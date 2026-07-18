Любимые цветы можно размножить дома: 10 растений, которые легко вырастить из черенков

Черенкование экономит бюджет. Многие цветы укореняются за пару недель без покупки новой рассады.

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Названы цветы, которые можно размножать черенками / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Как размножить лаванду, георгины и клематис

Когда лучше срезать стебли для укоренения

Сколько времени нужно растениям для укоренения

Не все эффектные цветы в саду нужно каждый год выращивать из семян или покупать рассаду. Многие декоративные растения прекрасно размножаются стеблевыми черенками, позволяя без лишних затрат получить новые экземпляры из уже растущих кустов.

Эксперты по садоводству рассказали изданию Martha Stewart, какие цветы лучше всего подходят для такого способа размножения и как правильно укоренять черенки - от пышных лиан до эффектных многолетников.

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Какие 10 цветов можно вырастить из черенков

Лаванда

Это неприхотливое растение с серебристо-серой ароматной листвой и изящными фиолетовыми, голубыми или белыми соцветиями, которые очень любят пчелы и другие опылители. Размножать ее лучше всего поздней весной или в начале лета, когда начинают формироваться бутоны.

Для укоренения стоит выбирать молодые здоровые побеги в верхней части куста.

Лаванда / Фото: pixabay.com

Директор по садоводству Botanica, The Wichita Gardens Молли Парсонс подробно описала процесс срезания побегов.

"Чистыми садовыми ножницами срезайте стебли длиной 8–12 см сразу под листовым узлом - местом, где листья крепятся к стеблю. Погрузите нижнюю часть черенка в порошковый гормон корневого роста, который стимулирует развитие корней и предотвращает гниение", - говорит Парсонс.

Затем высадите черенки в небольшие горшки с легким, хорошо дренированным грунтом.

Котовник

Котовник - популярный многолетник для оформления бордюров. Он образует пышные кустики с ароматной листвой и множеством лавандово-голубых цветков.

По словам специалистов, котовник - одно из самых простых растений для размножения черенками. Процедура практически не отличается от размножения лаванды.

Котовник / Фото: pixabay.com

Поздней весной или в начале лета нарежьте черенки длиной 7–10 см, удалите нижние листья, обработайте основание стимулятором корнеобразования и посадите в небольшие емкости с рыхлым субстратом.

Корни обычно появляются уже через одну-три недели.

Очиток "Осенняя радость"

Очиток украшает сад яркими соцветиями с конца лета до начала осени. Благодаря мясистым листьям и стеблям растение отлично удерживает влагу и считается одним из самых выносливых многолетников.

Для размножения срежьте побеги длиной 10–15 см и удалите нижние листья.

Перед посадкой специалисты рекомендуют подсушить черенки в течение двух-трех дней, разложив их на бумажном полотенце в сухом помещении. За это время на месте среза образуется защитная ткань, которая способствует образованию корней.

Очиток "Осенняя радость" / Фото: pixabay.com

После подсушивания посадите черенки в небольшие горшки с грубым рыхлым субстратом. Если появятся бутоны, их лучше удалить, чтобы растение направило все силы на развитие корневой системы.

Клематис

Крупные цветки клематиса бывают красными, розовыми, сиреневыми, фиолетовыми и других оттенков.

До начала цветения выберите полуодревесневший побег длиной около 60 см с несколькими листовыми узлами. Затем разделите его на части по 10–15 см, чтобы на каждом черенке оставался хотя бы один узел.

Удалите нижние листья, а верхние укоротите наполовину - это уменьшит испарение влаги.

Высадите черенки в увлажненный грунт и накройте прозрачным пластиковым колпаком или пакетом для создания высокой влажности.

Клематис / Фото: pixabay.com

Клематис укореняется медленно, поэтому потребуется терпение. Главное - поддерживать умеренную влажность почвы до появления новых корней и побегов.

Хризантема

Если вы ежегодно покупаете осенние хризантемы, их можно легко размножить самостоятельно.

