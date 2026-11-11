Украину хотят разрезать по Днепру: какой приказ отдал Генштаб РФ и какие шансы у врага

Разделение Украины по Днепру стало целью российских атак. Эксперты и инженеры объяснили, выдержат ли переправы и энергосистема удары противника.

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Украину хотят разделить по Днепру - что задумала Россия и удастся ли ей это / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой приказ, по словам военного, отдал Генштаб РФ

Выдержат ли киевские мосты ракетные удары

Как Россия пытается изолировать регионы и грозит ли Украине блэкаут

Российские войска систематически атакуют мосты, энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечивающую транспортное и электрическое сообщение между регионами Украины. Главред выяснил, насколько реальна угроза разделения страны по Днепру, что известно о заявлении относительно приказа Генштаба РФ разрушить мосты и как атаки могут повлиять на транспортную и энергетическую системы.

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Что планирует Россия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о систематических российских атаках на транспортную и энергетическую инфраструктуру. После заседания Штаба с участием представителей прифронтовых регионов, мэра Киева, правительственных чиновников и военного командования он рассказал о проблемах, с которыми из-за обстрелов сталкиваются общины. Участники встречи также обсудили координацию действий по защите населения и обеспечению стабильной работы городов.

Президент обратил внимание на то, что российские удары преследуют более широкую цель, чем просто повреждение отдельных объектов. Противник пытается создать препятствия для сообщения между регионами и ухудшить условия жизни украинцев.

"Мы подробно обсудили проблемы, с которыми сталкиваются области, города и общины из-за российских ударов, в частности вызовы, связанные с российской операцией против мостов и энергосетей. Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально усложнить жизнь людей в наших городах и селах", - рассказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что меры реагирования на российские атаки пересматриваются регулярно. К этой работе должны быть привлечены как центральные органы власти, так и местные администрации, отвечающие за безопасность общин.

"Украина еженедельно обновляет меры противодействия", - подчеркнул президент.

Может ли Россия отрезать восток Украины от западных областей

Риск изоляции украинских регионов Зеленский обсуждал и с европейскими партнерами. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент поднял этот вопрос во время телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По информации издания, украинский лидер говорил о намерениях Кремля отделить восточную часть Украины, граничащую с Россией, от западной, граничащей с Европейским Союзом. Такой сценарий предполагает не только нарушение транспортного сообщения, но и создание препятствий для передачи электроэнергии между частями страны.

Высокопоставленный украинский чиновник, на которого ссылается FT, пояснил, что одним из возможных последствий такого замысла может стать масштабное отключение электроэнергии. Как говорится в материале DW, если противнику удастся повредить ключевые элементы энергетической инфраструктуры, миллионы людей могут остаться без электроснабжения из-за ограничения передачи электроэнергии из западных областей на восток.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Какой приказ отдал Генштаб РФ

Офицер командования штурмовых войск Денис Ярославский заявил, что российское военное командование якобы поставило задачу разрушить мосты через Днепр. По его словам, после получения такого приказа российские военные должны определить средства поражения и способы их применения.

Ярославский подчеркнул стратегическое значение мостов через Днепр для логистики и предупредил о возможных масштабных последствиях их повреждения. Он также высказал пессимистический прогноз относительно дальнейшего развития ситуации, если война будет продолжаться.

"Вы видите, какая картина складывается на сегодняшний день, какими могут быть последствия, что вообще будет дальше с мостами. Герасимов (начальник Генштаба РФ, - ред.) отдал приказ разрушить мосты. Просто чтобы вы для себя поняли, какой приказ отдал Генеральный штаб РФ. Далее это способ найти соответствующие средства поражения, определить их количество и проработать методику поражения. То есть такая задача уже поставлена, и российские войска готовятся к уничтожению этих мостов", - заявил он.

После распространения этой информации военный дополнительно объяснил, почему не считает угрозу для переправ неожиданной. По его мнению, разрушение логистических маршрутов является типичным элементом военной стратегии, а потому украинские чиновники должны учитывать такое развитие событий при планировании работы городов и регионов.

Ярославский обратил внимание на то, что последствия потери транспортного сообщения могут затронуть не только военную логистику. Особенно сложной ситуация может стать для крупных городов, повседневное функционирование которых зависит от стабильного движения между берегами реки.

