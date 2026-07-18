Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Любимые цветы можно размножить дома: 10 растений, которые легко вырастить из черенков

Анна Ярославская
18 июля 2026, 10:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Черенкование экономит бюджет. Многие цветы укореняются за пару недель без покупки новой рассады.
Цветы, которые можно размножать черенками
Названы цветы, которые можно размножать черенками / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как размножить лаванду, георгины и клематис
  • Когда лучше срезать стебли для укоренения
  • Сколько времени нужно растениям для укоренения

Не все эффектные цветы в саду нужно каждый год выращивать из семян или покупать рассаду. Многие декоративные растения прекрасно размножаются стеблевыми черенками, позволяя без лишних затрат получить новые экземпляры из уже растущих кустов.

Эксперты по садоводству рассказали изданию Martha Stewart, какие цветы лучше всего подходят для такого способа размножения и как правильно укоренять черенки - от пышных лиан до эффектных многолетников.

видео дня

Какие 10 цветов можно вырастить из черенков

Лаванда

Это неприхотливое растение с серебристо-серой ароматной листвой и изящными фиолетовыми, голубыми или белыми соцветиями, которые очень любят пчелы и другие опылители. Размножать ее лучше всего поздней весной или в начале лета, когда начинают формироваться бутоны.

Для укоренения стоит выбирать молодые здоровые побеги в верхней части куста.

Лаванда
Лаванда / Фото: pixabay.com

Директор по садоводству Botanica, The Wichita Gardens Молли Парсонс подробно описала процесс срезания побегов.

"Чистыми садовыми ножницами срезайте стебли длиной 8–12 см сразу под листовым узлом - местом, где листья крепятся к стеблю. Погрузите нижнюю часть черенка в порошковый гормон корневого роста, который стимулирует развитие корней и предотвращает гниение", - говорит Парсонс.

Затем высадите черенки в небольшие горшки с легким, хорошо дренированным грунтом.

Котовник

Котовник - популярный многолетник для оформления бордюров. Он образует пышные кустики с ароматной листвой и множеством лавандово-голубых цветков.

По словам специалистов, котовник - одно из самых простых растений для размножения черенками. Процедура практически не отличается от размножения лаванды.

Котовник
Котовник / Фото: pixabay.com

Поздней весной или в начале лета нарежьте черенки длиной 7–10 см, удалите нижние листья, обработайте основание стимулятором корнеобразования и посадите в небольшие емкости с рыхлым субстратом.

Корни обычно появляются уже через одну-три недели.

Очиток "Осенняя радость"

Очиток украшает сад яркими соцветиями с конца лета до начала осени. Благодаря мясистым листьям и стеблям растение отлично удерживает влагу и считается одним из самых выносливых многолетников.

Для размножения срежьте побеги длиной 10–15 см и удалите нижние листья.

Перед посадкой специалисты рекомендуют подсушить черенки в течение двух-трех дней, разложив их на бумажном полотенце в сухом помещении. За это время на месте среза образуется защитная ткань, которая способствует образованию корней.

Очиток
Очиток "Осенняя радость" / Фото: pixabay.com

После подсушивания посадите черенки в небольшие горшки с грубым рыхлым субстратом. Если появятся бутоны, их лучше удалить, чтобы растение направило все силы на развитие корневой системы.

Клематис

Крупные цветки клематиса бывают красными, розовыми, сиреневыми, фиолетовыми и других оттенков.

До начала цветения выберите полуодревесневший побег длиной около 60 см с несколькими листовыми узлами. Затем разделите его на части по 10–15 см, чтобы на каждом черенке оставался хотя бы один узел.

Удалите нижние листья, а верхние укоротите наполовину - это уменьшит испарение влаги.

Высадите черенки в увлажненный грунт и накройте прозрачным пластиковым колпаком или пакетом для создания высокой влажности.

Клематис
Клематис / Фото: pixabay.com

Клематис укореняется медленно, поэтому потребуется терпение. Главное - поддерживать умеренную влажность почвы до появления новых корней и побегов.

Хризантема

Если вы ежегодно покупаете осенние хризантемы, их можно легко размножить самостоятельно.

