Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

Кратко:
- Как сейчас выглядит Том Круз
- Где он снялся
Том Круз в 64 года снова доказал, что время над ним не властно - актер снялся для обложки журнала GQ, продемонстрировав подтянутую форму и рельефный пресс.
На кадре звезда позирует в расстегнутой рубашке и джинсах, намеренно оставляя торс открытым. Круз уверенно смотрит в объектив, одной рукой держась за ремень, а другой проводя по волосам - съемка получилась максимально дерзкой и харизматичной.
Это уже шестая обложка актера для GQ, но первая за более чем 20 лет. Для фотосессии ему подобрали образы в его фирменном стиле - сочетание повседневной "грубоватой" классики: джинсы, винтажные футболки и строгие пиджаки.
Помимо фотосета, Круз дал редкое интервью, в котором рассказал о своей работе и подходе к ролям. Актер подчеркнул, что всегда стремится передавать эмоции через физику тела, грим и детали образа, а также не боится сложностей в профессии.
Посмотреть фото Тома Круза можно тут
Сейчас он активно готовится к выходу нового фильма "Digger", где предстает в неожиданном амплуа - в образе нефтяного магната, почти неузнаваемого из-за трансформации.
Несмотря на десятилетия карьеры, Круз признается: он не живет прошлым и сосредоточен на настоящем и будущем, продолжая искать новые вызовы и роли.
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О персоне: Том Круз
Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".
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