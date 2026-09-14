Что сделать со спатифиллумом в сентябре: 7 шагов для подготовки цветка к зиме

Зимой "женское счастье" желтеет и гниёт, если осенью ухаживать за растением как летом.

https://glavred.info/dim/chto-sdelat-so-spatifillumom-v-sentyabre-7-shagov-dlya-podgotovki-cvetka-k-zime-10796531.html Ссылка скопирована

Спатифиллум в сентябре: названа главная ошибка, которую делают все садоводы / Коллаж: Главред, фото: Фото instagram.com/spatifillum_flow, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Почему не стоит поливать цветок при первом увядании

Как подготовить растение к отопительному сезону

Когда лучше пересаживать спатифиллум

В сентябре спатифиллум (более известный в народе как "женское счастье") чаще всего страдает не от холода или нехватки света, а от лишнего полива, который вызывает паническая реакция хозяев на типичный осенний вид растения. Издание Gardening Know How назвало семь шагов, которые помогут спатифиллуму безболезненно пережить переход к отопительному сезону.

видео дня

Уход за спатифиллумом в сентябре: главная ошибка

Осенью световой день сокращается, солнце опускается ниже, и в угол, где растение простояло всё лето, теперь попадает значительно меньше света. Грунт в горшке в прохладном помещении и при более слабом освещении высыхает медленнее, поэтому корни, остающиеся во влажном субстрате дольше обычного, рискуют загнить.

Драматичное увядание листьев, которое обычно воспринимают как сигнал жажды, чаще всего означает обратное - растение уже и так перелили. Перед поливом стоит углубить палец в грунт сантиметров на пять: если почва на этой глубине ещё влажная, с поливом стоит подождать.

Питание, пыль и вредители

Горшки, которые летовали на затенённом балконе или крыльце, следует занести в помещение до того, как ночная температура опустится ниже 16°C, - на холоде спатифиллум останавливается в росте и долго восстанавливается.

Перед переездом стоит осмотреть обратную сторону листьев: мучнистые червецы (Pseudococcidae) и паутинные клещи (Tetranychus urticae) часто незаметно перебираются в дом вместе с горшком даже с внешне здорового растения.

Подкормки осенью сокращают до минимума - одна доза удобрения в четверть обычной концентрации в начале месяца, и далее пауза до весны. Рост замедляется вместе со световым днём, и неиспользованные растением удобрения накапливаются в почве в виде солей, из-за чего впоследствии подсыхают кончики листьев - и это часто ошибочно списывают только на сухой воздух.

Широкие глянцевые листья спатифиллума накапливают пыль, а более слабому осеннему свету и так сложнее пробиться к листовой пластине. Протирание влажной тканью с поддержкой листа снизу второй рукой занимает пару минут и одновременно позволяет заметить вредителей на ранней стадии. Средства для блеска листьев лучше не применять - они способны забивать устьица, через которые растение дышит.

Отцветшие соцветия стоит сразу удалять: белое покрывало цветка со временем тускнеет до грязно-зелёного оттенка, и растение продолжает тратить на него ресурсы, несмотря на то, что цветение уже завершилось. Цветонос обрезают от самого основания, а не посередине стебля, иначе остаток быстро подсыхает. Пожелтевшие старые листья обрезают так же - одна-две такие потери за осень являются нормой.

Подготовка к отопительному сезону и пересадка

Отопление резко снижает влажность воздуха в помещении, тогда как спатифиллум эволюционно приспособлен к влажному воздуху тропического леса. Сентябрь - момент, когда стоит заранее позаботиться об увлажнителе. Группа растений, размещённых рядом, и поддон с влажной галькой лишь немного поднимают уровень влажности.

Поддержание влажности на уровне около 50% предотвращает подсыхание кончиков листьев, которое иначе проявляется уже к декабрю.

Если вы заметили, что корни начали закручиваться возле дренажных отверстий, то может возникнуть соблазн сразу пересадить растение. Эксперты советуют подождать спересадкой до весны.

Пересадка осенью заставляет спатифиллум восстанавливаться в условиях слабого света и почти полной остановки роста, тогда как слегка тесный горшок даже способствует обильному цветению. Исключение - горшки, в которых субстрат превратился в сплошную заболоченную массу и не успевает просыхать; в этом случае замена грунта нужна независимо от сезона.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом: советы экспертов для пышного цветения

Эксперты компании "Урфлора" поделились на своем Youtube-канале основными правилами ухода за спатифиллумомом - уроженцем тропиков Южной Америки - которые помогут сохранить его здоровым и обеспечат длительное цветение.

Идеальное освещение и температура. Спатифиллуму нужен яркий, но рассеянный свет. Оптимальным выбором будут подоконники на восточной или западной стороне.

На южном окне летом нежные листья будут сгорать под прямыми лучами. На северном - растение может вовсе прекратить цветение.

Исключением является специальный японский сорт Sensation - это самая крупная разновидность спатифиллума, отличающаяся высокой теневыносливостью, которая способна цвести даже в тени.

Правила полива и влажность воздуха. Главный секрет ухода - постоянно увлажненная почва. Пересыхание недопустимо: при дефиците воды листья моментально увядают. Если это произошло, вазону требуется "замачивание", чтобы грунт полностью пропитался водой, но без застоя влаги в корнях.

Не менее важна и влажность воздуха на уровне 50–60%. Эксперты советуют ежедневно опрыскивать вазон или установить рядом увлажнитель воздуха. Зимой растение обязательно держат подальше от батарей: из-за пересушенного воздуха кончики листьев начинают подсыхать.

Пересадка и выбор грунта. Для спатифиллума подойдет любой горшок (керамический, глиняный или пластиковый), но обязательно с дренажными отверстиями.

На дно насыпают слой керамзита, а сверху - пару сантиметров земли. Растение пересаживают вместе с земляным комом, чтобы не повредить корни. Используют субстрат для цветущих или декоративно-лиственных растений с добавлением агроперлита (для рыхления) и вермикулита (для удержания и постепенной отдачи влаги).

Если грунт слишком плотный и корни не "дышат", листья начинают покрываться черными пятнами. Это признак развития грибка из-за избытка влаги. В таком случае необходимо уменьшить полив и обязательно взрыхлить почву.

По словам специалистов, соблюдение трех базовых факторов - правильного света, регулярного полива и повышенной влажности - гарантирует, что "женское счастье" будет радовать хозяев своим цветением на протяжении многих лет.

Смотрите видео - Как ухаживать за спатифиллумом:

спатифиллум

Ранее Главред писал, как правильно подготовить комнатные растения к переезду. Детальнее читайте в материале: Когда цветы с балкона пора заносить в дом: названа опасная температура.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Gardening Know How Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству. На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну. Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред