Черная смола, которую в СССР считали настоящей панацеей: что такое мумие на самом деле

Вы узнаете:
- Почему мумие считали советской панацеей
- Как горная смола стала модной добавкой в США
- Подтверждают ли учёные обещанные эффекты
Темное смолоподобное вещество, которое в советских квартирах хранили рядом с бинтами и зеленкой, вернулось на рынок - но уже в качестве премиальной добавки для американцев. Одна из крупнейших сетей товаров для здоровья в США The Vitamin Shoppe зафиксировала в первом квартале 2025 года рост продаж шиладжита на 40%, а количество поисковых запросов по нему на сайте сети за тот же период подскочило на 52%, сообщает Oboz.ua.
В самой компании описывают этот продукт как нишевое аюрведическое средство, неожиданно обретшее массовую аудиторию.
"Некогда нишевое аюрведическое средство обрело вторую жизнь благодаря новому поколению покупателей", - отметили в The Vitamin Shoppe.
Причина спроса кроется в маркетинге и моде на "натуральные" добавки. Древнее происхождение, горные породы, необычный вид черной смолы и длинный перечень приписываемых эффектов - от повышения энергии и концентрации до влияния на мужское здоровье - идеально вписались в wellness-тренд. Непривлекательный природный продукт переработали в порошки, капсулы, медовые стики и даже мармеладки и расфасовали в эстетичные баночки.
Как мумие стало советской панацеей
На постсоветском пространстве это вещество известно под другим названием и имеет гораздо более долгую историю бытового применения. В условиях дефицита лекарств мумие заменяло людям целые группы препаратов, а в самой Азии его использовали веками - в аюрведе оно фигурирует именно как шиладжит. В природе вещество образуется в горных породах, а в его состав входят гуминовые соединения, продукты разложения растений и микроорганизмов, а также минералы.
Серьезный научный интерес к мумие в СССР возник примерно в середине ХХ века, и наиболее активно вещество изучали исследователи Центральной Азии. В 1967 году там была защищена докторская диссертация о применении мумие при переломах костей, в следующем году - кандидатская диссертация о лечении гнойных ран, а в конце 1970-х в Ташкенте провели отдельный симпозиум, посвященный центральноазиатским образцам.
Именно тогда за этим веществом закрепилась слава универсального природного средства: сначала его связывали с восстановлением после травм и заживлением ран, впоследствии перечень якобы полезных свойств расширился практически на весь организм. Сырье добывали в горных районах Центральной Азии и на Алтае, продавали внутри страны и экспортировали - иностранных покупателей привлекала сравнительно низкая цена советского продукта.
Доказательств пользы до сих пор не хватает
После распада СССР ажиотаж угас: вещество не исчезло из продажи и до сих пор присутствует в таблетках, капсулах и составе различных БАД, однако статус панацеи утратило. Вместе с новой волной популярности на Западе вернулись и старые претензии к обоснованности заявлений о пользе.
Несмотря на десятилетия изучения, качественных исследований с участием людей остаётся немного, а научные обзоры фиксируют, что убедительных доказательств большинства приписываемых эффектов пока недостаточно. Отдельный вопрос - безопасность. Cleveland Clinic предупреждает, что состав продукта в значительной степени зависит от места происхождения и способа обработки, а непроверенные образцы могут содержать нежелательные примеси.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
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