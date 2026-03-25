Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в саду

Некоторые растения хоть и красивы, но очень быстро превращают сад в хаос.

Восемь растений, о посадке которых чаще всего жалеют дачники

Вы узнаете:

Почему мяту стоит сажать в вазон, а не в грунт в саду

Чем опасны японские анемоны

Почему не стоит сажать в саду ирис-флагеллят

Иногда желание украсить участок оборачивается неожиданными проблемами: одни растения быстро разрастаются и "захватывают" территорию, другие требуют слишком сложного ухода, а третьи и вовсе оказываются капризными и плохо приживаются. В итоге вместо красивого сада — лишние хлопоты, потраченные деньги и разочарование.

Опытные садоводы составили список культур, о посадке которых чаще всего жалеют.

Какие цветы лучше не сажать

Как пишет Country Living со ссылкой на данные Общества любителей морозостойких растений, акант является "проблемным растением", о посадке которого садоводы чаще всего сожалеют. За ним следуют лизимахия и японская анемона.

Акант, широко известный как "медвежьи штаны", образует кусты и считается "инвазивным видом". Это растение очень сложно удалить.

Лизимахия также считается быстрорастущим растением, которое, если его не контролировать, может стать инвазивным.

Исследование показало, что японские анемоны — "настоящие вредители на плодородной почве", поскольку могут быстро заглушить другие бордюрные растения и распространяться с неконтролируемой скоростью.

8 растений, о покупке которых садоводы часто жалеют

акант;

лизимахия;

японская анемона;

герань морозостойкая;

эуфорбия;

желтый ирис;

мята русская;

виноградная лоза.

Хотя эти растения не опасны, из-за очень быстрого роста или способности легко распространяться они могут быстро выйти из-под контроля в саду.

В список также входит ирис-флагеллят - это красивый желтый цветок, который любит влажные места на полном солнце или в полутени. Он может быть отличным средством для привлечения опылителей, но быстро разрастается, образуя обширные колонии высотой до 1,5 метров. Если у вас небольшой пруд, избегайте выращивания этого растения и выберите болотные календулы, кувшинки или стрелолист – все они порадуют пчел, бабочек и мух-журчалок.

Мята восхитительна в качестве добавки к чаю, салатам, супам и соусам. Эта универсальная трава также невероятно быстро разрастается (с помощью подземных корневищ), поэтому обязательно сажайте ее в горшок, а не прямо в землю.

Также стоит упомянуть русскую лиану (Fallopia baldschuanica) – это древесное листопадное растение, которое растет невероятно быстро – до четырех метров в год. По данным Королевского садоводческого общества, тщательная летняя обрезка имеет первостепенное значение для контроля роста этой лианы.

Важный совет! Если в вашем саду уже появились инвазивные растения, регулярно удаляйте семенные головки и стручки, чтобы предотвратить их распространение.

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни. Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на аткие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

