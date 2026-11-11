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Бесплатные саженцы будут уже весной: какие растения можно размножить в ноябре

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 21:17
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Новые кусты в саду можно получить бесплатно, если воспользоваться осенним способом размножения.
Бесплатные саженцы будут уже весной: какие растения можно размножить в ноябре
Пять растений можно размножить черенками / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие пять растений можно размножить черенками в ноябре
  • Как правильно заготовить черенки из древесных побегов
  • Где хранить черенки зимой, чтобы они пустили корни

Ноябрь - подходящее время, чтобы бесплатно получить новые растения для сада. После опадения листьев можно заготавливать черенки гортензий, форзиции, кизила, роз и фруктовых кустарников. Они будут постепенно укореняться в течение зимы, а в следующем сезоне их можно будет пересадить на постоянное место.

Главред выяснил, какие черенки можно укоренить и как получить саженцы весной.

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Как пишет издание Ideal Home, для осеннего размножения лучше всего подходят черенки из твёрдой древесины. Их берут с побегов текущего года, когда растения уже находятся в состоянии покоя. В отличие от мягких весенних черенков, такие заготовки не требуют постоянного внимания, поэтому этот способ подходит даже садоводам-начинающим.

Когда и как заготавливать черенки в ноябре

Лучшее время для черенкования листопадных кустарников - после опадения листьев, но до наступления сильных морозов. Для этого нужно выбрать здоровые побеги текущего года толщиной примерно с карандаш.

Стебли следует разрезать на части длиной 15–30 сантиметров. Нижний срез делают ровно, чуть ниже почки или узла, а верхний - наискось, чуть выше почки. Это поможет не перепутать верхнюю и нижнюю части черенка при посадке.

Укоренять черенки можно в глубоких горшках с универсальным грунтом или в специально подготовленных траншеях. Черенки заглубляют примерно на две трети длины, оставляя над землей верхние почки. Именно из них впоследствии будут развиваться новые побеги.

После посадки горшки нужно оставить в защищённом месте. Почва должна оставаться слегка влажной, поэтому черенки периодически поливают. При этом важно следить, чтобы после дождя вода не застаивалась в горшках.

Какие пять растений можно размножить черенками в ноябре

Для осеннего черенкования подходят различные декоративные и плодовые растения. Среди них есть пять вариантов, которые можно использовать, чтобы пополнить сад новыми кустами без дополнительных затрат.

  1. Гортензии. Для размножения можно заготовить одревесневшие побеги здорового куста. Черенки нарезают после окончания вегетации и высаживают в подготовленную почву.
  2. Форзиция. Этот декоративный кустарник также подходит для размножения одревесневшими черенками. Черенки берут из здоровых побегов текущего года.
  3. Кизил. Для черенкования используют зрелые древесные побеги. Их можно нарезать на несколько частей и высадить для последующего укоренения.
  4. Розы. Осень - подходящее время для заготовки черенков из побегов роз. Для этого выбирают крепкие здоровые стебли без признаков повреждения.
  5. Фруктовые кустарники. Черенки можно заготавливать также из плодовых кустарников. Это позволяет постепенно увеличить количество растений в саду без покупки новых саженцев.

После укоренения черенки можно будет пересадить на постоянное место весной или осенью - в зависимости от вида растения. Так ноябрьские садовые работы помогут подготовить новые кусты к следующему сезону.

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Об источнике: Ideal Home

Ideal Home - это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия.

Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты.

С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала расположена в Лондоне.

Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. На нём представлены галереи фотографий комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.

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