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Под Москвой прогремели взрывы: атакована база ремонта российских ЗРК в Серпухове

Анна Ярославская
22 октября 2026, 07:35
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В сторону Московского региона, по данным Собянина, летели 630 беспилотников, а в Липецке повреждены жилой дом и поликлиника.
Атака на Россию
Арсенал в Серпухове - дроны и ракеты ударили по базе ремонта ПВО / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • В ночь на 22 октября атакован 75-й арсенал в Серпухове
  • Там ремонтировали технику ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и С-300В
  • В Липецке повреждены многоэтажка и поликлиника

В ночь на 22 октября под удар попал 75-й арсенал Минобороны России в Серпухове Московской области. По данным OSINT-аналитиков, взрыв прогремел именно на территории этого предприятия, которое является воинской частью № 42708, сообщает Astra.

Объект атаковали ракетами и реактивными дронами, утверждает Exilenova+. По информации "Ростеха", на арсенале ремонтировали технику зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", "Бук-М2" и С-300В.

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Местные жители в городских чатах писали о мощных взрывах. По их наблюдениям, сначала над городом пролетели дроны, а затем не менее трех ракет. Во время атаки в Серпухове объявляли ракетную опасность. Степень повреждений и последствия удара пока уточняются, отмечает Supernova+.

Атака на Подмосковье была массированной. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большую часть из них, по его словам, ПВО уничтожила на дальних рубежах, еще 163 сбили на подлете к столице.

"В районе Вороново в Новой Москве пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил Собянин.

75-й арсенал - что о нем известно

Предприятие основано в 1949 году и расположено на Московском шоссе, 64А. Оно подчиняется Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ). Арсенал производит вооружение и боеприпасы, а также ремонтирует военную технику, в частности артиллерийские системы.

Его специализация шире, чем у обычного склада. Здесь ремонтируют, восстанавливают и хранят военную технику, прежде всего средства противовоздушной обороны. Еще 29 марта 2024 года OSINT-аналитик Jompy назвал 75-й арсенал единственной базой хранения российских зенитных систем, которую ему удалось обнаружить.

Арсенал в Серпухове - дроны и ракеты ударили по базе ремонта ПВО
Арсенал в Серпухове - дроны и ракеты ударили по базе ремонта ПВО / Фото: Exile

Липецк: удар по многоэтажке и поликлинике

На фоне атаки дронов в Липецке вспыхнул пожар в жилом доме. Губернатор Игорь Артамонов объяснил возгорание падением обломков беспилотника на многоквартирный дом.

"В результате инцидента повреждено остекление здания. Данные о возможных погибших и пострадавших уточняются", - заявил Артамонов.

По данным OSINT-анализа Astra, горели верхние этажи ЖК "Атмосфера" на улице Ф. С. Игнатьева, 33, корпус 2. Перед этим в регионе объявляли беспилотную опасность, а горожане сообщали о взрывах над жилыми кварталами.

Повреждения получила и городская поликлиника № 7 на улице Генерала Меркулова, 34. Местные жители сообщили об этом раньше властей, а губернатор, говоря о поврежденных остеклении и фасадах частных и многоквартирных домов в разных районах города, медучреждение сначала не упомянул, пишет Astra.

От ЖК "Атмосфера" до поликлиники около 3,5 км. Позже Артамонов подтвердил, что пострадал мужчина 2001 года рождения, его госпитализировали. В поликлинике, по словам губернатора, пострадавших нет, так как она была закрыта.

Атаки вглубь России - новости

Как писал Главред, Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар. Удар стал частью массированной атаки беспилотников на Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под ударом оказался и дата-центр "ВКонтакте", а в России ограничили работу трёх аэропортов.

В ночь на 16 октября массированная ночная атака беспилотников вынудила российские власти закрыть все четыре аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, развернули на аэродромы других городов.

В ночь на 6 октября Московская область подверглась самой массированной за последнее время атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ. В результате налета вспыхнула крупнейшая нефтебаза Московского региона - линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская".

Великобритания предоставит Украине дополнительные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы Киев смог сорвать российские военные операции, направленные против гражданской инфраструктуры страны, еще до наступления зимы. Об этом сообщает пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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