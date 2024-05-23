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Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

Сергей Кущ
23 мая 2024, 11:05
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Наиболее благоприятные даты для работ в саду и на огороде.
Лунный посевной календарь на июнь 2024
Лунный посевной календарь на июнь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В июне в Украине продолжаются садово-огородные работы. Лунный календарь на июнь 2024 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.

Фазы Луны в июне 2024

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

  • Убывающая луна 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня
  • Новолуние 5, 6, 7, 8 июня
  • Растущая луна 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня
  • Полнолуние 20, 21, 22, 23 июня

Благоприятные дни для посадки в июне 2024

Томаты — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27

видео дня

Огурцы — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27

Перец (горький, сладкий) — 1, 9, 20, 21, 27

Лук на зелень (перо), лук-севок — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23

Лук на репку, чеснок, хрен — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27

Лунный посевной календарь на июнь 2024
Лунный посевной календарь на июнь 2024 / Фото: Главред

Баклажаны — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27

Кабачки, патиссоны, тыква — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27

Картофель, топинамбур — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23

Земляника, клубника — 1, 27

Горох, бобы, фасоль — 4, 23

Редис, редька, дайкон — 1, 4, 9, 23, 27

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 4, 9, 18, 19, 23

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 1, 9, 27

Бахчевые — 4, 23

Лунный посевной календарь

Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне

Однолетние цветы — 15, 16, 17

Двулетние и многолетние цветы — 15, 16, 17

Луковичные и клубневые цветы — 15, 16, 17

Комнатные растения — 15, 16, 17

С вьющимися стеблями — 15, 16, 17

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2024

Пересадка и пикировка растений — Не рекомендуется

Прополка и прореживание растений — 23

Внесение минеральных удобрений — 1, 18, 19, 23, 27

Внесение органических удобрений — 1, 18, 19, 23, 27

Обрезка веток и побегов — 9, 11, 12, 20, 21

Борьба с болезнями и вредителями — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23

Прививка деревьев и кустарников — 11, 12

Заготовка и укоренение черенков — Не рекомендуется

Заготовка семенного материала — Не рекомендуется

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 23

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23

Посадка плодовых деревьев — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23

Посадка плодово-ягодных кустарников — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23

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