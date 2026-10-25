Путин назвал санкции против России "глупостью" и заговорил о друзьях в Европе

Что сказал Путин:
- Западные санкции против России - это глупость
- Некоторые европейские компании ушли из РФ под давлением своих правительств
- Москва пытается создавать благоприятные условия для иностранного бизнеса
Российский диктатор Владимир Путин раскритиковал западные санкции против России, назвав запреты на сотрудничество с РФ "глупостью". В то же время Москва якобы пытается создавать благоприятные условия для европейских компаний, работающих на российском рынке. Об этом Путин рассказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
По словам главы Кремля, у России "много друзей в Европе", часть из которых была вынуждена прекратить деятельность на российском рынке из-за давления со стороны западноевропейских правительств.
"У нас, когда под давлением западноевропейских правительств уходили некоторые компании, - чуть ли не плакали наши друзья из этих стран... Некоторые, кстати, продолжают работать, и мы стараемся создать для них соответствующие благоприятные условия", - заявил Путин.
Он также раскритиковал ограничения, введенные против России после начала полномасштабной войны против Украины.
"Запрещать всё, что из России, - это глупость", - заявил российский диктатор.
Заявления Путина прозвучали на фоне передачи российских активов ряда иностранных компаний под временное управление в РФ. В сентябре соответствующий указ российского диктатора касался активов швейцарской Nestle, американского производителя упаковки Aptar, немецкой сети гипермаркетов Metro, французского ритейлера Auchan, логистической компании FM Logistic и "Лемана Про", которая ранее работала под брендом Leroy Merlin.
В Кремле объяснили этот шаг связями компаний с так называемыми "недружественными" странами. Российские власти заявили, что эти государства якобы участвуют в военных действиях против РФ, в частности наносят удары по ее экономической инфраструктуре.
Что предусматривает новый мирный план
Новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском Союзе, пишет The Economist.
Москве также могут предложить возобновление деловых связей с США и возвращение российского газа на европейский рынок, в частности через возобновление работы газопровода "Северный поток". Предложения появились после встречи спецпосланника США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября.
В то же время Вашингтон не может самостоятельно принимать решения за Европу, а возобновление газовых поставок противоречило бы действующему законодательству ЕС. Украинские переговорщики опасаются, что США могут договориться с Россией на выгодных для себя условиях еще до окончания войны.
Ослабление санкций против России - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Белый дом приостановил пошлины и санкции против России в соответствии с законом Грема. Администрация объясняла, что указ направлен на отмену пошлин для снижения цен на дизельное топливо.
The Economist сообщил, что новый мирный план США предусматривал отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно материалу, план предполагал отказ от НАТО в обмен на инвестиции и членство в ЕС. План также включал создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций в отношении России.
Kyiv Independent сообщил, что администрация президента США может рассматривать дальнейшее смягчение санкций в отношении России. Источники издания указывали на опасения относительно ослабления ограничений для судов, компаний и банков, а также упоминали июль 2023 года и выход России из Черноморской зерновой инициативы.
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Об источнике: The Economist
The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.
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