"Уже вторые сутки все Telegram-каналы и новостные ленты со ссылкой на меня говорят о том, что Герасимов отдал приказ разрушить мосты через Днепр. А вы что, этого не понимали? Во-первых, Россия - террорист. Во-вторых, это нормальная военная логика - отрезать логистику, а переправы через Днепр - это основные логистические артерии", - подчеркнул офицер.

Валерий Герасимов / Инфографика: Главред

Когда в Киеве планируют построить понтонные мосты через Днепр

В ответ на угрозу в Киеве планируют возвести две временные мостовые конструкции, которые должны стать альтернативой существующим переправам в случае ограничения движения. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. По его словам, новые конструкции должны частично компенсировать возможные ограничения движения на шести столичных мостах.

По словам парламентария, подготовительные работы уже начались: в частности, обустраиваются подъездные пути к будущим переправам. Для реализации проекта правительство предусмотрело упрощенную процедуру строительства, а финансирование должно поступать из государственного и городского бюджетов.

"На данный момент запланировано строительство двух таких временных мостовых конструкций в Киеве. Именно для того, чтобы это стало частичной альтернативой шести мостам, которые есть в Киеве. Эти мостовые конструкции, по сравнению со строительством моста, собираются относительно быстро", - пояснил Крейденко.

Он уточнил, что на строительство переправ планируется направить 1,2 млрд гривен из специального фонда государственного бюджета. Еще 1 млрд гривен, по его информации, должен выделить Киев. Общий объем финансирования составит 2,2 млрд гривен.

"За 3–4 месяца. Уже есть постановление Кабинета министров об упрощённой процедуре строительства таких мостов, и есть средства - 1 млрд 200 млн грн из центрального бюджета из специального фонда на строительство понтонных мостов. Они должны обеспечить альтернативное движение и соединение между берегами - правым и левым. Киев также вовлечен в этот процесс. Насколько я знаю, Киев выделяет 1 млрд грн на реализацию этого проекта. То есть в общей сложности 2,2 млрд грн будет использовано для строительства этих мостов", - сообщил народный депутат.

По словам Крейденко, новые сооружения должны предусматривать как минимум по одной полосе движения в каждом направлении; для легковых автомобилей может быть предусмотрено по две полосы. В то же время полностью заменить пропускную способность существующих мостов они не смогут.

"По Киеву насчитывается примерно 600 тысяч автомобилей в день, которые проходят через столичные мосты. Поставили задачу обеспечить хотя бы 50% от 600 тысяч, чтобы это можно было реализовать с помощью этих проектов. Я сомневаюсь, что с помощью двух мостов удастся обеспечить пропускную способность в 300 тысяч. Но в качестве альтернативы и плана "Б" он должен существовать и должен строиться. Ведь мы видим, что эти удары по мостам уже носят системный характер", - отметил Крейденко.

По прогнозу Крейденко, если работы начнутся вовремя, понтонные переправы могут появиться в феврале - начале марта 2027 года. Конкретные сроки будут зависеть от выбранных конструкций и хода строительства.

Отдельно парламентарий оценил риск фактического разделения столицы на два отдельных города. Он считает, что такое развитие событий не является неизбежным, однако для предотвращения транспортного коллапса необходима надлежащая организация восстановления мостов и информирование населения.

"Все-таки запас прочности мостов у нас еще есть. Здесь главный вопрос - организация работы. Если работы не будет (со стороны Киева и его руководства, а также со стороны министерства), то, в принципе, Киев может разделиться на две части. Но это такой негативный сценарий, которого я точно не хочу, чтобы он произошел и был реализован врагом", - сказал он.

Крейденко также раскритиковал отсутствие постоянно действующих экспертных групп, которые могли бы оценивать состояние мостов после российских атак. По его мнению, такие специалисты должны определять степень повреждений, возможность возобновления движения и допустимые ограничения для различных категорий транспорта.

"Если есть попадания, уже давно можно было бы городу и министерствам создать оперативные постоянно функционирующие экспертные группы, которые выезжают на место попадания, оценивают повреждения, и хотя бы от них можно получить информацию и сообщить киевлянам, насколько серьезны эти повреждения, через сколько времени будет восстановлено дорожное покрытие, укреплены ли какие-то опоры или вантовые тросы. Всё это должна делать оперативная экспертная группа, общаться с киевлянами и говорить: "Извините, но есть повреждения, ожидаем, что через неделю всё устраним, планируйте свой маршрут с работы домой и обратно в соответствии с нашими прогнозами", - пояснил депутат.