Нарежьте черенки длиной 8–12 см, удалите нижние листья, обработайте основание стимулятором корнеобразования и посадите в увлажненный грунт.

Обычно корни появляются через две-четыре недели.

Хризантема
Хризантема / Фото: pixabay.com

Шалфей

Декоративные шалфеи славятся высокими свечами цветков синего, фиолетового, красного или белого цвета. Они привлекают пчел, бабочек и колибри, а многие сорта обладают приятным пряным ароматом.

Лучшее время для черенкования - конец весны или начало лета.

Срежьте побег длиной 8–10 см чуть ниже листового узла, удалите нижние листья, оставив сверху две-три пары, обработайте срез стимулятором корнеобразования и посадите в увлажненный перлит или смесь перлита с грунтом для рассады.

Шалфей
Шалфей / Фото: pixabay.com

Монарда

Монарда - настоящее украшение сада и один из любимых цветов опылителей. Ее необычные "лохматые" соцветия делают клумбы более живыми и выразительными.

Размножать растение лучше весной, пока молодые прикорневые побеги не начали цвести и достигли высоты 10–15 см.

Срежьте побеги длиной около 10–12 см чуть ниже узла, удалите нижние листья, обработайте стимулятором корнеобразования и посадите в влажный перлит.

Поставьте черенки в место с ярким рассеянным светом и следите, чтобы субстрат не пересыхал.

Монарда
Монарда / Фото: pixabay.com

Георгины

Георгины - настоящие звезды сада во второй половине лета. Существует огромное количество сортов - от миниатюрных помпонных до гигантских декоративных.

Для размножения используют молодые побеги длиной 5–10 см, появляющиеся у основания клубня.

Аккуратно срежьте их максимально близко к клубню, сразу обработайте стимулятором корнеобразования и высадите в увлажненный перлит или рассадный субстрат.

Один клубень способен дать сразу несколько полноценных черенков, что делает этот способ одним из самых экономичных.

Георгины
Георгины / Фото: pixabay.com

Пенстемон

Пенстемон - североамериканский многолетник с высокими цветоносами и трубчатыми цветками розового, красного, белого или фиолетового цвета.

"Пенстемон - североамериканский дикий цветок, который тысячелетиями сосуществовал с колибри, и именно этим объясняется трубчатая форма его цветков. Он не терпит переувлажнения, поэтому после высадки лучше склоняться к более сухой, а не влажной почве", - рассказал мастер-садовник и партнер American Meadows Табар.

Пенстемон
Пенстемон / Фото: pixabay.com

Для размножения срежьте верхушечные черенки длиной 8–10 см, удалите нижние листья и обработайте основание стимулятором корнеобразования.

Высаживайте их в хорошо дренированный перлит или крупнозернистый песок. Пенстемон плохо переносит избыток влаги, поэтому грунт должен быть скорее слегка сухим, чем слишком влажным.

Держите черенки при ярком рассеянном освещении.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Гвоздика

Гвоздики ценятся за бахромчатые ароматные цветки белого, розового, красного, кораллового и двухцветного оттенков.

"Их сизовато-серая листва не менее привлекательна, чем сами цветы, а запах - гвоздично-сладкий, откровенно старомодный - настолько выразителен, что один стебель способен наполнить целую комнату", - отметил Гиффорд.

Для размножения выберите здоровый нецветущий побег длиной 8–10 см и срежьте его сразу под листовым узлом.

Удалите нижние листья, обработайте основание стимулятором корнеобразования и посадите в влажный песок или перлит.

Держите субстрат слегка влажным и обеспечьте хорошее освещение. Обычно корневая система формируется через две-три недели.

Гвоздика
Гвоздика / Фото: pixabay.com

Как писал Главред, лучший способ укоренить любой черенок - это использовать корнеобразователь. Причем он необязательно должен быть покупным. Читайте - что добавить в воду, чтобы быстрее появились корни.

