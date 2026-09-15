Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Энергетическое перемирие с РФ: насколько успешным для Украины может быть соглашение

Анна Косик
15 сентября 2026, 09:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты оценили, насколько выгодным для обеих сторон может быть перемирие и каких последствий следует ожидать после его прекращения.
Энергетическое перемирие с РФ: насколько успешным для Украины может быть соглашение
Энергетическое перемирие может как сыграть на руку Украине, так и дать Кремлю время / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube, Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

  • Смогут ли Украина и РФ при содействии США достичь реального соглашения
  • Как Украина может использовать время перемирия
  • Чем опасно для Украины энергетическое перемирие с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и страна-агрессор Россия якобы договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Однако многие скептически отнеслись к этому заявлению.

Главред выяснил, действительно ли возможно энергетическое перемирие между РФ и Украиной, для кого оно будет более выгодным, как долго оно потенциально продлится и какие последствия будет иметь.

видео дня

Можно ли доверять заявлениям Трампа о перемирии

Политолог, председатель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина обратил внимание на то, что из слов президента США не следует никаких конкретных деталей переговорного процесса, поэтому к словам американского лидера следует относиться с осторожностью.

"Потому что Трамп - это Трамп. Я к любому заявлению Трампа отношусь очень сдержанно. Не стоит воспринимать его как истину в последней инстанции, что всё уже согласовано, всё сделано. Трамп живёт в параллельной реальности", - пояснил он.

Политолог вспомнил прошлогоднюю попытку достичь аналогичного соглашения, которая на тот момент не была подкреплена согласованным документом и в итоге сорвалась из-за нежелания Москвы выполнять договоренности.

"Все сорвалось, потому что не было согласованного документа, американцы вели отдельные переговоры с россиянами, отдельно с нами. Якобы договорились, а в итоге все сорвалось, россияне отказались это выполнять. Сейчас может повториться похожая история", - предупредил Фесенко.

Политолог также объяснил причины поспешного объявления Трампом энергетического перемирия. Речь идет о приближении промежуточных выборов в Конгресс США и рекордных ценах на дизельное топливо внутри страны.

"Для него важно объявить об этом, потому что он надеется, что, как и с ценами на нефть, когда он неоднократно делал заявления о прекращении огня, и это дало эффект - снижение цены на нефть. Сейчас он надеется на такой же эффект", - отметил он.

Политолог добавил, что самого американского президента на самом деле может меньше интересовать практическая реализация перемирия, чем краткосрочный информационный эффект от самого анонса для внутренней аудитории США.

На каких условиях Украина готова прекратить удары по России

В ответ на заявление Трампа свое видение ситуации изложил президент Владимир Зеленский. Глава государства пояснил, что готовность Киева отказаться от ударов по критической инфраструктуре РФ напрямую зависит от того, насколько серьезными окажутся намерения Москвы.

"Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры. Продовольствие, энергетика и другие элементы базового обеспечения жизни должны находиться под защитой, а российские удары направлены прежде всего против этого", - написал Зеленский в Telegram.

Президент также уточнил детали дипломатического процесса, лежащего в основе этой инициативы. По его словам, от американской стороны действительно поступило предложение о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре, однако пока нет подтверждений готовности второй стороны конфликта двигаться дальше.

"Россия пока не демонстрирует реальной готовности завершить войну", - подчеркнул Зеленский.

Какую выгоду может получить Украина от паузы в ударах по энергетике

Энергетический эксперт Андрей Закревский в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что пауза в обстрелах выгодна обеим сторонам конфликта, но по разным причинам: Киеву она дает время на подготовку к холодам, а Москве - шанс отремонтировать то, что уже повреждено.

В то же время временное перемирие, по словам эксперта, не должно отменять стратегию Украины по оказанию давления на РФ с целью прекращения войны.

"Если бы мы не оказывали на них давление, если бы мы не поставили их с бензином в ту же ситуацию, в которую они поставили нас с выработкой электроэнергии, то и переговоров бы не было. Мы приходим к очередному тупику в войне, а когда тупиков в войне становится все больше, война заканчивается", - пояснил Закревский.

Также эксперт оценил вероятность заключения соглашения о прекращении ударов в 60–70%.

