Не все хризантемы переживут зиму: какие сорта нужно выкапывать

Некоторые хризантемы могут без проблем перезимовать в саду, но отдельные сорта требуют особого ухода.

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Садовница объяснила, какие хризантемы нужно выкапывать, а какие оставлять в почве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Какие хризантемы можно оставлять зимовать в открытом грунте

Когда и на какую высоту обрезать кусты осенью

Чем укрыть хризантемы, чтобы защитить их от морозов

Хризантемы украшают сад яркими цветами до поздней осени, но с наступлением холодов возникает вопрос, как сохранить растения до следующего сезона. Одни сорта могут зимовать прямо на клумбе, другие требуют выкопки и хранения в прохладном помещении.

Главред выяснил, нужно ли выкапывать хризантемы на зиму, когда обрезать кусты и как правильно их укрывать перед морозами.

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Нужно ли выкапывать хризантемы на зиму

Своими советами поделилась садоводка и блогер Ольга Мартинишин. Она показала, как готовит хризантемы к холодам, и объяснила, какие сорта оставляет зимовать на клумбе.

По словам садовода, крупные сортовые хризантемы, выведенные селекционерами, лучше выкапывать перед зимой. Их можно хранить в почве в подвале или на утепленном балконе, где растения будут защищены от сильных морозов.

В то же время некоторые сорта хорошо зимуют прямо в открытом грунте. В частности, Ольга Мартинишин оставляет на клумбе обычную мультифлору, которую не нужно каждый год выкапывать.

Советы садовода по хризантемам / Фото: скриншот

Видео с советами Ольги Мартинишин о подготовке хризантем к зиме можно посмотреть по ссылке.

Когда обрезать хризантемы осенью

Перед зимовкой садовница обрезает те части хризантем, которые пострадали от морозов. Она советует не спешить срезать все кусты, если на них еще остались живые побеги и цветы.

Ольга Мартинишин объяснила, что обрезать растения можно в солнечную погоду, чтобы срезы немного подсохли. Стебли она срезает секатором, оставляя над землей несколько сантиметров.

При этом не стоит спешить с обрезкой всех хризантем. Если часть растения ещё не подмерзла, её можно оставить, чтобы она продолжала цвести.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Чем укрыть хризантемы на зиму

После обрезки хризантемы, которые остаются зимовать в открытом грунте, можно дополнительно укрыть опавшими листьями или сухими растительными остатками. Такой слой поможет защитить кусты от промерзания.

По словам садовода, предсказать, какой будет зима, сложно. Сильные морозы могут повредить растения, но длительное похолодание также представляет опасность.

Поэтому способ подготовки хризантем зависит от сорта и погодных условий. Крупные сортовые цветы лучше хранить в защищенном месте, а морозостойкие разновидности можно оставить на клумбе, предварительно обрезав и укрыв.

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О персонаже: Ольга Мартинишин "Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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