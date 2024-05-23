Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

В июне в Украине продолжаются садово-огородные работы. Лунный календарь на июнь 2024 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.
Фазы Луны в июне 2024
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
- Убывающая луна 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня
- Новолуние 5, 6, 7, 8 июня
- Растущая луна 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня
- Полнолуние 20, 21, 22, 23 июня
Благоприятные дни для посадки в июне 2024
Томаты — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27
Огурцы — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27
Перец (горький, сладкий) — 1, 9, 20, 21, 27
Лук на зелень (перо), лук-севок — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23
Лук на репку, чеснок, хрен — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27
Баклажаны — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27
Кабачки, патиссоны, тыква — 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27
Картофель, топинамбур — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23
Земляника, клубника — 1, 27
Горох, бобы, фасоль — 4, 23
Редис, редька, дайкон — 1, 4, 9, 23, 27
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 4, 9, 18, 19, 23
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 1, 9, 27
Бахчевые — 4, 23
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне
Однолетние цветы — 15, 16, 17
Двулетние и многолетние цветы — 15, 16, 17
Луковичные и клубневые цветы — 15, 16, 17
Комнатные растения — 15, 16, 17
С вьющимися стеблями — 15, 16, 17
Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2024
Пересадка и пикировка растений — Не рекомендуется
Прополка и прореживание растений — 23
Внесение минеральных удобрений — 1, 18, 19, 23, 27
Внесение органических удобрений — 1, 18, 19, 23, 27
Обрезка веток и побегов — 9, 11, 12, 20, 21
Борьба с болезнями и вредителями — 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23
Прививка деревьев и кустарников — 11, 12
Заготовка и укоренение черенков — Не рекомендуется
Заготовка семенного материала — Не рекомендуется
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 23
Посадка декоративных деревьев и кустарников — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23
Посадка плодовых деревьев — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23
Посадка плодово-ягодных кустарников — 4, 9, 11, 12, 20, 21, 23
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