Нарежьте черенки длиной 8–12 см, удалите нижние листья, обработайте основание стимулятором корнеобразования и посадите в увлажненный грунт.

Обычно корни появляются через две-четыре недели.

Хризантема / Фото: pixabay.com

Шалфей

Декоративные шалфеи славятся высокими свечами цветков синего, фиолетового, красного или белого цвета. Они привлекают пчел, бабочек и колибри, а многие сорта обладают приятным пряным ароматом.

Лучшее время для черенкования - конец весны или начало лета.

Срежьте побег длиной 8–10 см чуть ниже листового узла, удалите нижние листья, оставив сверху две-три пары, обработайте срез стимулятором корнеобразования и посадите в увлажненный перлит или смесь перлита с грунтом для рассады.

Шалфей / Фото: pixabay.com

Монарда

Монарда - настоящее украшение сада и один из любимых цветов опылителей. Ее необычные "лохматые" соцветия делают клумбы более живыми и выразительными.

Размножать растение лучше весной, пока молодые прикорневые побеги не начали цвести и достигли высоты 10–15 см.

Срежьте побеги длиной около 10–12 см чуть ниже узла, удалите нижние листья, обработайте стимулятором корнеобразования и посадите в влажный перлит.

Поставьте черенки в место с ярким рассеянным светом и следите, чтобы субстрат не пересыхал.

Монарда / Фото: pixabay.com

Георгины

Георгины - настоящие звезды сада во второй половине лета. Существует огромное количество сортов - от миниатюрных помпонных до гигантских декоративных.

Для размножения используют молодые побеги длиной 5–10 см, появляющиеся у основания клубня.

Аккуратно срежьте их максимально близко к клубню, сразу обработайте стимулятором корнеобразования и высадите в увлажненный перлит или рассадный субстрат.

Один клубень способен дать сразу несколько полноценных черенков, что делает этот способ одним из самых экономичных.

Георгины / Фото: pixabay.com

Пенстемон

Пенстемон - североамериканский многолетник с высокими цветоносами и трубчатыми цветками розового, красного, белого или фиолетового цвета.

"Пенстемон - североамериканский дикий цветок, который тысячелетиями сосуществовал с колибри, и именно этим объясняется трубчатая форма его цветков. Он не терпит переувлажнения, поэтому после высадки лучше склоняться к более сухой, а не влажной почве", - рассказал мастер-садовник и партнер American Meadows Табар.

Пенстемон / Фото: pixabay.com

Для размножения срежьте верхушечные черенки длиной 8–10 см, удалите нижние листья и обработайте основание стимулятором корнеобразования.

Высаживайте их в хорошо дренированный перлит или крупнозернистый песок. Пенстемон плохо переносит избыток влаги, поэтому грунт должен быть скорее слегка сухим, чем слишком влажным.

Держите черенки при ярком рассеянном освещении.

Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Гвоздика

Гвоздики ценятся за бахромчатые ароматные цветки белого, розового, красного, кораллового и двухцветного оттенков.

"Их сизовато-серая листва не менее привлекательна, чем сами цветы, а запах - гвоздично-сладкий, откровенно старомодный - настолько выразителен, что один стебель способен наполнить целую комнату", - отметил Гиффорд.

Для размножения выберите здоровый нецветущий побег длиной 8–10 см и срежьте его сразу под листовым узлом.

Удалите нижние листья, обработайте основание стимулятором корнеобразования и посадите в влажный песок или перлит.

Держите субстрат слегка влажным и обеспечьте хорошее освещение. Обычно корневая система формируется через две-три недели.

Гвоздика / Фото: pixabay.com

Как писал Главред, лучший способ укоренить любой черенок - это использовать корнеобразователь. Причем он необязательно должен быть покупным. Читайте - что добавить в воду, чтобы быстрее появились корни.

Смотрите видео - Как сделать, чтобы черенок дал корни:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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