подобрали образы в его фирменном стиле - сочетание повседневной "грубоватой" классики: джинсы, винтажные футболки и строгие пиджаки.

Том Круз снялся в новой фотосессии / ua.depositphotos.com

Помимо фотосета, Круз дал редкое интервью, в котором рассказал о своей работе и подходе к ролям. Актер подчеркнул, что всегда стремится передавать эмоции через физику тела, грим и детали образа, а также не боится сложностей в профессии.

Посмотреть фото Тома Круза можно тут

Сейчас он активно готовится к выходу нового фильма "Digger", где предстает в неожиданном амплуа - в образе нефтяного магната, почти неузнаваемого из-за трансформации.

Несмотря на десятилетия карьеры, Круз признается: он не живет прошлым и сосредоточен на настоящем и будущем, продолжая искать новые вызовы и роли.

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О персоне: Том Круз Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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