Смотрите видео - Как сделать, чтобы черенок дал корни:

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть погибшие и раненые, Россия атаковала корабль вблизи Одессы — что известно

Есть погибшие и раненые, Россия атаковала корабль вблизи Одессы — что известно

11:44Война
Танкеры превращаются в глухие баржи: "Мадяр" раскрыл новые потери флота РФ

Танкеры превращаются в глухие баржи: "Мадяр" раскрыл новые потери флота РФ

10:36Война
На аэродроме "Гвардейское" раздалось более 20 взрывов - детали атаки в Крыму

На аэродроме "Гвардейское" раздалось более 20 взрывов - детали атаки в Крыму

09:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожидания

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожидания

Последние новости

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 19 июля: Лошадям - радость, Козлам - открытия

11:44

Есть погибшие и раненые, Россия атаковала корабль вблизи Одессы — что известно

11:21

Гороскоп на завтра, 19 июля: Овнам — ссора, Близнецам — неожиданность

11:20

Увидела ценник и замерла: находка из секонд-хенда принесла женщине $9000Видео

11:01

"Минус 10 лет": Шоптенко поразила изменениями после возвращения в Украину

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
10:55

Любимые цветы можно размножить дома: 10 растений, которые легко вырастить из черенковВидео

10:36

Танкеры превращаются в глухие баржи: "Мадяр" раскрыл новые потери флота РФ

09:50

Черные пятна на листьях томатов: как победить опасный грибок и спасти урожайВидео

09:47

"Ходила на свидания": Горбачева раскрыла, где ищет "женихов" после развода

Реклама
09:29

Отставка Федорова потрясла Украину: что раскрылось после увольнения

09:25

На аэродроме "Гвардейское" раздалось более 20 взрывов - детали атаки в КрымуВидео

08:46

Денежный поток усилится: судьба готовит щедрый подарок четырем знакам

07:55

Астрологи назвали слабость каждого знака зодиака - она мешает добиться успеха

07:39

Под Москвой – масштабный пожар: дроны разнесли нефтебазу и складыФото

06:00

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

05:23

Когда рождаются самые лучшие мужья: названы четыре месяца

04:46

Трем знакам зодиака невероятно повезет в конце июля — кто среди счастливчиков

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

03:35

"Они слетят с катушек": Сотник жестко высказался о будущем России

03:03

Можно ли продавать свадебное платье: народная мудрость и советы учёных

Реклама
02:06

Землю ждет неизбежная катастрофа: ученые выяснили детали про "Солнце-убийцу"

01:02

Назначены новые временные главы СБУ и Нацполиции: кто возглавил силовиков

17 июля, пятница
23:55

Клумба будет усыпана бутонами цветов: простые действия продлят цветение надолгоВидео

23:43

Конец одиночества: для каких знаков зодиака суббота принесет перемены

23:23

Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

23:03

В РФ скончалась жена КВН-щика Маслякова: что с ней случилось

22:54

Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требованияФотоВидео

22:45

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

22:37

Принцу Гарри стали известны секретные подробности о здоровье Короля

22:32

За нарушение правил - штраф: какой ремонт запрещено делать в квартире в Украине

22:19

Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

22:14

Как использовать порванные колготки: простые лайфхаки для дома и сада

21:53

Муравьи будут обходить дом стороной: все благодаря одной простой хитростиВидео

21:34

"Не могу без Федорова": "Флэш" получил новую должность в команде Зеленского

21:15

Урожай будет храниться месяцами: когда выкапывать ранний картофельВидео

20:53

В семье Кардашьян – горе: Ким сообщила о смерти близкого человека

20:46

РФ ударила по центру Харькова: есть погибший и много раненых, среди них - дети

20:24

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит массированный удар, что известно

20:08

Овощное ассорти с грибами на зиму — оригинальный рецепт яркого салата

19:55

Бензин и дизель ждет подорожание: раскрыты сроки нового роста цен

Реклама
19:45

В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

19:29

Зачем на самом деле нужны черные ромбы на рулетке: секрет символа удивит

19:10

Денисенко объяснил, почему Федоров может стать новым политическим феноменоммнение

19:00

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

18:55

"Последний год": появился неожиданный прогноз "развязки для Путина"Видео

18:53

Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

18:43

Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

18:32

Розы будут усыпаны бутонами: хитрый трюк спасет от опасной болезниВидео

18:27

Подвал ювелирного магазина скрывал сокровища: что нашли внутриВидео

18:17

Лидер по количеству носителей: какая фамилия является самой популярной в Украине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять