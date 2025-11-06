Притягивают молнию и беду: какие деревья не стоит сажать возле дома

Некоторые виды деревьев способны притягивать молнию или негативно влиять на энергетику дома.

Озеленение двора - дело не только эстетики, но и безопасности. Некоторые деревья, хоть и выглядят величественно, могут представлять реальную угрозу для дома и его жителей. Эксперты по ландшафтному дизайну и энергетике предупреждают: не все породы стоит сажать рядом с домом, пишет Новини.LIVE.

Дуб: природный проводник молний

Хотя дуб ассоциируется с силой и долголетием, его электропроводящая древесина делает его уязвимым во время гроз. Попадание молнии в дуб - не редкость, особенно если дерево высокое и раскидистое. Народные приметы недаром предостерегают: дуб возле дома - к беде.

Тополь: красивый, но опасный

Тополь быстро растет, создает тень, но имеет ряд недостатков. Его ветви легко ломаются, а влажное дерево притягивает электрические разряды. Во время урагана или пожара тополь может стать источником серьезных повреждений - от оборванных проводов до разрушенной крыши.

Сосна: рискованная из-за смолы

Смолистая структура сосны делает ее чувствительной к молниям. После удара дерево буквально взрывается - кора разлетается, а обломки могут повредить дом или ранить людей. Сосны лучше высаживать подальше от жилых сооружений.

Безопасные альтернативы для озеленения

Для тех, кто хочет уюта без рисков, специалисты советуют выбирать березу, липу или рябину. Они не слишком высокие, не накапливают влагу и не провоцируют грозовые разряды. Идеальная дистанция от дома - не менее 10 метров.

Планируя ландшафт, учитывайте не только красоту, но и физику. Деревья - это не просто декор, а потенциальные проводники тока. Поэтому разумный выбор растений - залог спокойствия в вашем доме.

