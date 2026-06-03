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"Остался воином навечно": на фронте погиб известный 23-летний музыкант

Кристина Трохимчук
3 июня 2026, 11:06
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Ярослав "Варнак" Иванов воевал в составе Третьего армейского корпуса.
На фронте погиб Ярослав "Варнак" Иванов
На фронте погиб Ярослав "Варнак" Иванов / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com, Екатерина Пилипчук

Вы узнаете:

  • На фронте погиб известный музыкант Ярослав Иванов
  • Что известно о его смерти

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб 23-летний музыкант Ярослав "Варнак" Иванов. О смерти бойца сообщила волонтер Екатерина Пилипчук в Instagram.

По ее информации, Ярослав вступил в ряды ВСУ в 2022 году и прошел впечатляющий боевой путь: сначала служил в 93-й ОМБр "Холодний Яр", затем продолжил службу в рядах Десантно-штурмовых войск. Последним его подразделением стала рота РЭБ 3-й ОШБр Третьего армейского корпуса.

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Ярослав Иванов - Варнак
Ярослав Иванов - Варнак / фото: instagram.com, Руслан Цыганков

Музыкант погиб 31 мая во время выполнения боевого задания. Пилипчук подчеркнула, что больше всего защитник любил Украину и отдал за нее свою жизнь.

"31.05.2026 Варнак погиб в возрасте 23 лет во время выполнения боевого задания, оставшись воином навечно. Расплывусь в Тебе я, и буду вечно жить в Тебе - жизненный лозунг, которым он питал любовь к Родине и который пронес через всю жизнь", — написала волонтер.

Руслан Цыганков и Ярослав " Варнак" Иванов
Руслан Цыганков и Ярослав " Варнак" Иванов / фото: instagram.com, Руслан Цыганков

На смерть Ярослава Иванова отреагировали побратимы и знаменитости. Трогательный пост погибшему музыканту в Instagram посвятил популярный учитель и блогер Руслан Цыганков, который был другом Ярослава Иванова.

"Я не верю. Мой друг. Это невозможно. Ты переживал за меня. Переживал за мою жену. Спрашивал, что подарить Оресту, и ждал встречи с ним. Ты переживал и думал о будущем поколении и хотел передать мудрость. Ты переживал за страну. Душа шире, чем Днепр. Внутренняя сила, как камень. Мой мудрый друг", — высказался учитель.

Руслан Игорович про смерт Ярослава Иванова
Руслан Игорович про смерт Ярослава Иванова / фото: instagram.com, Руслан Цыганков

"Как это все несправедливо. Вечная слава…", — написал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

"Спи спокойно, братец", — высказался ветеран и активист Олег Симороз.

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Ранее Главред сообщал, что дуэт Потап и Настя, которые после начала полномасштабного вторжения уехали за границу, внезапно решили триумфально вернуться на сцену и вспомнить свои былые хиты. Однако реакция пользователей в Instagram оказалась далеко не восторженной.

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О персоне: Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич — украинский скелетонист. Первый в истории Украины скелетонист, который получил олимпийскую лицензию и выступил на Олимпиаде (Пхёнчхан-2018). Мастер спорта Украины (2019 год), пишет Википедия.

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