Почему Путин не спешит с энергетическим соглашением до зимы

В то время как украинская сторона формулирует свои условия относительно энергетического перемирия публично, за кулисами переговоров идет своя игра. Об этом сообщило издание Financial Times.

Журналисты пообщались с источниками, осведомлёнными о позиции Москвы, и выяснили, что руководство Кремля не намерено торопиться с фиксацией договоренностей об энергетическом перемирии.

"Путин не хочет заключать соглашение до зимы", - рассказали собеседники издания.

Какие ловушки скрывает энергетическое перемирие

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в Facebook предупредил, что энергетическое перемирие может оказаться более выгодным для России.

"Энергетическое перемирие, если оно будет достигнуто и соблюдено, означает, что у Путина исчезнут две глобальные проблемы: очереди на АЗС перестанут раздражать население, а Кремль сможет решить энергетическую проблему Крыма, Севастополя и ряда областей России", - отметил он.

В то же время, по оценке Денисенко, ключевой экономический рычаг находится вовсе не в сфере энергетики, а в морской блокаде. Именно поэтому, считает эксперт, полноценное соглашение о перемирии без разблокирования портов не устраивает ни одну из сторон конфликта.

"Энергетическое перемирие невозможно без полного разблокирования Азовского и Чёрного морей. А это уже не устраивает Путина, ведь именно блокада портов ставит экономику Украины на грань коллапса. Запрет на удары по танкерам при продолжении блокады портов Одессы является явно неравноценным обменом", - резюмировал Денисенко.

Поэтому, по мнению эксперта, Путин, скорее всего, будет стремиться сорвать переговоры руками Украины.

Зачем Кремлю нужна пауза в ударах по энергетике

Политический эксперт и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко на своем YouTube-канале обратил внимание на то, что любое решение о паузе Кремль будет принимать только после попытки максимально ослабить Украину другими средствами.

"Россия может рассчитывать ослабить Украину сейчас ударами по гражданской инфраструктуре, торговым сетям, логистике, производствам, портовой инфраструктуре, а затем согласиться на энергетическое перемирие", - сказал эксперт.

Мусиенко также предположил, что готовность Москвы пойти на такой шаг может быть связана не только с энергетикой, но и с более широкой договоренностью между Вашингтоном и Кремлем относительно хода американской избирательной кампании.

"Возможно, Кремль будет готов пойти на энергетическое перемирие, чтобы дать республиканцам возможность победить на промежуточных выборах. Это может быть частью соглашения между Вашингтоном и Москвой. Вероятно, об этом Путин и Трамп говорили во время своего телефонного разговора", - заявил он.

Эксперт предупредил, что подобный "подарок" Трампу накануне выборов может сопровождаться скрытым требованием к Вашингтону синхронизировать давление на Киев в вопросе дальнейшей помощи.

До какого срока может действовать энергетическое перемирие

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире телеканала "Киев24" связал возможную продолжительность перемирия с дипломатическим календарем Кремля на ближайшие месяцы.

"Выскажу свое личное мнение. Окно возможностей для функционирования именно "энергетического перемирия" будет примерно до второй половины декабря", - сказал он.

Аналитик объяснил, почему именно этот временной промежуток кажется ему наиболее реалистичным: кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно разыграть выгодную для себя карту в отношениях с Дональдом Трампом накануне выборов в Конгресс, а также провести две личные встречи с американским лидером и главой Китая Си Цзиньпином.

"Российскому диктатору придется дважды встретиться с Трампом и лидером Китая - на саммите АТЭС в ноябре и на саммите G20 в Майами", - отметил Чаленко.

