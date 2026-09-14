Тест на IQ: нужно найти число 35 среди 85 за 9 секунд

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд задание может показаться простым, однако среди большого количества одинаковых цифр спряталось одно число, которое нужно заметить как можно быстрее.
Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти число 35, которое отличается от всех остальных. На выполнение задания дается всего 9 секунд.
На изображении многократно повторяется число 85, однако среди них спрятано число 35. Ваша задача - найти его как можно быстрее.
Попробуйте установить таймер на 9 секунд и внимательно просмотреть все изображение. Не торопитесь и не отвлекайтесь на одинаковые цифры.
Оптические головоломки могут помогать тренировать концентрацию и внимательность. В то же время подобные задания не являются научным тестом на уровень интеллекта или остроту зрения - это прежде всего развлечение, которое проверяет наблюдательность.
Если вам не удалось найти правильный ответ за отведенное время, его можно проверить ниже. Число 35 находится в четвёртой строке и пятом столбце справа.
Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти пиццу среди овощей за 13 секунд.
Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти 5 лимонов среди птиц за 20 секунд.
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Об источнике: The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.
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