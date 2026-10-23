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Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

Мария Николишин
23 октября 2026, 16:49
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На фоне атаки с небоскреба "IQ-квартал", где расположены профильные министерства РФ, проводится эвакуация людей.
Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в 'Москва-Сити' эвакуация
Дроны массированно атакуют Москву / коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Четыре московских аэропорта приостановили рейсы из-за атаки дронов
  • В Шереметьево эвакуируют пассажиров из-за воздушной тревоги
  • В "Москва-Сити" также проводится эвакуация

Днем 23 октября столицу страны-агрессора России массированно атакуют дроны. Все четыре аэропорта Москвы - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - временно приостановили обслуживание рейсов. Об этом сообщила Росавиация.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении беспилотников, направлявшихся в российскую столицу.

видео дня

По его словам, в течение дня российская противовоздушная оборона якобы сбила не менее 14 БПЛА.

Небо над Москвой сейчас полностью закрыто. А в аэропорту Шереметьево проходит эвакуация пассажиров на фоне "воздушной тревоги".

В то же время Telegram-канал Astra пишет, что в "Москва-Сити" проводится эвакуация из башни "IQ-квартал". Она происходит на фоне атаки беспилотников на столицу.

"В "IQ-квартале" расположены несколько правительственных ведомств, в частности Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли, Министерство цифровых технологий и Росстандарт", - говорится в сообщении.

Кроме того, Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что 10 пассажирских авиарейсов в настоящее время находятся над Москвой и не могут совершить посадку. Всего отменено или задержано уже около 340 рейсов.

Также известно, что в московском аэропорту Шереметьево лежат обломки БПЛА.

Почему удары по Москве являются вызовом для Кремля

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов отмечал, что атаки беспилотников по Москве и прилегающим районам создают для российских властей новый вызов.

По его словам, Кремль пытается не только минимизировать практические последствия таких ударов, но и контролировать информационное пространство, чтобы не допустить роста тревожных настроений среди населения.

"Российские власти всячески пытаются скрывать информацию - вплоть до блокировки интернета и публичных наказаний тех, кто снимает видео прилетов и выкладывает его в сеть. Более того, власти даже не объявляют воздушную тревогу, что вызывает возмущение у части россиян. Все это делается для того, чтобы не создавать панику среди населения", - подчеркнул он.

Удары по Москве - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 октября под удар попал 75-й арсенал Минобороны России в Серпухове Московской области. По данным OSINT-аналитиков, взрыв прогремел именно на территории этого предприятия, являющегося воинской частью № 42708.

17 октября в аэропортах Москвы отменили или задержали более 370 рейсов из-за атак беспилотников. В аэропорту "Внуково" задержали 62 рейса, еще 39 отменили. В "Домодедово" - 23 задержали и 8 отменили. В "Шереметьево" - 104 рейса перенесли, а 135 отменили.

С вечера 9 октября до утра 10 октября украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы страны-агрессора России задержали почти 300 рейсов.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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