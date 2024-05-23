Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

Наиболее благоприятные даты для работ в саду и на огороде.

https://glavred.info/sad-ogorod/lunnyy-posevnoy-kalendar-na-iyun-2024-chto-posadit-letom-10567298.html Ссылка скопирована

Лунный посевной календарь на июнь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В июне в Украине продолжаются садово-огородные работы. Лунный календарь на июнь 2024 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.

Фазы Луны в июне 2024

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

Убывающая луна 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня

1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня Новолуние 5, 6, 7, 8 июня

5, 6, 7, 8 июня Растущая луна 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня Полнолуние 20, 21, 22, 23 июня

Благоприятные дни для посадки в июне 2024

Томаты — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27

видео дня

Огурцы — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27

Перец (горький, сладкий) — 1, 9, 20, 21, 27

Лук на зелень (перо), лук-севок — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23

Лук на репку, чеснок, хрен — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27

Лунный посевной календарь на июнь 2024 / Фото: Главред

Баклажаны — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27

Кабачки, патиссоны, тыква — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27

Картофель, топинамбур — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23

Земляника, клубника — 1, 27

Горох, бобы, фасоль — 4, 23

Редис, редька, дайкон — 1, 4, 9, 23, 27

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 4, 9, 18, 19, 23

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 1, 9, 27

Бахчевые — 4, 23

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне

Однолетние цветы — 15, 16, 17

Двулетние и многолетние цветы — 15, 16, 17

Луковичные и клубневые цветы — 15, 16, 17

Комнатные растения — 15, 16, 17

С вьющимися стеблями — 15, 16, 17

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2024

Пересадка и пикировка растений — Не рекомендуется

Прополка и прореживание растений — 23

Внесение минеральных удобрений — 1, 18, 19, 23, 27

Внесение органических удобрений — 1, 18, 19, 23, 27

Обрезка веток и побегов — 9, 11, 12, 20, 21

Борьба с болезнями и вредителями — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23

Прививка деревьев и кустарников — 11, 12

Заготовка и укоренение черенков — Не рекомендуется

Заготовка семенного материала — Не рекомендуется

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 23

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23

Посадка плодовых деревьев — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23

Посадка плодово-ягодных кустарников — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред