Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

Главное из новости:
- Осень - лучшее время для посадки листопадных деревьев
- Весенняя же посадка подходит для вечнозеленых растений и чувствительных к морозам многолетников
- Главное - сажать за 4-6 недель до морозов
Несмотря на распространенное мнение, что весна - идеальное время для озеленения, профессиональные садоводы убеждены, что лучший период для посадки деревьев - именно осень.
Издание The Spruce обратилось к нескольким специалистам, и все они единодушно подтвердили: осенние месяцы создают оптимальные условия для укоренения растений.
Осень - золотая пора для листопадных деревьев
Садовод Келли Фанк объясняет, что деревья, которые сбрасывают листья на зиму, следует высаживать осенью - примерно за 4-6 недель до первых заморозков. Это дает корням достаточно времени для адаптации. В то же время, по его словам, вечнозеленые и полувечнозеленые породы лучше сажать весной, чтобы они успели пройти полный вегетационный цикл до наступления холодов.
Цветы тоже имеют свои сезоны
Садовница Шелли Дитон уточняет: "Бородатые ирисы и пионы всегда следует высаживать осенью, а вот хризантемы или японские анемоны - весной".
Она также отмечает, что чувствительные к морозам многолетники, например георгины, стоит сажать только после того, как минует угроза ночных заморозков.
Климат - решающий фактор
Специалисты советуют учитывать региональные особенности. Если зимы в вашей местности мягкие, осенняя посадка будет удачной. Но в районах с суровым климатом лучше перенести часть работ на весну, чтобы избежать гибели корневой системы.
Почему именно осень?
"Прохладная погода осенью снижает стресс для растений, в отличие от летней жары", - объясняет Дитон.
Осенние дожди увлажняют почву, а теплая земля стимулирует рост корней. К тому же осенью меньше вредителей и ниже влажность, что уменьшает риск грибковых болезней.
"Более короткие дни и мягкий солнечный свет позволяют растениям медленно укореняться за зиму. К весне они уже будут готовы к активному росту и цветению", - добавляет эксперт.
Советы для успешной осенней посадки
- Выбирайте правильный момент. "Сажайте деревья за 4-6 недель до первых морозов, иначе корни не успеют адаптироваться", - отмечает Анна Олер.
- Поливайте щедро. Влага после посадки помогает избежать шока и способствует глубокому укоренению.
- Без избытка удобрений. "Меньше - лучше", - говорит Фанк. Чрезмерное питание может спровоцировать рост листьев вместо корней.
- Мульчируйте. Тонкий слой мульчи защитит корни от холода и поможет сохранить влагу.
Что известно о The Spruce?
Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.
