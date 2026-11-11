Бесплатные саженцы будут уже весной: какие растения можно размножить в ноябре

Вы узнаете:
- Какие пять растений можно размножить черенками в ноябре
- Как правильно заготовить черенки из древесных побегов
- Где хранить черенки зимой, чтобы они пустили корни
Ноябрь - подходящее время, чтобы бесплатно получить новые растения для сада. После опадения листьев можно заготавливать черенки гортензий, форзиции, кизила, роз и фруктовых кустарников. Они будут постепенно укореняться в течение зимы, а в следующем сезоне их можно будет пересадить на постоянное место.
Главред выяснил, какие черенки можно укоренить и как получить саженцы весной.
Как пишет издание Ideal Home, для осеннего размножения лучше всего подходят черенки из твёрдой древесины. Их берут с побегов текущего года, когда растения уже находятся в состоянии покоя. В отличие от мягких весенних черенков, такие заготовки не требуют постоянного внимания, поэтому этот способ подходит даже садоводам-начинающим.
Когда и как заготавливать черенки в ноябре
Лучшее время для черенкования листопадных кустарников - после опадения листьев, но до наступления сильных морозов. Для этого нужно выбрать здоровые побеги текущего года толщиной примерно с карандаш.
Стебли следует разрезать на части длиной 15–30 сантиметров. Нижний срез делают ровно, чуть ниже почки или узла, а верхний - наискось, чуть выше почки. Это поможет не перепутать верхнюю и нижнюю части черенка при посадке.
Укоренять черенки можно в глубоких горшках с универсальным грунтом или в специально подготовленных траншеях. Черенки заглубляют примерно на две трети длины, оставляя над землей верхние почки. Именно из них впоследствии будут развиваться новые побеги.
После посадки горшки нужно оставить в защищённом месте. Почва должна оставаться слегка влажной, поэтому черенки периодически поливают. При этом важно следить, чтобы после дождя вода не застаивалась в горшках.
Какие пять растений можно размножить черенками в ноябре
Для осеннего черенкования подходят различные декоративные и плодовые растения. Среди них есть пять вариантов, которые можно использовать, чтобы пополнить сад новыми кустами без дополнительных затрат.
- Гортензии. Для размножения можно заготовить одревесневшие побеги здорового куста. Черенки нарезают после окончания вегетации и высаживают в подготовленную почву.
- Форзиция. Этот декоративный кустарник также подходит для размножения одревесневшими черенками. Черенки берут из здоровых побегов текущего года.
- Кизил. Для черенкования используют зрелые древесные побеги. Их можно нарезать на несколько частей и высадить для последующего укоренения.
- Розы. Осень - подходящее время для заготовки черенков из побегов роз. Для этого выбирают крепкие здоровые стебли без признаков повреждения.
- Фруктовые кустарники. Черенки можно заготавливать также из плодовых кустарников. Это позволяет постепенно увеличить количество растений в саду без покупки новых саженцев.
После укоренения черенки можно будет пересадить на постоянное место весной или осенью - в зависимости от вида растения. Так ноябрьские садовые работы помогут подготовить новые кусты к следующему сезону.
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Об источнике: Ideal Home
Ideal Home - это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия.
Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты.
С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала расположена в Лондоне.
Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. На нём представлены галереи фотографий комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.
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