Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зиму

Эксперт по садоводству объяснила, как осенний посев помогает цветам стать крепче.

Когда осенью лучше всего сеять цветы под зиму / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда именно сеять цветы осенью 2025 года

Какие культуры лучше всего переносят подзимний посев

Как подготовить грядки для успешного весеннего прорастания

Ноябрь и начало декабря 2025 года - идеальное время для посева однолетних цветов под зиму. Именно сейчас создаются природные условия, которые позволяют весной получить раннее, дружное и обильное цветение.

Главред решил рассказать, когда именно осенью стоит сеять однолетние цветы, чтобы весной получить дружные всходы и обильное цветение.

Как отмечает автор YouTube-канала "Місячна країна", правильно выбранное время посева поможет растениям быстрее адаптироваться после зимы, укрепить корневую систему и повысить устойчивость к болезням и вредителям.

"Посев осенью обеспечивает цветам естественный иммунитет, крепкий стебель, ароматное цветение и лучшую зимостойкость", - отмечает эксперт-огородница.

Благоприятные дни для посева цветов под зиму 2025 года

Согласно лунному календарю ноября-декабря 2025 года, лучшими днями для посева цветов станут: 6, 9-10, 13-17, 18-19, 21-22, 23-25, 28-29 ноября и 2-3 декабря.

В эти дни Луна будет находиться в плодородных и продуктивных знаках зодиака - Тельца, Рака, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога и Рыб. Именно эти периоды, по словам эксперта, способствуют активному росту, гармоничному развитию и хорошему укоренению растений.

Какие цветы лучше всего сеять осенью

Садовница советует обратить внимание на самые выносливые культуры, которые прекрасно переносят осенний посев: календула, космея, лаванда, астры, флоксы, эшшольцея, васильки, маттиола, турецкая гвоздика, люпин, дельфиниум и рудбекия.

Посев лучше проводить в сухую и относительно теплую погоду, когда земля еще не перемерзла. Перед работой стоит подготовить грядки - разрыхлить почву и добавить немного органики, чтобы весной обеспечить дружные всходы.

Как заключает автор канала "Лунная страна", соблюдение рекомендаций лунного календаря позволит садоводам получить крепкие, здоровые растения и превратить цветник в настоящее весеннее украшение.

Подробнее о благоприятных днях для посева цветов смотрите в видео на YouTube-канале "Лунная страна".

Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна" "Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

