Что не стоит делать с окрашенными волосами: стилист назвал 7 главных ошибок

Ухаживать за окрашенными волосами нужно с осторожностью, чтобы не повредить их.

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Как ухаживать за окрашенными волосами / коллаж: Главред, фото: pexels

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Как ухаживать за окрашенными волосами

Что может их повредить

Многие люди красят свои волосы в салоне. Однако, для того, чтобы сохранить эффект, нужно правильно возвращаться к рутинному уходу за волосами.

Издание Real Simple рассказывает, что люди часто могут вредить своим только что окрашенным волосам, пишет Главред.

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Что не стоит делать с окрашенными волосами

Вот несколько основных советов, которые помогут сохранить здоровье и яркость окрашенных прядей:

Горячие инструменты

Старайтесь избегать горячих инструментов. Вместо того, чтобы отказываться от них вообще, стоит просто уменьшить температуру.

"Использование чрезмерной температуры может быть одной из самых вредных вещей для ваших волос, вызывая их ломкость и сухость, и даже может сжечь волосы", - говорит стилист Laurent Saint-Cricq.

Слишком частое мытье

Безусловно, существует баланс при определении правильной частоты мытья головы. Слишком редко - и вы можете почувствовать раздражение и жирность. Слишком часто - и вы рискуете получить блеклый цвет и сухость.

"Подобно стиральному порошку и мылу, шампунь лишает волосы цвета и влаги. Вместо этого попробуйте использовать очищающий кондиционер по крайней мере один раз в неделю. Здоровые волосы нужно мыть реже, а очищающий кондиционер очистит их достаточно, чтобы устранить жирность кожи головы, в то же время добавив влагу на кончиках", - отмечает Кит Шор, звездный стилист Sally Hershberger.

Подкрашивание с помощью краски из массмаркета

Профессиональное окрашивание волос - это роскошь, и именно поэтому вы должны сделать все возможное, чтобы сохранить яркость цвета. Растянуть время между визитами в салон - это нормально, но лучше отказаться от краски в коробке.

"Краска для окрашивания обычно содержит соли жестких металлов, высокое содержание аммиака и химические вещества, которые могут повредить ваши волосы. Они, как правило, не очень полезны для кожи головы, и кроме того, их очень трудно смыть, результаты могут быть непредсказуемыми, что приводит к неравномерному цвету", - говорит стилист.

Чрезмерное расчесывание волос

Волосы находятся в довольно уязвимом состоянии в течение нескольких дней и недель после обесцвечивания, мелирования или окрашивания. Одной из самых больших ошибок, которые допускают люди - слишком интенсивное расчесывание волос сразу после окрашивания.

Использование некачественного шампуня

Вам не обязательно тратить целое состояние на шампунь и кондиционер, но старайтесь избегать продуктов с нижней полки, когда это возможно. Цвет ваших волос - это инвестиция, и средства, которые вы используете каждый день, могут повлиять на яркость цвета и здоровье волос.

"Шампуни с сульфатами могут пересушить волосы, потускнеть цвет и раздражить кожу", - подчеркивает стилист.

Использование плойки на линии роста волос

Плойки могут выравнивать волосы, но вместе с уменьшением температуры, стоит избегать использования этого инструмента на линии роста волос.

"Волосы на линии роста тоньше и деликатнее, чем на других участках, и часто именно их осветляют во время окрашивания", - рассказывает он.

Сразу в бассейн

Старайтесь не планировать посещение салона перед вечеринкой у бассейна или отпуском в тропиках. А если все же запланировали, старайтесь не намочить пряди.

Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.

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