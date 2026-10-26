От звезды "ВИА Гры" до духовных практик: куда исчезла Надежда Мейхер и почему молчит о войне

Надежда Мейхер сейчас занята духовными практиками и турами для женщин.

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Надя Мейхер удивила своей формой / Коллаж Главред, фото Instagram/nadia_meiher_

В начале 2000-х её знали миллионы. Надежда Мейхер была одной из самых узнаваемых участниц "ВИА Гры", покоряла сцену, снималась в клипах и считалась одной из главных красавиц украинского шоу-бизнеса.

Главред писал накануне историю Алены Винницкой, с которой Мейхер были первым составом легендарной группы "ВИА Гра".

Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину артистка постепенно исчезла из привычного публичного пространства. Теперь вместо концертов и телевизионных шоу в её жизни - духовные практики, женские встречи и разговоры о самопознании. При этом вопрос о её позиции относительно войны остаётся открытым.

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Как Надежда Мейхер стала звездой

Широкую известность Мейхер получила благодаря группе "ВИА Гра", к которой присоединилась в 2000 году. Вместе с коллективом она стала частью одного из самых успешных музыкальных проектов своего времени. Публику привлекали не только песни группы, но и яркие сценические образы участниц.

Мейхер несколько раз покидала коллектив и возвращалась в него, а после окончательного ухода продолжила развивать сольную карьеру. Она пробовала себя в качестве телеведущей, участвовала в развлекательных проектах, занималась дизайном одежды и выходила на театральную сцену.

Мейхер и Винницкая - первый состав ВИА Гры / Фото Viva

Казалось, у артистки были все возможности оставаться в центре внимания. Однако со временем её присутствие в музыкальной индустрии стало менее заметным, а после 2022 года она практически перестала общаться с аудиторией в прежнем формате.

Сначала поддержала Украину, а затем замолчала

После начала полномасштабного российского вторжения Мейхер не сразу исчезла из информационного пространства. В первые дни войны она обращалась к украинцам, благодарила Вооружённые силы Украины и призывала людей держаться вместе. В её публикациях звучала поддержка страны, а сама артистка стала чаще использовать украинский язык.

Однако впоследствии публикации о войне перестали появляться. Прежняя страница певицы в Instagram опустела, а её публичная активность заметно изменилась. Вместо комментариев о происходящем в Украине в центре внимания оказались личные размышления, духовные практики и проекты, связанные с самопознанием.

Куда делась Надежда Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

Почему произошла эта перемена, Мейхер публично и подробно не объясняла. Поэтому говорить о конкретной причине её молчания как об установленном факте нельзя.

Какую роль мог сыграть муж-россиянин

Личная жизнь Мейхер стала одной из главных тем обсуждения после того, как артистка перестала открыто говорить о войне.

В 2014 году она вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Он руководит российской компанией Melon Fashion Group, объединяющей несколько известных одежных брендов. У пары две дочери; у Мейхер также есть старший сын от предыдущих отношений.

До полномасштабного вторжения певица жила с семьёй в Киеве, тогда как её муж был связан с бизнесом в России. После февраля 2022 года возник закономерный вопрос: как война повлияла на семейную жизнь артистки и её отношения с супругом?

Мейхер и ее муж Уржумцев / Фото Телеграф

В ноябре 2024 года телеведущий Григорий Решетник, который несколько лет работал с Мейхер на одном телевизионном проекте, высказал собственное предположение о причинах её молчания. Он допустил, что певица могла оказаться перед сложным выбором между семьёй и публичным выражением своей позиции. В частности, Решетник предположил, что муж мог поставить перед ней ультиматум.

При этом ведущий подчеркнул, что не знает, как всё происходило на самом деле. Он давно не общался с бывшей коллегой, а его версия была именно предположением, а не подтверждённой информацией.

Сама Мейхер не подтверждала, что супруг требовал от неё отказаться от публичных заявлений о войне. Она также не давала развёрнутого объяснения того, почему перестала высказываться на эту тему.

Таким образом, возможное влияние семейных обстоятельств остаётся предметом обсуждения, но не установленной причиной её молчания.

Где сейчас Надежда Мейхер

Сегодня артистка всё реже появляется в новостях о шоу-бизнесе. Судя по её публичным страницам и сообщениям украинских СМИ, прежняя музыкальная карьера больше не является главным направлением её деятельности.

В последние годы Мейхер развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher, основанный ещё в 2016 году. Однако теперь в её публикациях всё больше места занимают духовные практики, самопознание и работа с внутренним состоянием человека.

Куда делась Надежда Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

В 2026 году украинские СМИ сообщали, что артистка проводит женские встречи и мастер-классы в Португалии, в том числе в формате духовных и трансформационных практик. В социальных сетях она делится размышлениями о свободе, личных границах, отношениях с собой и поиске внутреннего равновесия.

При этом утверждать, что Португалия является её постоянным местом жительства, нельзя. Публично подтверждённой информации о том, где именно Мейхер сейчас живёт вместе с семьёй, недостаточно. В публикациях последних лет также появлялись сведения о её поездках по европейским странам.

Неясно и то, как сегодня складываются отношения певицы с супругом и где находится её семья. Мейхер не стремится подробно рассказывать о личной жизни и практически не даёт интервью, которые могли бы прояснить эти вопросы.

Почему она выбрала другую жизнь

История Мейхер - это не только история звезды, которая отошла от сцены. Это ещё и пример того, как публичный человек может полностью изменить способ общения с аудиторией.

Раньше её жизнь была связана с концертами, телевидением и музыкальными премьерами. Теперь она предлагает подписчикам другой контент: размышления о духовности, практики самопознания и встречи для женщин. Вместо привычного образа артистки она постепенно формирует новый - человека, который говорит о внутреннем мире и личной трансформации.

Но смена профессиональных интересов не снимает вопросов о её общественной позиции. Для многих украинцев особенно важно, что Мейхер в первые дни полномасштабной войны поддерживала Украину, а затем перестала публично высказываться о российской агрессии.

Куда делась Надежда Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

Пока сама певица не объяснила причины этой перемены, любые версии - от семейного давления до сознательного желания дистанцироваться от политики - остаются предположениями.

Надежда Мейхер по-прежнему не исчезла окончательно: она ведёт проекты, публикует материалы в социальных сетях и проводит мероприятия. Исчезла прежде всего та публичная Надежда, которую зрители привыкли видеть на сцене и в телевизионных эфирах.

И, пожалуй, главный вопрос её нынешней истории остаётся без ответа: почему артистка, которая в начале вторжения обращалась к украинцам со словами поддержки, больше не считает нужным открыто говорить о войне?

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О персоне: Надя Мейхер Надя Мейхер - украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

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