Замиокулькас пустит много новых побегов: куда нужно поставить горшок

Чтобы замиокулькас не терял своей декоративности и равномерно разрастался, необходимо учитывать его потребности в освещении и температуре.

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Где поставить замиокулькас в квартире / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Где лучше всего поставить замиокулькас в квартире

Может ли растение расти в темной комнате без окон

Как расположить горшок, чтобы замиокулькас равномерно пускал побеги

Замиокулькас считается неприхотливым комнатным растением, однако неправильное расположение горшка может замедлить его рост. Цветок хорошо переносит полутень, но не любит прямых солнечных лучей, холодных сквозняков и резких перепадов температуры.

Главред расскажет, где поставить замиокулькас, чтобы он оставался здоровым и регулярно выпускал новые побеги.

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Можно ли ставить замиокулькас в темной комнате

Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia) родом из Восточной Африки, где растет в затененных местах. Поэтому он хорошо приспосабливается к недостаточному освещению, но совсем без света существовать не может. В темной комнате без окон растение будет постепенно слабеть: листья потеряют насыщенный цвет, а побеги начнут вытягиваться.

Если другого места для горшка нет, нужно использовать фитолампу, пишет Deccoria. Для поддержания фотосинтеза растению рекомендуют обеспечивать дополнительное освещение в течение 8–10 часов в сутки. Другой вариант - периодически переносить замиокулькас в более светлое помещение примерно на две недели.

Где лучше всего поставить замиокулькас в квартире

Оптимальное место для замиокулькаса - хорошо освещенный участок без прямых солнечных лучей. Горшок можно поставить в глубине комнаты, примерно в 1,5–2 метрах от восточного или западного окна. Подойдет и северное подоконник, поскольку растение нормально переносит более слабое освещение.

В то же время не стоит ставить цветок непосредственно над батареей, возле камина или кондиционера. Горячий воздух, холодные потоки и резкие перепады температуры могут навредить растению. Также нежелательно размещать горшок возле окна, которое часто открывают зимой.

О неправильном освещении свидетельствует внешний вид замиокулькаса. Если листья бледнеют, а побеги вытягиваются, ему не хватает света. Светлые пятна, которые со временем темнеют, могут появляться из-за чрезмерного солнечного излучения.

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Какая температура нужна замиокулькасу

Лучше всего замиокулькас растет при температуре 20–25 градусов. Зимой, когда растение замедляет рост, достаточно поддерживать в комнате 18–20 градусов. Температура не должна опускаться ниже 15 градусов: холод может повредить корни и вызвать загнивание.

В период зимнего покоя нужно сократить полив и прекратить подкормку. Из-за более медленного испарения влаги почва дольше остается влажной, поэтому избыток воды особенно опасен для корневой системы.

Как расположить горшок, чтобы побеги росли равномерно

Замиокулькас направляет листья к источнику света. Если горшок постоянно стоит в одном положении, побеги постепенно будут наклоняться к окну, из-за чего растение будет развиваться неравномерно.

Чтобы этого избежать, поворачивайте горшок каждые две-три недели. Так разные части растения будут получать свет, а побеги не будут сосредотачиваться только с одной стороны. Также оставляйте вокруг растения достаточно места: его листья разрастаются в разные стороны и не должны упираться в стены или мебель.

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