Он добавил, что без понятной коммуникации жители столицы вынуждены самостоятельно выяснять, какие переправы работают, кому разрешено ими пользоваться и как планировать передвижение по городу.

Способны ли российские ракеты полностью разрушить мосты через Днепр

Риски для существующих мостов зависят не только от характера атаки, но и от особенностей конструкции и места попадания. В материале УНИАН специалисты объяснили, почему повреждение моста не обязательно приводит к разрушению всего сооружения, но и не означает, что оно гарантированно выдержит ракетный удар.

Инженер по мостам и транспортным туннелям Анна Минюкова пояснила, что при проектировании сооружений закладывается запас прочности. Поэтому повреждение отдельных элементов не всегда приводит к потере несущей способности всей конструкции. Однако этот запас нельзя рассматривать как гарантию защиты от ракетных ударов.

"Мостовые конструкции не проходят испытаний на устойчивость к современным боевым поражениям, в частности к баллистическим ракетам", - сказала Минюкова.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Инженер пояснила, что универсальной формулы, которая позволила бы определить, сколько попаданий выдержит конкретный мост, не существует. Все зависит от характера повреждений, их расположения и влияния на общую работу сооружения.

Даже если конструкция остается целой, движение по ней могут временно запретить. После обстрелов специалистам необходимо провести техническое обследование, определить состояние поврежденных элементов и выполнить ремонтные работы. Такой сценарий уже имел место с Южным мостом в Киеве.

"Все это наносит экономический ущерб городу и стране, что, скорее всего, и является основной целью врага наряду с усилением народного недовольства и панических настроений", - отметила Минюкова.

По её мнению, полное разрушение крупного моста через Днепр в результате ракетной атаки маловероятно. Ещё менее вероятным она считает одновременное уничтожение или вывод из строя всех киевских мостов.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов также отметил, что для полного уничтожения мостов исторически применялись и другие методы, в частности подрыв конструкций. Он напомнил о практике подрыва конструкций с помощью заранее заложенного взрывчатого вещества.

"Мы взрывали мосты, когда активно оборонялись в 2022 году. Такие мосты разрушаются полностью. Если знать, куда заложить заряд, можно сделать так, что ремонт этого моста будет экономически совершенно неоправдан", - рассказал Беспалов.

Аналогичную оценку прочности старых мостовых сооружений дал бывший заместитель главного архитектора Киева, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба. Он обратил внимание на требования, которые применялись при проектировании мостов в советский период, в частности в отношении возможной военной нагрузки.

"Проектная несущая способность имела десятикратный запас прочности. Потому что по советским нормам по нашим мостам должна была проходить танковая бригада с левого берега на правый", - отметил Глеба.

Какую тактику ударов по энергетике применяет Россия и какие регионы находятся в зоне особого риска

Российские атаки угрожают не только транспортному сообщению, но и передаче электроэнергии между регионами. Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко в интервью Radio NV пояснил, что российские войска пытаются нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины.

По словам эксперта, противник атакует не только отдельные объекты генерации, но и инфраструктуру, обеспечивающую передачу электроэнергии между областями. Особое внимание российские войска уделяют энергетическим переходам через Днепр, подстанциям и другим важным элементам сети. Среди регионов, которые могут оказаться под угрозой энергетической изоляции, он назвал Киевскую, Днепровскую и Одесскую.

"[Россияне, - ред.] пытаются отрезать Киевский регион от энергосистемы, Днепр. И Одесский регион это также касается. Также пытаются разделить всю систему на две части, западную и восточную, наносят удары по переходам, по подстанциям и по переходам линий электропередач через Днепр, это понятно", - заявил Омельченко.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на продолжительные российские атаки, полного блэкаута удалось избежать. Одним из важных факторов устойчивости стали инженерные меры защиты энергетических объектов, которые реализовывались в ходе полномасштабной войны.

В частности, компания "Укрэнерго" создала более 220 объектов инженерной защиты второго уровня. К соответствующим мерам присоединились и другие энергетические компании. Омельченко считает, что без этой работы последствия российских атак для потребителей могли бы быть значительно тяжелее.

"Если бы это не было сделано вовремя, хотя, пожалуй, можно было бы сделать и больше, то электроэнергии уже не было бы, пожалуй, не часами, а сутками", - сказал эксперт.