При этом эксперт подчеркнул, что даже небольшая передышка даст Украине возможность укрепить энергосистему и нарастить запасы ракет для Patriot.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Больше новостей:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
перемирие война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин режим прекращения огня новости Украины мирные переговоры Переговоры о прекращении огня Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Энергетическое перемирие с РФ: насколько успешным для Украины может быть соглашение

Энергетическое перемирие с РФ: насколько успешным для Украины может быть соглашение

09:23Аналитика
Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

08:03Синоптик
Истребители НАТО сбили дрон над Литвой: вторжение произошло со стороны Беларуси

Истребители НАТО сбили дрон над Литвой: вторжение произошло со стороны Беларуси

07:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

Последние новости

09:23

Энергетическое перемирие с РФ: насколько успешным для Украины может быть соглашение

09:22

РФ расширила базу реактивных дронов: 100 "Гераней" заметили в 180 км от границы

08:10

Россия приближается к пределу: Жовтенко рассказал, как Кремль проверяет НАТО на прочностьмнение

08:03

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

07:59

Истребители НАТО сбили дрон над Литвой: вторжение произошло со стороны Беларуси

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
07:26

Ракеты и дроны ударили по РФ: горит крупный НПЗ, поражены склады Ozon

06:53

Атака дронов на Киев: реактивные БПЛА ударили по АЗС и складам

05:55

Приняла таблетку: что стало причиной смерти Хайден Панеттьери

05:37

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работаютВидео

Реклама
05:00

Судьба подарит второй шанс: три знака зодиака оставят одиночество позади

04:41

Черная смола, которую в СССР считали настоящей панацеей: что такое мумие на самом деле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

03:44

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

03:22

Пауки будут держаться подальше: чем обработать окна и двери перед холодами

03:02

Солнце уничтожило гигантскую планету: ученые сделали сенсационное открытие

02:33

Урожая хватит с избытком, но есть нюанс: почему аграрии оказались в большом минусе

01:06

Предложение о перемирие между РФ и Украиной: в FT узнали об ответе Путина

14 сентября, понедельник
23:58

О химии можно забыть: сантехник раскрыл способ прочистки засора за минутыВидео

23:33

Как остановить войну без потери Донбасса: назван неожиданный сценарий

23:07

Десятки дронов готовы к ударам: в The Telegraph узнали о новой базе запусков РФ

Реклама
22:48

Штраф 34 тыс. грн и лишение прав: для водителей готовят новые наказания

22:11

Помидоры ещё цветут в сентябре: что нужно сделать, чтобы плоды успели созретьВидео

22:10

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: раскрыта опасностьВидео

21:52

Сахар больше не понадобится: какое растение с подоконника подсластит чай и кофе

21:46

Какие АЗС Россия может атаковать следующими: назван главный критерий

21:15

Яблоки не испортятся до весны: агроном назвал простые правила хранения урожаяВидео

21:08

Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандалаФото

21:06

Стоимость дизеля и бензина резкон подскочит: эксперт назвал новые цены

19:54

Всего два простых ингредиента: неприятный запах исчезнет моментальноВидео

19:25

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

19:17

Выглядит странно, но работает: зачем медные предметы натирают кетчупомВидео

19:15

Стекло будет еще долго сиять: простой секрет мытья окон без разводовВидео

18:55

США могут посадить Путина за стол переговоров: раскрыт неожиданный сценарий

18:41

Яйца будут свежими до 5 недель: названо идеальное место и условия храненияВидео

18:34

РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине: "Флеш" назвал критический срок

18:17

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

18:07

Привычные ершики для унитаза теряют популярность: чем их заменяют в 2026 году

17:48

"Проблема во мне": Матвиенко оказалась на грани развода с Мирзояном

17:42

Опытные хозяйки натирают обувь ластиком — для чего

17:34

Еще один урожай до морозов: когда и как сеять редис в сентябреВидео

Реклама
17:31

Пыль на мебели не будет оседать неделями: простой трюк во время уборки

17:27

Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

17:05

Распад Великобритании: три нации заявили о "неизбежных изменениях" и подписали сделку

16:57

Прослужат всю осень: стилист показала 5 удобных вещей для ежедневных образовВидео

16:55

Цена может достичь 105 грн за литр: когда дизель пересечет психологическую черту

16:53

Урожай появится раньше: что можно посеять на огороде в сентябре

16:22

Опытные хозяйки добавляют немного уксуса при варке свеклы: для чего

16:20

В Кремле сделали циничное заявление после атаки на поезд возле Польши

16:17

Встреча Зеленского и Путина в Майами: какой план у Кремля и что изменят переговоры

15:58

В украинском языке нет СМИ, ВНЗ и ГОСТ: какие привычные аббревиатуры стоит забыть

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять