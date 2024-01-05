Как вырастить "женское счастье" в цветочном горшке: что любит и не любит спатифиллум

Спатифиллум отлично растет и цветет в домашних условиях. Растение довольно неприхотливо, но нередко у тех, кто его выращивает, может быть много жалоб.

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Как ухаживать за спатифиллумом в горшке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Спатифиллум - очень красивый цветок, которому приписывают волшебные свойства. В народе его называют "женское счастье" и считается, что он может принести своей хозяйке любовь и гармонию.

Спатифиллум отлично растет и цветет в домашних условиях. Растение довольно неприхотливо, но нередко у тех, кто его выращивает, может быть много жалоб. Например, у спатифиллума желтеют и сохнут листья или никак не получается заставить его цвести. Чтобы "женское счастье" всегда радовало глаз, нужно знать несколько секретов его выращивания.

Если у вас есть проблемы с цветением этого растения, читайте материал: Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры.

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Что не любит цветок спатифиллум

Спатифиллум боится сквозняков. В результате его листья начинают чернеть и засыхать.

"Женское счастье" нельзя ставить под прямые солнечные лучи. От прямого попадания солнца растение следует защищать шторами или пленкой на окне.

В зимний период растение нельзя ставить далеко от окна вглубь комнаты, поскольку ему будет не хватать освещения.

Спатифиллум родом из тропических лесов Южной Америки и привык к влажному климату. Если растение не получает достаточно влаги, его листья опускаются вниз. Поэтому очень важно правильно поливать цветок. Делают это сверху или через поддон. При этом важно, чтобы поддон был достаточно глубоким, чтобы обеспечить корням нужный объем жидкости. Воду для полива отстаивают не менее 12 часов.

Минимальная комфортная температура для растения - 16 градусов. Если в помещении будет прохладнее, спатифиллум не будет цвести.

Что любит "женское счастье"

Лучшими условиями для содержания спатифиллума будет обеспечение ему свежего, не слишком сухого воздуха, а также затемненный свет.

Самый подходящий температурный режим для цветка – 18-25 ⁰C.

Также спатифиллум любит полутень, рассеянный свет. Если вы думаете, где лучше держать цветок "женское счастье", то идеальным местом для него будет подоконник, расположенный на юго-западе или востоке квартиры.

Растение скажет вам спасибо, если вы будете регулярно опрыскивать его из пульверизатора.

Полив должен быть частым, но важно следить за тем, чтобы почва в горшке подсыхала. Если земля сухая на поверхности, а в глубине горшка слегка влажная, то в такой период цветок уже можно поливать.

Спатифиллум обязательно нужно подкармливать не реже одного раза в месяц, а во время цветения - два раза. "Женскому счастью" подойдут любые удобрения для цветущих растений из магазина.

О чем расскажут листья спатифиллума

Если листья покрылись бурыми пятнами, значит вы перекормили растение питательными веществами.

Если листья пожелтели, значит растение перелили. Чтобы избежать гниения цветка, полив стоит сократить.

Если новые листья не разворачиваются, то, возможно, почва слишком плотная. Растение нужно пересадить, чтобы листья могли спокойно развиваться.

Почему у спатифиллума сохнут кончики листьев?

Если у "женского счастья" начали чернеть, коричневеть и сохнуть кончики листьев, возможно в помещении слишком сухой воздух.

Поставьте вазон с растением подальше от отопительных приборов и регулярно опрыскивайте листочки тёплой водой.

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