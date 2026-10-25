Путин назвал санкции против России "глупостью" и заговорил о друзьях в Европе

На фоне передачи активов иностранных компаний под управление в России Владимир Путин раскритиковал западные санкции.

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Путин пожаловался на санкции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что сказал Путин:

Западные санкции против России - это глупость

Некоторые европейские компании ушли из РФ под давлением своих правительств

Москва пытается создавать благоприятные условия для иностранного бизнеса

Российский диктатор Владимир Путин раскритиковал западные санкции против России, назвав запреты на сотрудничество с РФ "глупостью". В то же время Москва якобы пытается создавать благоприятные условия для европейских компаний, работающих на российском рынке. Об этом Путин рассказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам главы Кремля, у России "много друзей в Европе", часть из которых была вынуждена прекратить деятельность на российском рынке из-за давления со стороны западноевропейских правительств.

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"У нас, когда под давлением западноевропейских правительств уходили некоторые компании, - чуть ли не плакали наши друзья из этих стран... Некоторые, кстати, продолжают работать, и мы стараемся создать для них соответствующие благоприятные условия", - заявил Путин.

Он также раскритиковал ограничения, введенные против России после начала полномасштабной войны против Украины.

"Запрещать всё, что из России, - это глупость", - заявил российский диктатор.

Заявления Путина прозвучали на фоне передачи российских активов ряда иностранных компаний под временное управление в РФ. В сентябре соответствующий указ российского диктатора касался активов швейцарской Nestle, американского производителя упаковки Aptar, немецкой сети гипермаркетов Metro, французского ритейлера Auchan, логистической компании FM Logistic и "Лемана Про", которая ранее работала под брендом Leroy Merlin.

В Кремле объяснили этот шаг связями компаний с так называемыми "недружественными" странами. Российские власти заявили, что эти государства якобы участвуют в военных действиях против РФ, в частности наносят удары по ее экономической инфраструктуре.

Что предусматривает новый мирный план

Новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском Союзе, пишет The Economist.

Москве также могут предложить возобновление деловых связей с США и возвращение российского газа на европейский рынок, в частности через возобновление работы газопровода "Северный поток". Предложения появились после встречи спецпосланника США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября.

В то же время Вашингтон не может самостоятельно принимать решения за Европу, а возобновление газовых поставок противоречило бы действующему законодательству ЕС. Украинские переговорщики опасаются, что США могут договориться с Россией на выгодных для себя условиях еще до окончания войны.

Ослабление санкций против России - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Белый дом приостановил пошлины и санкции против России в соответствии с законом Грема. Администрация объясняла, что указ направлен на отмену пошлин для снижения цен на дизельное топливо.

The Economist сообщил, что новый мирный план США предусматривал отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно материалу, план предполагал отказ от НАТО в обмен на инвестиции и членство в ЕС. План также включал создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций в отношении России.

Kyiv Independent сообщил, что администрация президента США может рассматривать дальнейшее смягчение санкций в отношении России. Источники издания указывали на опасения относительно ослабления ограничений для судов, компаний и банков, а также упоминали июль 2023 года и выход России из Черноморской зерновой инициативы.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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