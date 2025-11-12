Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

По мнению экспертов по садоводству, есть несколько причин, по которым сажать деревья осенью лучше всего.

Когда лучше сажать деревья / Коллаж: Главред, фото: freepik

Осень - лучшее время для посадки листопадных деревьев

Весенняя же посадка подходит для вечнозеленых растений и чувствительных к морозам многолетников

Главное - сажать за 4-6 недель до морозов

Несмотря на распространенное мнение, что весна - идеальное время для озеленения, профессиональные садоводы убеждены, что лучший период для посадки деревьев - именно осень.

Издание The Spruce обратилось к нескольким специалистам, и все они единодушно подтвердили: осенние месяцы создают оптимальные условия для укоренения растений.

Осень - золотая пора для листопадных деревьев

Садовод Келли Фанк объясняет, что деревья, которые сбрасывают листья на зиму, следует высаживать осенью - примерно за 4-6 недель до первых заморозков. Это дает корням достаточно времени для адаптации. В то же время, по его словам, вечнозеленые и полувечнозеленые породы лучше сажать весной, чтобы они успели пройти полный вегетационный цикл до наступления холодов.

Цветы тоже имеют свои сезоны

Садовница Шелли Дитон уточняет: "Бородатые ирисы и пионы всегда следует высаживать осенью, а вот хризантемы или японские анемоны - весной".

Она также отмечает, что чувствительные к морозам многолетники, например георгины, стоит сажать только после того, как минует угроза ночных заморозков.

Климат - решающий фактор

Специалисты советуют учитывать региональные особенности. Если зимы в вашей местности мягкие, осенняя посадка будет удачной. Но в районах с суровым климатом лучше перенести часть работ на весну, чтобы избежать гибели корневой системы.

Почему именно осень?

"Прохладная погода осенью снижает стресс для растений, в отличие от летней жары", - объясняет Дитон.

Осенние дожди увлажняют почву, а теплая земля стимулирует рост корней. К тому же осенью меньше вредителей и ниже влажность, что уменьшает риск грибковых болезней.

"Более короткие дни и мягкий солнечный свет позволяют растениям медленно укореняться за зиму. К весне они уже будут готовы к активному росту и цветению", - добавляет эксперт.

Советы для успешной осенней посадки

Выбирайте правильный момент.

Поливайте щедро.

Без избытка удобрений.

Мульчируйте. Тонкий слой мульчи защитит корни от холода и поможет сохранить влагу.