Может ли Россия разделить энергосистему Украины на две части

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире телеканала "Апостроф" объяснил, как российские атаки могут нарушить централизованное электроснабжение. По его словам, противник последовательно пытается выводить из строя объекты, которые соединяют регионы в единую энергосистему.

Украинская энергосистема в настоящее время работает как единая структура, что позволяет передавать электроэнергию из областей с избытком генерации в регионы, где ее не хватает. По словам Рябцева, этот механизм особенно важен для Киева, где с января 2026 года практически отсутствует собственная генерация, а также для Днепра.

Эксперт отметил, что Россия стремится не только разделить энергетическую систему по Днепру, но и в дальнейшем изолировать отдельные территории левобережной Украины. Для этого российские войска атакуют трансформаторные подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии между областями.

"Российская Федерация уже давно поставила перед собой большую задачу - разделить объединенную энергетическую систему пополам вдоль Днепра, а затем отрезать от оставшейся левобережной части отдельные подсистемы, начиная с Черниговской и Сумской и заканчивая Одесской. То есть действовать вдоль линии фронта", - сказал Рябцев.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что полностью реализовать этот замысел противнику пока не удалось. Однако повреждение ключевых элементов сети уже создает риски для отдельных промышленных объектов и населенных пунктов.

В частности, Рябцев прокомментировал предупреждение председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука о возможности превращения Днепра и части области в так называемый энергетический остров. Речь идет о ситуации, при которой определенная территория теряет возможность полноценно получать электроэнергию через общую сеть.

"Уже сегодня это возможно, поскольку могут быть повреждены ключевые объекты, обеспечивающие электроснабжение отдельных крупных предприятий, работающих на левом берегу Днепра", - отметил эксперт.

По его словам, в случае нарушения централизованного электроснабжения энергетикам придется восстанавливать передачу электроэнергии между регионами после завершения ремонтных работ. Между тем критически важные объекты должны иметь автономные источники питания, чтобы некоторое время работать без подключения к общей системе.

Рябцев также подчеркнул ответственность местных властей за подготовку к возможным перебоям. Еще в марте этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины поставил задачу обеспечить устойчивость регионов и отдельных городов к вероятному прекращению централизованного электроснабжения.

Отдельной проблемой остается широта российской кампании против энергетики. По словам эксперта, противник атакует генерацию, высоковольтные подстанции, коммутационное оборудование и открытые распределительные устройства. Поэтому защита лишь отдельных крупных объектов не гарантирует бесперебойной работы всей системы.

Россия также применяет реактивные беспилотники для поражения элементов, которые остаются уязвимыми даже на объектах с инженерной защитой. Среди таких целей - релейное и коммутационное оборудование, воздушные линии электропередач и изоляторы.

"Я бы не сказал, что это именно номер один, потому что приоритеты постоянно меняются, и, в частности, россияне атакуют объекты генерации и высоковольтные подстанции, а также коммутационное оборудование, открытые распределительные устройства, то есть всё, что может обеспечить выработку электрической энергии, её передачу и распределение. Сейчас тактика движется в сторону так называемой тактики "тысячи порезов", - пояснил Рябцев.

Он добавил, что противник пытается затруднить восстановление поврежденной инфраструктуры повторными ударами по тем же объектам. Для противодействия таким действиям необходимы активная защита, достаточное количество дронов-перехватчиков и эффективные средства радиоэлектронной борьбы.

Рябцев подчеркнул, что ответственность за безопасность энергетической инфраструктуры нельзя возлагать исключительно на энергетические компании. Важную роль в противодействии российским атакам должны играть Силы обороны Украины.

В то же время эксперт призвал не распространять необоснованно пессимистические прогнозы о неизбежных многосуточных отключениях электроэнергии в крупных городах. Он признал наличие серьезных проблем в энергетической системе, но подчеркнул работу специалистов по восстановлению и военных по защите критически важных объектов.

Известные мировые примеры отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

"Я не знаю таких сценариев, может, кто-то из экспертов что-то об этом знает, но, наверное, такие заявления можно приравнять к российской пропаганде. Есть проблемы в функционировании энергетической системы, но для этого и существуют энергетики, чтобы преодолевать эти проблемы, для этого и существуют Силы обороны, чтобы защищать объекты критической инфраструктуры", - сказал он.

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