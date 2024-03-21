Как понять, что пора сажать картошку - лучшее время и глубина для богатого урожая

Существует много признаков для определения подходящего времени для посадки картофеля.

https://glavred.info/life/kak-ponyat-chto-pora-sazhat-kartoshku-luchshee-vremya-i-glubina-dlya-bogatogo-urozhaya-10551614.html Ссылка скопирована

Как понять, что пора сажать картошку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Выращивание картофеля начинается с правильной посадки, а выбор оптимального времени и метода посадки - ключевой моменты.

Эксперты сайта "Яскрава клумба" также советуют обратить внимание на сорт и подготовку картофеля к посадке.

Когда сажать картошку?

Картофель любит тепло и влажность. Идеальное время для его посадки наступает, когда земля прогревается до +8°С-10°С на глубине 12-15 см, что обычно происходит в начале мая.

видео дня

Как подготовить картофель к посадке?

За месяц до посадки рекомендуется достать клубни из хранилища, чтобы они проросли. Хорошо проросшие клубни образуют этиолированные стебли и становятся зелеными, что способствует здоровому росту растений.

Как правильно класть картошку при посадке?

Ростки клубней должны быть направлены вверх при посадке, чтобы они могли легко прорасти через почву и образовать крепкие стебли и столоны, на которых будут формироваться клубни. Это способствует оптимальному развитию корневой системы и урожайности.

На какую глубину сажать картофель?

Глубина посадки зависит от типа почвы. На тяжелых почвах рекомендуется посадка на 5-10 см, а на легких и рыхлых - на 10-15 см.

Как понять, что пора сажать картошку - народный приметы

Наши предки не обращались к лунному календарю или не изучали температуру почвы. Они определяли время посадки по народным приметам. Один из самых распространенных способов был основан на состоянии земли.

Если взять небольшой комок из огорода и бросить его на дорогу, и если он прилипает, то еще рано сажать картофель из-за высокой влажности почвы. Если же комок распадается на частицы, это означает, что можно приступать к посадке.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Существуют также другие признаки для определения подходящего времени для посадки картофеля. Например, некоторые верят, что когда листья на березе становятся размером с копеечную монету или когда цветет бузина, пришло время для посадки.

Однако в наше время весна стала непредсказуемой, поэтому не стоит полностью полагаться только на народные приметы. Важно учитывать также погодные условия вашего региона перед началом посадки картофеля.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред