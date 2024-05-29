Ночью сад будет сладко пахнуть медом: топ-6 ночных цветов с невероятным ароматом

Ночные цветы являются чудом природы. Они распускают свои лепестки в вечернее время суток.

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Ночные цветы - название и фото / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Летними вечерами очень приятно сидеть в саду. Чтобы наслаждаться невероятным запахом, стоит обустроить клумбу с так называемыми ночными цветами. Они распускаются ночью и наполняют воздух своим прелестным ароматом.

Список цветов, которые пахнут вечером, назвали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

Кстати, ранее мы опубликовали лунный календарь на июнь 2024. Он подскажет, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.

Ночные цветы с запахом

Алиссум - низкорослое, травянистое растение высотой от 20 см до 40 см. Побеги сильно вьются и широко разрастаются, переплетаясь друг с другом.

На побегах есть маленькие цветы с четырьмя лепестками.

Алиссум / Фото: pixabay.com

Хотя цветы алиссума не могут похвастаться ярким внешним видом, но имеют очень сильный и приятный аромат - они сладко пахнут медом. С наступлением ночи этот пьянящий запах становится сильнее и отчетливее.

Этот цветок, высаженный на участке, может выполнять не только декоративную функцию, но и играть роль медоноса.

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Вечерница или ночная фиалка. Это двухлетнее травянистое растение, стебли которого достигают одного метра в высоту. Они покрыты темно-зелеными продолговатыми листьями и венчаются нежным соцветием.

Цветки ночной фиалки маленькие, бывают в основном двух цветов – белые и сиреневые. На сегодняшний день также выведены новые двухцветные сорта, окрашенные в оттенок лаванды.

Цветы очень ароматные. Днем этот запах не столь явный, но ночью раскрывается множеством оттенков и наполняет сад пьянящим сладковатым благоуханием.

Вечерница, ночная фиалка / Фото: Википедия

Цветение у вечерницы не слишком длительное, начинается в конце мая или в начале июня и длится примерно месяца полтора.

Душистый табак - необычное, красивое и очень ароматное растение. Растет небольшими кустиками по 30-40 см высотой.

Имеет прямостоячие стебли, большие листья и маленькие звездообразные цветочки, которые густо цветут с первых летних дней и до начала осени.

Окраска цветов зависит от вида растения и может быть белой, красной, розовой, малиновой или желтой.

Самый яркий аромат у цветов с наиболее блеклой окраской. Красные бутоны пахнут меньше всего.

Душистый табак / Фото: moya-dacha.com.ua

Хотя душистый табак и цветет в течение всего дня, его аромат становится наиболее ощутимым именно после заката.

Маттиола. Это классическое парковое растение, хотя сейчас несколько вышло из моды.

Цветет маттиола густо. Период цветения длится все лето - с июня и до конца августа.

Днем цветки закрыты и выглядят увядшими, из-за чего растение не производит особого впечатления. Но вечером и ночью цветы раскрываются, а вокруг разливается дурманящий медовый аромат, которого днём совершенно не слышно.

Цветы бывают белого, лилового, сиреневого и бледно-жёлтого цвета.

Маттиола / Фото: pixabay.com

Мирабилис или ночная красавица – травянистое растение, растёт в виде раскидистого куста.

Крупные, густые зеленые кусты ночной красавицы часто высаживают на клумбах в виде фона.

Днем зелень не отвлекает на себя внимание и позволяет любоваться другими цветами. Но вечером и ночью, когда бутоны всех других растений закрыты, мирабилис распускается и благоухает, становясь настоящим украшением в саду.

Мирабилис / Фото: pixabay.com

Энотерра. Цветы у этого растения довольно крупные, они бывают лимонно-желтыми и белыми, розовыми и даже голубыми.

Энотерра имеет приятный сладковатый аромат. Иногда цветы растут по одиночке, а иногда - собраны в соцветие.

Энотерра / Фото: pixabay.com

Период цветения энотерры длится все лето. Иногда бутоны могут раскрываться даже днём при условии, что погода стоит пасмурная и солнце не показывается из-за туч.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Смотрите видео - Садовод назвала цветы, которые пахнут вечером:

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