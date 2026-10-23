Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в 'Москва-Сити' эвакуация

Кратко:
- Четыре московских аэропорта приостановили рейсы из-за атаки дронов
- В Шереметьево эвакуируют пассажиров из-за воздушной тревоги
- В "Москва-Сити" также проводится эвакуация
Днем 23 октября столицу страны-агрессора России массированно атакуют дроны. Все четыре аэропорта Москвы - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - временно приостановили обслуживание рейсов. Об этом сообщила Росавиация.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении беспилотников, направлявшихся в российскую столицу.
По его словам, в течение дня российская противовоздушная оборона якобы сбила не менее 14 БПЛА.
Небо над Москвой сейчас полностью закрыто. А в аэропорту Шереметьево проходит эвакуация пассажиров на фоне "воздушной тревоги".
В то же время Telegram-канал Astra пишет, что в "Москва-Сити" проводится эвакуация из башни "IQ-квартал". Она происходит на фоне атаки беспилотников на столицу.
"В "IQ-квартале" расположены несколько правительственных ведомств, в частности Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли, Министерство цифровых технологий и Росстандарт", - говорится в сообщении.
Кроме того, Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что 10 пассажирских авиарейсов в настоящее время находятся над Москвой и не могут совершить посадку. Всего отменено или задержано уже около 340 рейсов.
Также известно, что в московском аэропорту Шереметьево лежат обломки БПЛА.
Почему удары по Москве являются вызовом для Кремля
Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов отмечал, что атаки беспилотников по Москве и прилегающим районам создают для российских властей новый вызов.
По его словам, Кремль пытается не только минимизировать практические последствия таких ударов, но и контролировать информационное пространство, чтобы не допустить роста тревожных настроений среди населения.
"Российские власти всячески пытаются скрывать информацию - вплоть до блокировки интернета и публичных наказаний тех, кто снимает видео прилетов и выкладывает его в сеть. Более того, власти даже не объявляют воздушную тревогу, что вызывает возмущение у части россиян. Все это делается для того, чтобы не создавать панику среди населения", - подчеркнул он.
Удары по Москве - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 22 октября под удар попал 75-й арсенал Минобороны России в Серпухове Московской области. По данным OSINT-аналитиков, взрыв прогремел именно на территории этого предприятия, являющегося воинской частью № 42708.
17 октября в аэропортах Москвы отменили или задержали более 370 рейсов из-за атак беспилотников. В аэропорту "Внуково" задержали 62 рейса, еще 39 отменили. В "Домодедово" - 23 задержали и 8 отменили. В "Шереметьево" - 104 рейса перенесли, а 135 отменили.
С вечера 9 октября до утра 10 октября украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы страны-агрессора России задержали почти 300 рейсов.
Читайте также:
- Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что США предлагают взамен
- Мощные удары ВСУ: в РФ взорваны военный завод БПЛА и склады ракетной бригады
- Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожар
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред