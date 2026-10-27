Россия готовит новый массированный ракетный удар: что заметили на аэродромах

Ту-160 и Ту-95МС готовят к возможному удару: зафиксировано перемещение самолетов между тремя аэродромами РФ.

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Россия готовит ракетный удар - что зафиксировали на аэродромах РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые факты:

Четвёртый Ту-160 перебросили с "Украинки" на "Энгельс-2"

На аэродроме "Украинка" привели в боевую готовность около пяти Ту-95МС

Мониторинговые каналы предупреждают о подготовке массированного удара

Страна-агрессор Россия завершает подготовку к массированному ракетному удару по Украине. Произошло перемещение стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, а также отмечена активность Ту-22М3 в воздухе. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие движение российских ракет и дронов.

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По их данным, российская авиация осуществляет перегруппировку между аэродромами "Украинка", "Энгельс-2" и "Оленья". Отдельно зафиксировали полет одного Ту-22М3 в южном направлении.

"В целом это уже 4-й самолет Ту-160, который осуществлял передислокацию с аэродрома "Украинка" на аэродром "Энгельс-2", с целью оснащения крылатыми ракетами; в течение вечера этот самолёт вернётся обратно на аэродром "Украинка"", - сообщили мониторинговые каналы.

Также сообщается о подготовке бомбардировщиков Ту-95МС. По оценке мониторинговых ресурсов, на аэродроме "Украинка" уже вооружили ориентировочно пять таких самолетов.

"Таким образом, противник завершает подготовку к массированному ракетному удару, который состоится уже после перелёта самолётов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья"", - отметили мониторинговые каналы.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Какие цели может выбрать Россия для нового массированного удара

Россия рассматривает возможность массированных ударов по аэродромной инфраструктуре Украины, в частности по гражданским аэродромам, однако её ресурсов может не хватить для реализации масштабных планов. В то же время угроза атак обычными и реактивными беспилотниками сохраняется.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По словам эксперта, информация из Кремля свидетельствует о подготовке плана уничтожения украинских аэродромов. Однако заявленные намерения не означают, что у российской армии достаточно средств для их полной реализации.

"Планы планами, но, судя по тому, как они наносят даже ракетные удары по нашей стране, возможности у них не очень велики", - отметил Жданов.

Какой может быть следующая волна атак РФ

Одним из главных инструментов дальнейшего давления на Украину останутся ударные беспилотники. В то же время эксперт проводит разграничение между возможностями российской армии в применении дронов и проведении длительных серий масштабных ракетных атак.

"Террор с помощью дронов, как обычных, так и реактивных, да, они могут устроить, но нанести такие последовательные массированные удары у них просто уже нет физической возможности. Поэтому да, они будут привязываться к каким-то датам, но удары не будут такими, говоря по-русски, „сокрушительными", как они об этом мечтают", - сказал Жданов.

Самолеты серии Ту, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук констатировал вынужденное изменение тактики флота РФ, отметив, что российские корабли более пяти месяцев боятся выходить в открытую акваторию Черного моря и осуществляют пуски ракет непосредственно из защищенных гаваней. Кроме того, вражеская авиация удерживается на расстоянии около 100 км от позиций Сил обороны Украины, а международные ограничения продолжают оказывать давление на логистику РФ - около 70 % судов её "теневого флота" (ориентировочно 700 танкеров) уже находятся под санкциями.

В то же время начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат предупредил о риске существенного усиления баллистического и ракетного давления, поскольку при сохранении текущих темпов РФ способна запускать до 300 ракет в месяц. По его оценкам, только за три последних массированных атаки враг использовал 39, 16 и 23 ракеты соответственно, что с учетом единичных пусков составляет примерно 80 ракет в неделю.

Кроме того, Юрий Игнат отметил технологическую трансформацию вражеских беспилотников, в частности увеличение дальности реактивных БПЛА и возможное привлечение самолетов для их запуска. По его словам, благодаря уменьшению веса боевой части и увеличению объема топлива реактивные дроны способны долетать до западных областей Украины на расстояние до 600 км. Представитель Воздушных сил подчеркнул, что отдельные новые модели по своим тактико-техническим характеристикам уже фактически приближаются к крылатым ракетам.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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