Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

Россия нарастила производство реактивных беспилотников, чтобы усилить свои атаки на Украину.

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Украина получит новые ракеты Storm Shadow / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

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Британия предоставит Украине дополнительные ракеты большой дальности

Лондон не считает, что Украина должна прекращать свои удары по РФ

Великобритания предоставит Украине дополнительные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы Киев смог сорвать российские военные операции, направленные против гражданской инфраструктуры страны, еще до наступления зимы.

Как пишет Bloomberg, об этом сообщили осведомленные собеседники. Отмечается, что вопрос о ракетах британского производства для Украины Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом во время своего визита в Лондон в среду, 14 октября.

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Уточняется, что Великобритания считает украинские удары по российским военным объектам, причастным к атакам на гражданское население и объекты энергетики, оборонительными. Правительство Соединенного Королевства также не считает, что Украина должна прекращать свои удары по РФ.

"В последние недели Россия нарастила производство реактивных беспилотников, чтобы усилить свои атаки на Украину, и важно, чтобы Киев мог противодействовать этим усилиям", - заявили собеседники издания.

Правительство Великобритании не сообщало, сколько ракет Storm Shadow было предоставлено Украине во время войны, и не объявляет о таких поставках регулярно.

/ Инфографика Главреда

Атака на объекты РФ: поражены десятки целей в тылу РФ

Силы беспилотных систем Украины провели серию атак на военные и стратегические объекты российских войск на временно оккупированных территориях. Как сообщили украинские военные, под удар попали 36 целей, находящихся в глубоком тылу противника.

Среди поражённых объектов - пункты управления, радиолокационные комплексы, логистические центры и элементы инфраструктуры, обеспечивающие поставки топлива и энергоресурсов. По данным украинской стороны, операция была направлена на подрыв возможностей российской армии, а также нарушение функционирования объектов, задействованных в обеспечении её боевых действий.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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