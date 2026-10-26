Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

От звезды "ВИА Гры" до духовных практик: куда исчезла Надежда Мейхер и почему молчит о войне

Алена Кюпели
26 октября 2026, 13:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Надежда Мейхер сейчас занята духовными практиками и турами для женщин.
Надя Мейхер удивила своей формой
Надя Мейхер удивила своей формой / Коллаж Главред, фото Instagram/nadia_meiher_

В начале 2000-х её знали миллионы. Надежда Мейхер была одной из самых узнаваемых участниц "ВИА Гры", покоряла сцену, снималась в клипах и считалась одной из главных красавиц украинского шоу-бизнеса.

Главред писал накануне историю Алены Винницкой, с которой Мейхер были первым составом легендарной группы "ВИА Гра".

Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину артистка постепенно исчезла из привычного публичного пространства. Теперь вместо концертов и телевизионных шоу в её жизни - духовные практики, женские встречи и разговоры о самопознании. При этом вопрос о её позиции относительно войны остаётся открытым.

видео дня

Как Надежда Мейхер стала звездой

Широкую известность Мейхер получила благодаря группе "ВИА Гра", к которой присоединилась в 2000 году. Вместе с коллективом она стала частью одного из самых успешных музыкальных проектов своего времени. Публику привлекали не только песни группы, но и яркие сценические образы участниц.

Мейхер несколько раз покидала коллектив и возвращалась в него, а после окончательного ухода продолжила развивать сольную карьеру. Она пробовала себя в качестве телеведущей, участвовала в развлекательных проектах, занималась дизайном одежды и выходила на театральную сцену.

Мейхер и Винницкая - первый состав ВИА Гры
Мейхер и Винницкая - первый состав ВИА Гры / Фото Viva

Казалось, у артистки были все возможности оставаться в центре внимания. Однако со временем её присутствие в музыкальной индустрии стало менее заметным, а после 2022 года она практически перестала общаться с аудиторией в прежнем формате.

Сначала поддержала Украину, а затем замолчала

После начала полномасштабного российского вторжения Мейхер не сразу исчезла из информационного пространства. В первые дни войны она обращалась к украинцам, благодарила Вооружённые силы Украины и призывала людей держаться вместе. В её публикациях звучала поддержка страны, а сама артистка стала чаще использовать украинский язык.

Однако впоследствии публикации о войне перестали появляться. Прежняя страница певицы в Instagram опустела, а её публичная активность заметно изменилась. Вместо комментариев о происходящем в Украине в центре внимания оказались личные размышления, духовные практики и проекты, связанные с самопознанием.

Куда делась Надежда Мейхер
Куда делась Надежда Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

Почему произошла эта перемена, Мейхер публично и подробно не объясняла. Поэтому говорить о конкретной причине её молчания как об установленном факте нельзя.

Какую роль мог сыграть муж-россиянин

Личная жизнь Мейхер стала одной из главных тем обсуждения после того, как артистка перестала открыто говорить о войне.

В 2014 году она вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Он руководит российской компанией Melon Fashion Group, объединяющей несколько известных одежных брендов. У пары две дочери; у Мейхер также есть старший сын от предыдущих отношений.

До полномасштабного вторжения певица жила с семьёй в Киеве, тогда как её муж был связан с бизнесом в России. После февраля 2022 года возник закономерный вопрос: как война повлияла на семейную жизнь артистки и её отношения с супругом?

Мейхер и ее муж Ужмурцев
Мейхер и ее муж Уржумцев / Фото Телеграф

В ноябре 2024 года телеведущий Григорий Решетник, который несколько лет работал с Мейхер на одном телевизионном проекте, высказал собственное предположение о причинах её молчания. Он допустил, что певица могла оказаться перед сложным выбором между семьёй и публичным выражением своей позиции. В частности, Решетник предположил, что муж мог поставить перед ней ультиматум.

При этом ведущий подчеркнул, что не знает, как всё происходило на самом деле. Он давно не общался с бывшей коллегой, а его версия была именно предположением, а не подтверждённой информацией.

Сама Мейхер не подтверждала, что супруг требовал от неё отказаться от публичных заявлений о войне. Она также не давала развёрнутого объяснения того, почему перестала высказываться на эту тему.

Таким образом, возможное влияние семейных обстоятельств остаётся предметом обсуждения, но не установленной причиной её молчания.

Где сейчас Надежда Мейхер

Сегодня артистка всё реже появляется в новостях о шоу-бизнесе. Судя по её публичным страницам и сообщениям украинских СМИ, прежняя музыкальная карьера больше не является главным направлением её деятельности.

В последние годы Мейхер развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher, основанный ещё в 2016 году. Однако теперь в её публикациях всё больше места занимают духовные практики, самопознание и работа с внутренним состоянием человека.

Куда делась Надежда Мейхер
Куда делась Надежда Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

В 2026 году украинские СМИ сообщали, что артистка проводит женские встречи и мастер-классы в Португалии, в том числе в формате духовных и трансформационных практик. В социальных сетях она делится размышлениями о свободе, личных границах, отношениях с собой и поиске внутреннего равновесия.

При этом утверждать, что Португалия является её постоянным местом жительства, нельзя. Публично подтверждённой информации о том, где именно Мейхер сейчас живёт вместе с семьёй, недостаточно. В публикациях последних лет также появлялись сведения о её поездках по европейским странам.

Неясно и то, как сегодня складываются отношения певицы с супругом и где находится её семья. Мейхер не стремится подробно рассказывать о личной жизни и практически не даёт интервью, которые могли бы прояснить эти вопросы.

Почему она выбрала другую жизнь

История Мейхер - это не только история звезды, которая отошла от сцены. Это ещё и пример того, как публичный человек может полностью изменить способ общения с аудиторией.

