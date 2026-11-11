Почему 12 ноября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

12 ноября в народе не советовали и отправляться в дальний путь, опасаясь препятствий и неудачных обстоятельств.

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Какой церковный праздник в Украине 12 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 ноября

Что можно делать 12 ноября

Что нельзя делать 12 ноября

В четверг, 12 ноября, православная церковь чтит память священномученика Иосафата (Иоанна) Кунцевича, архиепископа Полоцкого. Он жил на рубеже XVI–XVII веков, посвятил себя монашескому служению и стал одной из заметных фигур церковной истории того времени. Его жизнь оборвалась трагически: в 1623 году архиепископ был убит во время религиозного противостояния в Витебске. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 ноября

Будущий святой родился около 1580 года во Владимире-Волынском (ныне город Владимир Волынской области Украины). При рождении он получил имя Иоанн. Его родителями были Гавриил и Мария Кунцевичи, которые воспитывали сына в православной христианской традиции.

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С ранних лет Иоанн проявлял интерес к религии, регулярно посещал богослужения, изучал Священное Писание и стремился глубже постичь христианское учение. Постепенно духовные интересы стали определять его жизненные планы.

В 1596 году, примерно в 16-летнем возрасте, юноша отправился в Вильно (ныне Вильнюс), где начал осваивать торговое дело у купца Якинта Поповича. Однако коммерческая карьера не привлекала его настолько, чтобы отказаться от стремления посвятить жизнь Богу. Иоанн все больше интересовался монашеством, молитвой и духовным служением.

Важным событием того периода стала Брестская церковная уния 1596 года. Часть епископов Киевской митрополии признала единство с Римским престолом, сохранив при этом византийский обряд и восточные церковные традиции. Уния вызвала серьезные разногласия в религиозной среде Речи Посполитой и стала причиной противостояния между ее сторонниками и противниками.

В 1604 году Иоанн Кунцевич вступил в монастырь Пресвятой Троицы в Вильнюсе. Во время монашеского пострига он получил имя Иосафат. С этого момента его жизнь была посвящена молитве, духовному совершенствованию и церковной деятельности.

Иосафат придерживался строгих монашеских правил, отличался аскетизмом и дисциплиной. Он много времени уделял молитве, изучению богословской литературы и богослужениям. Вместе с тем монах стремился не только к личному духовному совершенствованию, но и к возрождению монастырской жизни, укреплению монашеской общины.

В 1614 году Иосафат возглавил монастырь Пресвятой Троицы в Вильнюсе, получив сан архимандрита. Его деятельность привлекла внимание церковного руководства, и впоследствии он получил более высокие церковные полномочия. Позже Иосафат стал архиепископом Полоцким.

В 1623 году архиепископ прибыл в Витебск с пастырской визитацией. В то время противостояние между сторонниками Брестской унии и ее противниками достигло особой остроты. Основные споры касались церковной власти, порядка богослужений и права пользоваться храмами.

Религиозное напряжение переросло в открытый конфликт. 12 ноября 1623 года против Иосафата выступила разъяренная толпа. Архиепископа жестоко избили и убили, а его тело, согласно историческим свидетельствам, сбросили в воду.

На момент смерти Иосафату было около 43 лет. Его гибель стала одним из трагических эпизодов религиозного противостояния в Речи Посполитой.

Приметы 12 ноября

Утром туман - ожидается потепление.

Утренняя морось - вечером возможны заморозки.

Облака плывут против ветра - скоро пойдет снег.

Что нельзя делать 12 ноября

Согласно народным верованиям, 12 ноября не стоит покупать новую обувь, ведь такая покупка якобы может повлечь за собой ссоры с близкими или проблемы в личной жизни. Не советовали и отправляться в дальний путь, опасаясь препятствий и неудачных обстоятельств. Важные решения также пытались отложить на другой день, считая, что спешка в этот день может привести к нежелательным последствиям.

Что можно делать 12 ноября

В этот период часто выпадает первый снег. На эту дату также приходилось завершение свадебного сезона: последующие браки традиционно откладывались на Масленицу или Красную горку.

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Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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