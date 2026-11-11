С чем носить пуховик зимой 2027: стилистка показала 5 модных образов

Вы узнаете:
- Образы с пуховиком на зиму 2027
- Как сочетать пуховик с платьем
- Какие модные образы с пуховиком подойдут на каждый день
Пуховик остается одной из самых практичных вещей зимнего гардероба, однако даже с ним можно создавать женственные и стильные образы. Главред покажет пять удачных комбинаций, которые будут в моде зимой 2027 года.
Пуховик с трикотажным платьем
Сочетание пуховика с трикотажным платьем подойдет тем, кто хочет сохранить женственность даже в холодную погоду, считает стилистка Натали Парваз. Такой комплект выглядит уютно и легко дополняется высокими сапогами или массивной обувью. Благодаря сочетанию разных силуэтов образ получается комфортным и в то же время элегантным.
"Пуховик плюс трикотажное платье. Женственное и уютное сочетание для холодного сезона. Дополните образ высокими сапогами или массивной обувью", - посоветовала Парваз.
Пуховик с леггинсами и свитером
Объемный свитер и облегающие леггинсы создают удачный баланс силуэтов. Такой комплект станет практичным решением для повседневных дел, прогулок и неформальных выходов. Пуховик дополнит образ и сделает его уместным для холодного сезона.
"Пуховик плюс леггинсы и свитер. Идеальная формула для комфортных повседневных образов. Объемный свитер создает красивый баланс с более облегающим низом", - отметила стилистка.
Пуховик с трикотажными брюками
Трикотажные брюки хорошо сочетаются с пуховиком и помогают создать максимально комфортный зимний образ. Особенно гармонично выглядит комплект, в котором верх и низ выполнены в одной цветовой палитре. Такой прием делает сочетание целостным и продуманным.
"Пуховик плюс трикотажные брюки. Максимум комфорта без компромиссов со стилем. Выбирайте комплект в одной цветовой палитре - он смотрится особенно гармонично", - рассказала Парваз.
Пуховик с джинсами и кардиганом
Джинсы и кардиган - беспроигрышная основа повседневного гардероба, которая хорошо смотрится и в зимних комплектах. Чтобы сделать образ интереснее, его можно дополнить шарфом и стильной сумкой. Это простое сочетание легко адаптировать для различных повседневных ситуаций.
"Пуховик плюс джинсы и кардиган. Классическое сочетание на каждый день, которое всегда выглядит актуально. Добавьте шарф и стильную сумку, чтобы сделать образ интереснее", - посоветовала эксперт.
Пуховик с брюками из экокожи
Брюки из экокожи помогут придать зимнему образу выразительности и характера. Особенно эффектно смотрится сочетание матовой ткани пуховика с фактурной поверхностью экокожи. Контраст материалов делает даже обычный повседневный комплект более интересным.
"Пуховик плюс брюки из экокожи. Отличный способ придать повседневному образу характер. Контраст матовой ткани пуховика и фактурной экокожи выглядит очень стильно", - подытожила стилистка.
Модные образы с пуховиком на зиму 2027 - советы стилиста смотрите здесь.
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Об источнике: Натали Парваз
Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.
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