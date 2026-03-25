Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в саду

Вы узнаете:
- Почему мяту стоит сажать в вазон, а не в грунт в саду
- Чем опасны японские анемоны
- Почему не стоит сажать в саду ирис-флагеллят
Иногда желание украсить участок оборачивается неожиданными проблемами: одни растения быстро разрастаются и "захватывают" территорию, другие требуют слишком сложного ухода, а третьи и вовсе оказываются капризными и плохо приживаются. В итоге вместо красивого сада — лишние хлопоты, потраченные деньги и разочарование.
Опытные садоводы составили список культур, о посадке которых чаще всего жалеют.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Какие цветы лучше не сажать
Как пишет Country Living со ссылкой на данные Общества любителей морозостойких растений, акант является "проблемным растением", о посадке которого садоводы чаще всего сожалеют. За ним следуют лизимахия и японская анемона.
Акант, широко известный как "медвежьи штаны", образует кусты и считается "инвазивным видом". Это растение очень сложно удалить.
Лизимахия также считается быстрорастущим растением, которое, если его не контролировать, может стать инвазивным.
Исследование показало, что японские анемоны — "настоящие вредители на плодородной почве", поскольку могут быстро заглушить другие бордюрные растения и распространяться с неконтролируемой скоростью.
8 растений, о покупке которых садоводы часто жалеют
- акант;
- лизимахия;
- японская анемона;
- герань морозостойкая;
- эуфорбия;
- желтый ирис;
- мята русская;
- виноградная лоза.
Хотя эти растения не опасны, из-за очень быстрого роста или способности легко распространяться они могут быстро выйти из-под контроля в саду.
В список также входит ирис-флагеллят - это красивый желтый цветок, который любит влажные места на полном солнце или в полутени. Он может быть отличным средством для привлечения опылителей, но быстро разрастается, образуя обширные колонии высотой до 1,5 метров. Если у вас небольшой пруд, избегайте выращивания этого растения и выберите болотные календулы, кувшинки или стрелолист – все они порадуют пчел, бабочек и мух-журчалок.
Мята восхитительна в качестве добавки к чаю, салатам, супам и соусам. Эта универсальная трава также невероятно быстро разрастается (с помощью подземных корневищ), поэтому обязательно сажайте ее в горшок, а не прямо в землю.
Также стоит упомянуть русскую лиану (Fallopia baldschuanica) – это древесное листопадное растение, которое растет невероятно быстро – до четырех метров в год. По данным Королевского садоводческого общества, тщательная летняя обрезка имеет первостепенное значение для контроля роста этой лианы.
Важный совет! Если в вашем саду уже появились инвазивные растения, регулярно удаляйте семенные головки и стручки, чтобы предотвратить их распространение.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред