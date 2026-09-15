Энергетическое перемирие с РФ: насколько успешным для Украины может быть соглашение

Эксперты оценили, насколько выгодным для обеих сторон может быть перемирие и каких последствий следует ожидать после его прекращения.

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Энергетическое перемирие может как сыграть на руку Украине, так и дать Кремлю время / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube, Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

Смогут ли Украина и РФ при содействии США достичь реального соглашения

Как Украина может использовать время перемирия

Чем опасно для Украины энергетическое перемирие с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и страна-агрессор Россия якобы договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Однако многие скептически отнеслись к этому заявлению.

Главред выяснил, действительно ли возможно энергетическое перемирие между РФ и Украиной, для кого оно будет более выгодным, как долго оно потенциально продлится и какие последствия будет иметь.

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Можно ли доверять заявлениям Трампа о перемирии

Политолог, председатель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина обратил внимание на то, что из слов президента США не следует никаких конкретных деталей переговорного процесса, поэтому к словам американского лидера следует относиться с осторожностью.

"Потому что Трамп - это Трамп. Я к любому заявлению Трампа отношусь очень сдержанно. Не стоит воспринимать его как истину в последней инстанции, что всё уже согласовано, всё сделано. Трамп живёт в параллельной реальности", - пояснил он.

Политолог вспомнил прошлогоднюю попытку достичь аналогичного соглашения, которая на тот момент не была подкреплена согласованным документом и в итоге сорвалась из-за нежелания Москвы выполнять договоренности.

"Все сорвалось, потому что не было согласованного документа, американцы вели отдельные переговоры с россиянами, отдельно с нами. Якобы договорились, а в итоге все сорвалось, россияне отказались это выполнять. Сейчас может повториться похожая история", - предупредил Фесенко.

Политолог также объяснил причины поспешного объявления Трампом энергетического перемирия. Речь идет о приближении промежуточных выборов в Конгресс США и рекордных ценах на дизельное топливо внутри страны.

"Для него важно объявить об этом, потому что он надеется, что, как и с ценами на нефть, когда он неоднократно делал заявления о прекращении огня, и это дало эффект - снижение цены на нефть. Сейчас он надеется на такой же эффект", - отметил он.

Политолог добавил, что самого американского президента на самом деле может меньше интересовать практическая реализация перемирия, чем краткосрочный информационный эффект от самого анонса для внутренней аудитории США.

На каких условиях Украина готова прекратить удары по России

В ответ на заявление Трампа свое видение ситуации изложил президент Владимир Зеленский. Глава государства пояснил, что готовность Киева отказаться от ударов по критической инфраструктуре РФ напрямую зависит от того, насколько серьезными окажутся намерения Москвы.

"Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры. Продовольствие, энергетика и другие элементы базового обеспечения жизни должны находиться под защитой, а российские удары направлены прежде всего против этого", - написал Зеленский в Telegram.

Президент также уточнил детали дипломатического процесса, лежащего в основе этой инициативы. По его словам, от американской стороны действительно поступило предложение о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре, однако пока нет подтверждений готовности второй стороны конфликта двигаться дальше.

"Россия пока не демонстрирует реальной готовности завершить войну", - подчеркнул Зеленский.

Какую выгоду может получить Украина от паузы в ударах по энергетике

Энергетический эксперт Андрей Закревский в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что пауза в обстрелах выгодна обеим сторонам конфликта, но по разным причинам: Киеву она дает время на подготовку к холодам, а Москве - шанс отремонтировать то, что уже повреждено.

В то же время временное перемирие, по словам эксперта, не должно отменять стратегию Украины по оказанию давления на РФ с целью прекращения войны.

"Если бы мы не оказывали на них давление, если бы мы не поставили их с бензином в ту же ситуацию, в которую они поставили нас с выработкой электроэнергии, то и переговоров бы не было. Мы приходим к очередному тупику в войне, а когда тупиков в войне становится все больше, война заканчивается", - пояснил Закревский.

Также эксперт оценил вероятность заключения соглашения о прекращении ударов в 60–70%.

Почему Путин не спешит с энергетическим соглашением до зимы

В то время как украинская сторона формулирует свои условия относительно энергетического перемирия публично, за кулисами переговоров идет своя игра. Об этом сообщило издание Financial Times.

Журналисты пообщались с источниками, осведомлёнными о позиции Москвы, и выяснили, что руководство Кремля не намерено торопиться с фиксацией договоренностей об энергетическом перемирии.

"Путин не хочет заключать соглашение до зимы", - рассказали собеседники издания.

Какие ловушки скрывает энергетическое перемирие

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в Facebook предупредил, что энергетическое перемирие может оказаться более выгодным для России.

"Энергетическое перемирие, если оно будет достигнуто и соблюдено, означает, что у Путина исчезнут две глобальные проблемы: очереди на АЗС перестанут раздражать население, а Кремль сможет решить энергетическую проблему Крыма, Севастополя и ряда областей России", - отметил он.

В то же время, по оценке Денисенко, ключевой экономический рычаг находится вовсе не в сфере энергетики, а в морской блокаде. Именно поэтому, считает эксперт, полноценное соглашение о перемирии без разблокирования портов не устраивает ни одну из сторон конфликта.

"Энергетическое перемирие невозможно без полного разблокирования Азовского и Чёрного морей. А это уже не устраивает Путина, ведь именно блокада портов ставит экономику Украины на грань коллапса. Запрет на удары по танкерам при продолжении блокады портов Одессы является явно неравноценным обменом", - резюмировал Денисенко.

Поэтому, по мнению эксперта, Путин, скорее всего, будет стремиться сорвать переговоры руками Украины.

Зачем Кремлю нужна пауза в ударах по энергетике

Политический эксперт и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко на своем YouTube-канале обратил внимание на то, что любое решение о паузе Кремль будет принимать только после попытки максимально ослабить Украину другими средствами.

"Россия может рассчитывать ослабить Украину сейчас ударами по гражданской инфраструктуре, торговым сетям, логистике, производствам, портовой инфраструктуре, а затем согласиться на энергетическое перемирие", - сказал эксперт.

Мусиенко также предположил, что готовность Москвы пойти на такой шаг может быть связана не только с энергетикой, но и с более широкой договоренностью между Вашингтоном и Кремлем относительно хода американской избирательной кампании.

"Возможно, Кремль будет готов пойти на энергетическое перемирие, чтобы дать республиканцам возможность победить на промежуточных выборах. Это может быть частью соглашения между Вашингтоном и Москвой. Вероятно, об этом Путин и Трамп говорили во время своего телефонного разговора", - заявил он.

Эксперт предупредил, что подобный "подарок" Трампу накануне выборов может сопровождаться скрытым требованием к Вашингтону синхронизировать давление на Киев в вопросе дальнейшей помощи.

До какого срока может действовать энергетическое перемирие

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире телеканала "Киев24" связал возможную продолжительность перемирия с дипломатическим календарем Кремля на ближайшие месяцы.

"Выскажу свое личное мнение. Окно возможностей для функционирования именно "энергетического перемирия" будет примерно до второй половины декабря", - сказал он.

Аналитик объяснил, почему именно этот временной промежуток кажется ему наиболее реалистичным: кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно разыграть выгодную для себя карту в отношениях с Дональдом Трампом накануне выборов в Конгресс, а также провести две личные встречи с американским лидером и главой Китая Си Цзиньпином.

"Российскому диктатору придется дважды встретиться с Трампом и лидером Китая - на саммите АТЭС в ноябре и на саммите G20 в Майами", - отметил Чаленко.

При этом эксперт подчеркнул, что даже небольшая передышка даст Украине возможность укрепить энергосистему и нарастить запасы ракет для Patriot.

Patriot / Инфографика: Главред

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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