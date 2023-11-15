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Картошка на пюре сварится в 2 раза быстрее: хитрости, которыми пользуются единицы

Сергей Кущ
15 ноября 2023, 02:32
С этими советами вы сможете наслаждаться вкусным картофельным пюре вдвое быстрее.
Как варить пюре
Как варить пюре / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Картофельное пюре – незаменимый гарнир, который находится в рационе многих украинцев. Однако мало кто знает, что есть способы значительно сократить время его приготовления.

Обычно процесс варки пюре занимает около 20 минут, но мы расскажем вам, как сделать это вдвое быстрее с использованием нескольких проверенных хитростей.

Как сварить картофель на пюре вдвое быстрее:

  1. Мелко нарезать картофель: Разрежьте клубни на меньшие кусочки. Это не только ускорит варку, но и обеспечит более равномерное приготовление.
  2. Залить кипятком: Залейте нарезанный картофель не холодной водой, а кипятком. Этот простой шаг не только уменьшит время варки, но и сохранит естественный вкус картошки.
  3. Использовать правильную посуду: Для быстрой варки выберите кастрюлю с тонким дном и плотной крышкой. Плотное закрытие крышки сохраняет температуру внутри, ускоряя процесс.

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  4. Солить сразу после закипания: Добавьте соль сразу после того, как картофель закипит. Это поможет ускорить процесс варки, а также подчеркнет вкус гарнира.
  5. Экспериментируйте с водой: Добавьте в воду для варки картошки лавровый лист или давленый зубчик чеснока. Это добавит необычный вкус вашему пюре, делая его еще более ароматным.

С этими простыми, но эффективными методами, вы сможете наслаждаться вкусным картофельным пюре вдвое быстрее. Сэкономьте время без ущерба для вкуса и наслаждайтесь своими любимыми блюдами еще быстрее и проще.

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