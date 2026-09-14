Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Что сделать со спатифиллумом в сентябре: 7 шагов для подготовки цветка к зиме

Анна Ярославская
14 сентября 2026, 12:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зимой "женское счастье" желтеет и гниёт, если осенью ухаживать за растением как летом.
Спатифиллум
Спатифиллум в сентябре: названа главная ошибка, которую делают все садоводы / Коллаж: Главред, фото: Фото instagram.com/spatifillum_flow, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему не стоит поливать цветок при первом увядании
  • Как подготовить растение к отопительному сезону
  • Когда лучше пересаживать спатифиллум

В сентябре спатифиллум (более известный в народе как "женское счастье") чаще всего страдает не от холода или нехватки света, а от лишнего полива, который вызывает паническая реакция хозяев на типичный осенний вид растения. Издание Gardening Know How назвало семь шагов, которые помогут спатифиллуму безболезненно пережить переход к отопительному сезону.

видео дня

Уход за спатифиллумом в сентябре: главная ошибка

Осенью световой день сокращается, солнце опускается ниже, и в угол, где растение простояло всё лето, теперь попадает значительно меньше света. Грунт в горшке в прохладном помещении и при более слабом освещении высыхает медленнее, поэтому корни, остающиеся во влажном субстрате дольше обычного, рискуют загнить.

Драматичное увядание листьев, которое обычно воспринимают как сигнал жажды, чаще всего означает обратное - растение уже и так перелили. Перед поливом стоит углубить палец в грунт сантиметров на пять: если почва на этой глубине ещё влажная, с поливом стоит подождать.

Питание, пыль и вредители

Горшки, которые летовали на затенённом балконе или крыльце, следует занести в помещение до того, как ночная температура опустится ниже 16°C, - на холоде спатифиллум останавливается в росте и долго восстанавливается.

Перед переездом стоит осмотреть обратную сторону листьев: мучнистые червецы (Pseudococcidae) и паутинные клещи (Tetranychus urticae) часто незаметно перебираются в дом вместе с горшком даже с внешне здорового растения.

Подкормки осенью сокращают до минимума - одна доза удобрения в четверть обычной концентрации в начале месяца, и далее пауза до весны. Рост замедляется вместе со световым днём, и неиспользованные растением удобрения накапливаются в почве в виде солей, из-за чего впоследствии подсыхают кончики листьев - и это часто ошибочно списывают только на сухой воздух.

Широкие глянцевые листья спатифиллума накапливают пыль, а более слабому осеннему свету и так сложнее пробиться к листовой пластине. Протирание влажной тканью с поддержкой листа снизу второй рукой занимает пару минут и одновременно позволяет заметить вредителей на ранней стадии. Средства для блеска листьев лучше не применять - они способны забивать устьица, через которые растение дышит.

Отцветшие соцветия стоит сразу удалять: белое покрывало цветка со временем тускнеет до грязно-зелёного оттенка, и растение продолжает тратить на него ресурсы, несмотря на то, что цветение уже завершилось. Цветонос обрезают от самого основания, а не посередине стебля, иначе остаток быстро подсыхает. Пожелтевшие старые листья обрезают так же - одна-две такие потери за осень являются нормой.

Подготовка к отопительному сезону и пересадка

Отопление резко снижает влажность воздуха в помещении, тогда как спатифиллум эволюционно приспособлен к влажному воздуху тропического леса. Сентябрь - момент, когда стоит заранее позаботиться об увлажнителе. Группа растений, размещённых рядом, и поддон с влажной галькой лишь немного поднимают уровень влажности.

Поддержание влажности на уровне около 50% предотвращает подсыхание кончиков листьев, которое иначе проявляется уже к декабрю.

Если вы заметили, что корни начали закручиваться возле дренажных отверстий, то может возникнуть соблазн сразу пересадить растение. Эксперты советуют подождать спересадкой до весны.

Пересадка осенью заставляет спатифиллум восстанавливаться в условиях слабого света и почти полной остановки роста, тогда как слегка тесный горшок даже способствует обильному цветению. Исключение - горшки, в которых субстрат превратился в сплошную заболоченную массу и не успевает просыхать; в этом случае замена грунта нужна независимо от сезона.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом: советы экспертов для пышного цветения

Эксперты компании "Урфлора" поделились на своем Youtube-канале основными правилами ухода за спатифиллумомом - уроженцем тропиков Южной Америки - которые помогут сохранить его здоровым и обеспечат длительное цветение.

Идеальное освещение и температура. Спатифиллуму нужен яркий, но рассеянный свет. Оптимальным выбором будут подоконники на восточной или западной стороне.

На южном окне летом нежные листья будут сгорать под прямыми лучами. На северном - растение может вовсе прекратить цветение.

Исключением является специальный японский сорт Sensation - это самая крупная разновидность спатифиллума, отличающаяся высокой теневыносливостью, которая способна цвести даже в тени.

Правила полива и влажность воздуха. Главный секрет ухода - постоянно увлажненная почва. Пересыхание недопустимо: при дефиците воды листья моментально увядают. Если это произошло, вазону требуется "замачивание", чтобы грунт полностью пропитался водой, но без застоя влаги в корнях.

Не менее важна и влажность воздуха на уровне 50–60%. Эксперты советуют ежедневно опрыскивать вазон или установить рядом увлажнитель воздуха. Зимой растение обязательно держат подальше от батарей: из-за пересушенного воздуха кончики листьев начинают подсыхать.

Пересадка и выбор грунта. Для спатифиллума подойдет любой горшок (керамический, глиняный или пластиковый), но обязательно с дренажными отверстиями.

На дно насыпают слой керамзита, а сверху - пару сантиметров земли. Растение пересаживают вместе с земляным комом, чтобы не повредить корни. Используют субстрат для цветущих или декоративно-лиственных растений с добавлением агроперлита (для рыхления) и вермикулита (для удержания и постепенной отдачи влаги).

Если грунт слишком плотный и корни не "дышат", листья начинают покрываться черными пятнами. Это признак развития грибка из-за избытка влаги. В таком случае необходимо уменьшить полив и обязательно взрыхлить почву.

По словам специалистов, соблюдение трех базовых факторов - правильного света, регулярного полива и повышенной влажности - гарантирует, что "женское счастье" будет радовать хозяев своим цветением на протяжении многих лет.

Смотрите видео - Как ухаживать за спатифиллумом:

спатифиллум

Ранее Главред писал, как правильно подготовить комнатные растения к переезду. Детальнее читайте в материале: Когда цветы с балкона пора заносить в дом: названа опасная температура.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Gardening Know How

Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству.

На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну.

Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
спатифиллум
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

14:16Фронт
РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

11:42Украина
Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известно

Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известно

10:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Прогулка с металлоискателем завершилась находкой века: сколько стоит клад

Прогулка с металлоискателем завершилась находкой века: сколько стоит клад

Последние новости

13:49

Лимонная кислота лишь называется лимонной: из чего ее на самом деле производят

13:46

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

13:35

"Отдаешь чужому мужчине": Сумская и Борисюк удивили признанием о дочери

12:56

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

12:55

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
12:47

"Выбрала идеального отца": Гросу высказалась о муже и втором ребенке

12:28

Что сделать со спатифиллумом в сентябре: 7 шагов для подготовки цветка к зимеВидео

12:02

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

11:56

Швы между плиткой мгновенно станут белоснежными: поможет простое домашнее средство

Реклама
11:54

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

11:48

Прямо в баре: бойфренда Хайден Пенеттьери задержала полиция

11:42

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

11:31

Зачем втыкать зубочистки в торт: рабочий лайфхак для спасения десерта

11:04

К 2030 году все может измениться: создатели ИИ предупредили об угрозе длячеловечества

11:00

Гороскоп на завтра, 15 сентября: Тельцам — счастье, Ракам — прибыль

10:58

"Совсем взрослая": дочь Галкина поразила сходством с отцом

10:40

Забытые украинские слова "перекинчик" и "пря": что они на самом деле означают

10:12

Дело об отмывании средств Николаем Лагуном: у "фунтов" экс-банкира прошли обыски - СМИ

10:00

Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известноФото

09:52

Всю ночь Сочи сотрясали взрывы: массированный налет дронов парализовал аэропорт

Реклама
09:51

"В поезд попал шахед": Полякова с дочерью попали под атаку

09:42

"Дизельный ультиматум": Трамп обратился с требованием к Зеленскому

08:45

РФ сбросила бомбы на Изюм: разрушены жилые дома, пострадал младенецФото

08:43

Генпрокурор Кравченко объявил подозрение директору НАБУ Кривоносу: что известно

08:23

РФ разрушила один из крупнейших заводов керамики в Украине: сколько займет восстановление

08:10

Рекордные потери транспорта РФ: Коваленко рассказал, как логистика оккупантов оказалась в кризисемнение

07:54

Будет ли новое наступление на Киев: генерал НАТО раскрыл стратегию России

06:52

Польша готовится к реальному вторжению РФ, Туск сделал заявление: детали

05:11

От аспирина до трехдневной варки: какие привычки консервации времен СССР следует забыть

04:44

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

04:09

Кофе больше не будет горьким или разбавленным: сколько ложек нужно на чашку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

03:33

Посадка цветов и зелени осенью: как подготовить сад к предстоящему сезону

02:30

Пора отпустить прошлое: четыре знака зодиака сделают важный шаг вперед

00:23

Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

13 сентября, воскресенье
23:19

Три знака зодиака окажутся в плену любви: впереди романтический период

22:59

Король Чарльз потерял близкого человека и родственную душу

22:37

Борис Джонсон сделал заявление после удара РФ по поезду у польской границы

22:23

РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара

21:43

Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: она ему ответила

Реклама
21:39

Не ошибка производителя: почему некоторые колеса имеют два вентиля

21:07

РФ наращивает производство реактивных дронов: эксперт предупредил о новом вызове

20:29

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

19:55

Многолетний нагар исчезнет на глазах: одно средство, и сковорода будет как новаяВидео

19:34

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Рыбам - усилия, Девам - забота о себе

19:22

Кровавый ритуал: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в странной традиции

19:18

"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

19:12

Импланты и филлеры: дочь Трампа заподозрили в серьезных процедурах

19:10

Россия наносит удары по АЗС не просто так: Коваленко рассказал, что скрывает Кремльмнение

19:09

Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять