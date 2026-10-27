Малина не даст урожая в следующем году: какую ошибку нельзя допускать при обрезке

Срезать следует только те стебли, которые уже отплодоносили, а сам подход зависит от сорта.

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Какие побеги малины нельзя срезать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какую ошибку допускают садоводы при осенней обрезке малины

Как отличить лишние побеги от ценных

Когда обрезать ремонтантную малину

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Самая распространенная ошибка при осенней обрезке малины заключается в удалении молодых побегов, которые еще не плодоносили. Именно они дадут ягоды в следующем сезоне. Срезать следует только стебли, которые уже дали урожай, а подход к обрезке различается для летних и ремонтантных сортов, сообщает Ecologia Verde.

Побеги малины обычно живут два года. В первый год стебель растет и формирует структуру, во второй - цветет, плодоносит и завершает цикл. Поэтому на взрослом кусте одновременно присутствуют молодые побеги без ягод и старые, которые уже отплодоносили.

После сбора урожая старые стебли постепенно засыхают и больше не дают ягод. Если их удалить, куст станет менее густым, будет лучше проветриваться, а новые побеги получат больше места.

Какие побеги срезать, а какие оставить

У сортов, плодоносящих летом, стебли, которые уже дали урожай, удаляют сразу после сбора ягод и срезают у самой земли. Молодые и сильные побеги оставляют: они перезимуют и дадут урожай следующим летом. Их можно только прореживать, удаляя слабые, сломанные или больные.

Ремонтантные сорта плодоносят на побегах текущего года. Если сохранить стебли, давшие осенний урожай, следующим летом они принесут ещё один, меньший урожай. Когда же нужен только осенний урожай, все побеги можно срезать в период покоя растения.

Внешний вид куста здесь мало помогает. Побег, сбросивший листья или выглядящий непривлекательно, не обязательно лишний.

"Главная ошибка - обрезать, не зная, какой у вас сорт и какие стебли нужно сохранить", - отмечают авторы материала.

У летних сортов плодоносящие стебли обычно более одревеснелые, на них остаются следы боковых веточек, где формировались ягоды. Молодые побеги выглядят свежее, и самые сильные из них стоит сохранить. Цвет и толщина стебля могут подсказать, но надежнее всего знать, давал ли побег урожай и к какому сорту относится куст.

Если сорт неизвестен, осенью не стоит срезать все стебли под корень. Сначала лучше выяснить тип малины, например, по этикетке саженца.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Когда обрезать малину и как ухаживать за ней после этого

Единой недели октября, которая подходила бы для всех сортов, не существует. Сроки зависят от сорта, времени окончания плодоношения и климата. У летних сортов прореживание молодых побегов в регионах с сильными морозами можно отложить до конца зимы или начала весны.

Ремонтантную малину, которую выращивают ради одного осеннего урожая, проще срезать полностью в период покоя: в конце осени или в конце зимы, до начала нового роста. Если же рассчитывать на два урожая, нужные стебли сохраняют, а срезы подстраивают под выбранную схему.

Для работы понадобится чистый и острый секатор. Срезы делают у основания стеблей, не повреждая корневую шейку и оставшиеся побеги. Больные и сломанные стебли тоже удаляют, а растительные остатки не оставляют вокруг куста.

После обрезки кусту нужны пространство и умеренно влажная почва без застоя воды. Высокие побеги стоит подвязать к шпалере или колу: так улучшится циркуляция воздуха и будет удобнее собирать ягоды.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать малину, чтобы был хороший урожай:

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Об источнике: EcologiaVerde EcologíaVerde - это известный испаноязычный цифровой журнал и образовательная платформа, полностью посвященная экологии, защите окружающей среды и устойчивому образу жизни. Ресурс публикует доступные научно-популярные материалы о флоре и фауне, экосистемах, проблемах глобального потепления, а также делится практическими советами по экологическим привычкам, переработке отходов и органическому садоводству. Проект ориентирован на широкую аудиторию и, помимо текстового сайта, имеет популярный YouTube-канал с познавательными видео, которые помогают людям со всего мира уменьшать свой экологический след и жить в гармонии с природой.

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