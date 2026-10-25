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Маск цинично призвал проявить сочувствие к оккупантам: что стоит за его заявлениями

Анна Косик
25 октября 2026, 20:29
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После обвинений в адрес украинских военных миллиардер сделал скандальное заявление о россиянах.
Маск цинично призвал проявить сочувствие к оккупантам: что стоит за его заявлениями
Маск заявил, что у некоторых оккупантов якобы не было другого выбора, кроме как воевать в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Главное:

  • Маск обвинил Украину в нарушении условий использования Starlink
  • Миллиардер призвал проявить сочувствие к российским военным
  • В ЦПД считают, что заявление Маска - не более чем попытка найти себе алиби

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что использование Starlink не разрешено для нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей.

Об этом он написал в соцсети X 24 октября. Маск обвинил украинских военных в якобы нарушении этих условий использования Starlink и добавил, что их "лазейка" была закрыта на прошлой неделе.

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А уже сегодня, 25 октября, миллиардер сделал новое скандальное заявление. Он написал, что "бесконечная резня украинцев и россиян должна прекратиться".

"Стоит также проявить некоторое сочувствие к несчастным российским срочникам. У этих ребят нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть под ударами дронов", - добавил Маск.

В Украине прокомментировали заявления Маска

Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что Маск, взяв на себя ответственность за ограничение Starlink/Starshield для Украины, сейчас пытается создать себе алиби перед возможным расследованием в связи с этим решением.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

"Именно с этим связаны его заявления об использовании Starlink для "ударов и убийств". Не более того", - подчеркнул Коваленко.

Может ли Украина создать собственный аналог Starlink - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, на данный момент в Украине нет предпосылок для создания аналога Starlink. Для развертывания полноценной спутниковой группировки Украине необходимы собственные спутники, средства их запуска, программное обеспечение и архитектура системы, которая будет обеспечивать взаимодействие спутников между собой и передачу данных на Землю.

Возможно, какие-то размышления, какие-то презентации уже есть, но наработок и реальных перспектив создания аналога Starlink пока нет. Потому что это очень дорого.

Ограничение работы Starlink в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что американский миллиардер Илон Маск заявлял, что ограничения на использование спутниковой связи Starlink украинскими военными были введены. Если отключить терминалы этой системы, украинский фронт может "разрушиться немедленно".

Ранее СМИ писали, что ситуация вокруг Starlink, соглашение США о поставках российского дизельного топлива и отмена части санкций против РФ свидетельствуют о том, что ни Маск, ни Трамп не заинтересованы в победе Украины.

Накануне, 24 октября, стало известно, что спутниковая связь Starlink, которой пользуются украинские военные, снова стабильно работает во время движения со скоростью более 400 км/ч.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Коваленко.

28 сентября 2026 года стало известно, что Андрей Коваленко покидает пост руководителя Центра противодействия дезинформации.

По его словам, он останется в сферах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.

"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает ещё многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.

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