Раньше её жизнь была связана с концертами, телевидением и музыкальными премьерами. Теперь она предлагает подписчикам другой контент: размышления о духовности, практики самопознания и встречи для женщин. Вместо привычного образа артистки она постепенно формирует новый - человека, который говорит о внутреннем мире и личной трансформации.

Но смена профессиональных интересов не снимает вопросов о её общественной позиции. Для многих украинцев особенно важно, что Мейхер в первые дни полномасштабной войны поддерживала Украину, а затем перестала публично высказываться о российской агрессии.

Куда делась Надежда Мейхер
Куда делась Надежда Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

Пока сама певица не объяснила причины этой перемены, любые версии - от семейного давления до сознательного желания дистанцироваться от политики - остаются предположениями.

Надежда Мейхер по-прежнему не исчезла окончательно: она ведёт проекты, публикует материалы в социальных сетях и проводит мероприятия. Исчезла прежде всего та публичная Надежда, которую зрители привыкли видеть на сцене и в телевизионных эфирах.

И, пожалуй, главный вопрос её нынешней истории остаётся без ответа: почему артистка, которая в начале вторжения обращалась к украинцам со словами поддержки, больше не считает нужным открыто говорить о войне?

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Надя Мейхер

Надя Мейхер - украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Надежда Мейхер новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

12:59Война
Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил

Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил

12:53Война
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: сколько будут действовать ограничения

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: сколько будут действовать ограничения

12:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

Последние новости

13:50

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

13:40

ВСУ уничтожили новый альбом путинистки Долиной

13:25

"Суррогатная мама вынашивает": Витвицкая сделала заявление о беременности

13:25

От звезды "ВИА Гры" до духовных практик: куда исчезла Надежда Мейхер и почему молчит о войне

13:17

Садоводов призвали опрыскать розы молоком в октябре - в чем причинаВидео

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:09

Дорогие освежители больше не нужны: как за копейки наполнить дом приятным ароматом

12:59

До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

12:53

Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил

12:48

Гороскоп Таро на завтра 27 октября: Овнам - закрыть глаза, Ракам - искать способ

Реклама
12:47

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: сколько будут действовать ограничения

12:34

Популярная в Украине крупа подорожала вдвое: может ли возникнуть дефицит

12:32

"Он еще не знает": бэк-вокалистка Жадана поразила дуэтом с Могилевской на "Голосі країни"Видео

12:01

Могилевская нацелилась на участницу MONATIKа: какой подарок она ей вручила

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 27 октября: Тиграм - примирение, Обезьянам - планы

11:51

Ржавчина исчезнет за 15 минут: чем нужно помыть кастрюли и сковородкиВидео

11:50

Комнатные растения страдают из-за отопления: на каком расстоянии от батареи их держать

11:36

Дочь путинистки Егоровой Ровинская удивила экстремальным похудением

11:26

Комнатные растения отблагодарят пышным ростом: зачем класть шишки в горшки

11:16

Дроны передают сигналы друг другу: Игнат раскрыл новую схему российских атак

10:56

"Новый тренер": голос дочери Могилевской прозвучал на "Голосі країни"Видео

Реклама
10:30

Надпись на памятнике потемнела и позеленела: как вернуть буквам блескВидео

10:30

В Украине третью неделю подряд дорожает популярный овощ: сколько просят за килограмм

10:26

Многие неправильно используют фольгу: когда действительно имеет значение ее сторона

09:56

"Мне больно": Alyona Alyona показала живот после уменьшения желудкаВидео

09:47

Как получить пышный газон весной: садовод назвал главную осеннюю процедуру

09:35

Военное положение и мобилизацию продлят: Зеленский внес законопроекты

09:23

Россияне продвинулись сразу на нескольких участках фронта - DeepState

09:16

Контратаки ВСУ бьют по планам Кремля: в ISW указали на уязвимое место РФ

08:31

Дроны ударили по Воронежу: возле большого ТЦ вспыхнул пожар, атакован важный мостВидео

08:18

Орбан может возглавить ООН: США договариваются о поддержке с РФ и Китаем - СМИ

07:48

Мелания Трамп не спасет Украину: Портников о трагедии оккупированных Алешекмнение

07:12

Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: чего требует Кремль

06:24

В Запорожье после ночной атаки РФ вспыхнул пожар: есть разрушения и раненые

05:31

Водителей призывают брать с собой в машину средство для мытья посуды: в чём причина

04:27

Гороскоп на завтра, 27 октября: Овнам — позитив, Водолеям — прибыль

03:57

Можно ли вешать магниты на холодильник: эксперты объяснили, когда это вредит

02:18

Секрет хрустящих свиных отбивных: чем заменить муку и панировочные сухари

25 октября, воскресенье
23:17

Вокруг резиденции Путина на Валдае панически усиливают ПВО – СМИ

22:03

Путин согласился на переговоры, но есть нюанс: Зеленский сказал, что настораживает

21:56

Шанс на свою игру: Тышкевич о том, как Украине изменить формат переговоровмнение

Реклама
21:55

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

21:12

"Все военачальники рады": Зеленский заявил о прорывных договоренностях с США

21:03

Украина не согласится на нейтралитет, но готова к перемирию - заявление Зеленского

21:02

Беременная Тышкевич показала романтику в лесу и рассказала о трудностях

20:29

Маск цинично призвал проявить сочувствие к оккупантам: что стоит за его заявлениями

20:27

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

20:01

Украинцы временно останутся без света: какие ограничения введут 26 октября

19:49

Как день недели, в который родился ребенок, влияет на его характер

19:23

Первые морозы ударят уже в ноябре: какой будет погода до конца осени

19:19

Камалия показалась на романтичном фото со своим мужчиной и написала о любви

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять