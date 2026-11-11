С чем носить пуховик зимой 2027: стилистка показала 5 модных образов

Стилистка рассказала о удобных комплектах с пуховиком на холодный сезон.

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Зимние образы с пуховиками 2027 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, ardochou

Вы узнаете:

Образы с пуховиком на зиму 2027

Как сочетать пуховик с платьем

Какие модные образы с пуховиком подойдут на каждый день

Пуховик остается одной из самых практичных вещей зимнего гардероба, однако даже с ним можно создавать женственные и стильные образы. Главред покажет пять удачных комбинаций, которые будут в моде зимой 2027 года.

Пуховик с трикотажным платьем

Сочетание пуховика с трикотажным платьем подойдет тем, кто хочет сохранить женственность даже в холодную погоду, считает стилистка Натали Парваз. Такой комплект выглядит уютно и легко дополняется высокими сапогами или массивной обувью. Благодаря сочетанию разных силуэтов образ получается комфортным и в то же время элегантным.

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"Пуховик плюс трикотажное платье. Женственное и уютное сочетание для холодного сезона. Дополните образ высокими сапогами или массивной обувью", - посоветовала Парваз.

Пуховик с платьем / скриншот из видео

Пуховик с леггинсами и свитером

Объемный свитер и облегающие леггинсы создают удачный баланс силуэтов. Такой комплект станет практичным решением для повседневных дел, прогулок и неформальных выходов. Пуховик дополнит образ и сделает его уместным для холодного сезона.

"Пуховик плюс леггинсы и свитер. Идеальная формула для комфортных повседневных образов. Объемный свитер создает красивый баланс с более облегающим низом", - отметила стилистка.

Пуховик с леггинсами / скриншот из видео

Пуховик с трикотажными брюками

Трикотажные брюки хорошо сочетаются с пуховиком и помогают создать максимально комфортный зимний образ. Особенно гармонично выглядит комплект, в котором верх и низ выполнены в одной цветовой палитре. Такой прием делает сочетание целостным и продуманным.

"Пуховик плюс трикотажные брюки. Максимум комфорта без компромиссов со стилем. Выбирайте комплект в одной цветовой палитре - он смотрится особенно гармонично", - рассказала Парваз.

Пуховик с трикотажными брюками / скриншот из видео

Пуховик с джинсами и кардиганом

Джинсы и кардиган - беспроигрышная основа повседневного гардероба, которая хорошо смотрится и в зимних комплектах. Чтобы сделать образ интереснее, его можно дополнить шарфом и стильной сумкой. Это простое сочетание легко адаптировать для различных повседневных ситуаций.

"Пуховик плюс джинсы и кардиган. Классическое сочетание на каждый день, которое всегда выглядит актуально. Добавьте шарф и стильную сумку, чтобы сделать образ интереснее", - посоветовала эксперт.

Пуховик с джинсами / скриншот из видео

Пуховик с брюками из экокожи

Брюки из экокожи помогут придать зимнему образу выразительности и характера. Особенно эффектно смотрится сочетание матовой ткани пуховика с фактурной поверхностью экокожи. Контраст материалов делает даже обычный повседневный комплект более интересным.

"Пуховик плюс брюки из экокожи. Отличный способ придать повседневному образу характер. Контраст матовой ткани пуховика и фактурной экокожи выглядит очень стильно", - подытожила стилистка.

Пуховик с кожаными брюками / скриншот из видео

Модные образы с пуховиком на зиму 2027 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Натали Парваз Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.

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