Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

Крис Макмиллан, легендарный стилист звезд и автор культовой прически "Рэйчел" Дженнифер Энистон, поделился советами, которые могут кардинально изменить подход к уходу за волосами.

В новом видео в TikTok он рассказал о пяти обыденных привычках, которые способны "убить" волосы - и большинство людей даже не догадываются, что вредят себе ежедневно, пишет Mirror.

По словам Макмиллана, проблема не в больших ошибках, а в мелочах, которые накапливаются со временем. Его выводы подтверждают и специалисты UK Hair Transplants: регулярные неправильные действия могут привести к ломкости, раздражению кожи головы и даже тракционной алопеции.

Среди самых вредных привычек стилист называет использование неподходящей щетки. Неправильный инструмент может превратить обычное расчесывание в стресс для волос, особенно если текстура - тонкая или кудрявая. Макмиллан подчеркивает: важно "диагностировать" свои волосы и подбирать щетку под их тип.

Не менее распространенная ошибка - неправильный режим мытья. Чрезмерное очищение пересушивает волосы и кожу головы, а слишком редкое - вызывает накопление грязи и продуктов. Оптимальный график, по словам стилиста, - 2-3 раза в неделю.

Еще один недооцененный аспект - здоровье кожи головы. Макмиллан напоминает: "Здоровая кожа головы - это здоровые волосы". Игнорирование раздражений или загрязнений может испортить состояние волос еще до того, как они вырастут.

Отдельная категория риска - ежедневная термоукладка без защиты. Стилист сравнивает это со стиркой шелка в отбеливателе: результат одинаково разрушительный. Теплозащита, по его словам, должна быть обязательной.

Пятая привычка - избегание средств по уходу. Макмиллан объясняет, что правильно подобранные продукты не утяжеляют волосы, а наоборот - добавляют блеска, защищают от тепла и помогают восстановлению.

Несмотря на все, стилист успокаивает: большинство повреждений можно исправить. Достаточно внести несколько последовательных изменений - быть осторожнее с расчесыванием, уменьшить использование горячих инструментов, скорректировать частоту мытья и обращать внимание на состояние кожи головы.

Эксперт советует обратиться к специалисту, если появляется сильное выпадение, болезненные участки или резкое истончение волос. Раннее вмешательство поможет избежать долговременных последствий.

