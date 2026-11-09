Сухие головки подсолнечника и космеи служат пищей для птиц, а в полых стеблях зимуют дикие пчелы.

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Засохшие однолетники на клумбе - когда их не стоит убирать до весны / Коллаж: Главред, фото: USFWS, Wikimedia Commons

Вы узнаете:

Какие однолетники нужно убрать с клумбы осенью

Почему сухие стебли полезны для птиц и пчел

Как убрать и компостировать растения без вреда

Засохшие однолетники не обязательно убирать с клумбы осенью: здоровые растения с крепкими стеблями и семенными головками лучше оставить до весны, так как они служат пищей для птиц и укрытием для полезных насекомых. Зато больные, пораженные вредителями и размозженные после мороза растения следует удалить ещё во время подготовки сада к зиме. Об этом рассказали эксперты по садоводству в материале американского издания Martha Stewart.

Своими советами поделились вице-президент по садоводству Пенсильванского садоводческого общества Эндрю Бантинг и мастер-садовница компании American Meadows Табар Гиффорд. Они советуют обращать внимание не только на внешний вид клумбы, но прежде всего на состояние каждого растения.

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Главное правило простое: здоровые растения можно оставлять, а больные и увядшие - убирать. Для тех, кто ищет, что делать с однолетниками осенью, специалисты назвали несколько четких критериев.

Что убрать с клумбы осенью - больные, переувлажненные и самосевные растения

Прежде всего из сада удаляют растения, пораженные болезнями - мучнистой росой, фитофторозом или пятнистостью листьев. Особенно это касается однолетних культур на огороде, в частности томатов и кабачков.

Бантинг объяснил, почему с такими остатками не стоит медлить.

"Если в течение сезона произошло заражение, оставленные однолетники могут стать местом, где вредители и болезни перезимуют", - сказал Бантинг.

Вторая группа - нежные однолетники, такие как бальзамины, колеусы, бегонии и настурции, которые после сильных заморозков превращаются в кашу. Гиффорд не советует оставлять на грядке такую влажную гниющую массу.

Также стоит убрать растения, дающие самосев, - космею, клеому, календулу, василек и мак, если весной вам не нужен ковер из всходов или место отведено под луковичные, например чеснок. Для тех, кто хочет лишь немного самосева, садовница дает компромиссный совет.

"Если хотите немного самосева, но не сплошного зарастания, оставьте несколько семенных головки, а остальное срежьте", - посоветовала Гиффорд.

Обрезать ли цветы на зиму - зачем оставлять сухие стебли

Если растения здоровы, оставленные на зиму однолетники поддерживают местную дикую природу. Стебли и неперекопанная почва вокруг дают убежище полезным насекомым, в частности диким пчелам, которые зимуют в земле или в полых стеблях.

Семенные головки становятся кормом для птиц - щеглов, синиц и воробьев. Гиффорд каждую осень оставляет для них подсолнечник, космею, цинии, рудбекию и амарант.

"Каждую осень я наблюдаю, как щеглы и синицы висят вверх ногами на головках подсолнечника и вычищают их дочиста", - рассказала она.

Щигол лакомится семенами подсолнечника Максимилиана в Южной Дакоте / фото: USFWS, Wikimedia Commons

Кроме того, сухие стебли придают саду структуру зимой, задерживают листья и снег и тем самым немного утепляют почву и растущие рядом многолетники. Бантинг добавил, что однолетники помогают уменьшить эрозию почвы.

"Корни также помогают удерживать почву во время всех заморозков и оттепелей", - отметила Гиффорд.

Однолетники в контейнерах - отдельная история: после заморозков их лучше сразу вытряхнуть из горшков, чтобы те просохли и не растрескались от мороза.

Британская садовница Сара Рейвен на своём YouTube-канале назвала пять растений, которые стоит оставить в саду для птиц - смотрите видео:

Как правильно убрать однолетники с клумбы осенью?

Мастер-садовница Табар Гиффорд в комментарии для Martha Stewart подчеркнула, что осенняя уборка цветника не должна наносить вред соседним растениям. У большинства однолетников корни неглубокие, поэтому их легко убрать, но рядом часто растут многолетники.

"Когда однолетники зажаты между многолетниками, я срезаю их секатором на уровне почвы, а не выдергиваю, рискуя повредить корни соседей", - пояснила она.

Если же растение всё-таки вырывают, Гиффорд придерживает почву одной рукой у основания стебля. Так меньше нарушается структура клумбы, а только что посаженные луковицы остаются на месте.

Эндрю Бантинг, напротив, советует удалять из почвы как можно больше корней, чтобы не усложнить себе весеннюю посадку.

"Оставшиеся в земле корни могут помешать легкой посадке следующей весной", - сказал он.

Голую землю после уборки Гиффорд советует укрыть измельченными листьями. Это также подходящее время для сбора семян открытоопыляющихся однолетников - космеи, календулы, циний и подсолнечников.

"Дайте головкам высохнуть на растении, вытряхните семена в бумажный конверт и храните в прохладном сухом месте", - посоветовала садовница.

Многолетние сорняки / Инфографика: Главред

Засохшие однолетники в компосте - какие растения туда нельзя класть

Здоровые однолетники можно отправить в компост. Гиффорд измельчает их, чтобы они быстрее разложились, и смешивает с осенней листвой, а толстые стебли подсолнечника либо мелко рубит, либо складывает в кучу с ветками в качестве укрытия для животных.

Больные растения и те, что уже дали семена, в домашний компост лучше не класть. По словам садовода, большинство приусадебных компостных куч не прогревается настолько равномерно, чтобы уничтожить возбудителей болезней.

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Перед зимой внимания требует и герань. Правильная обрезка герани осенью помогает ей обильно цвести. От этого зависит, насколько пышными будут цветы в следующем сезоне.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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