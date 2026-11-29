Король возможно пытается наладить отношения со своим сыном - принцем Гарри.

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Король Чарльз ІІІ встретился с Гарри / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Кратко:

Что сделали король и принц

Где во время встречи была семья принца

Принц Гарри и король Карл III провели тайную встречу в Шотландии - впервые после возвращения герцога Сассекского в Великобританию в августе. При этом ни Меган Маркл, ни дети пары, ни королева Камилла на встрече не присутствовали.

Как сообщает Page Six со ссылкой на британские СМИ, встреча состоялась 17 октября в поместье Балморал. По данным The Sun, король лично пригласил младшего сына провести с ним время. В тот момент Карл III находился в своей резиденции Биркхолл, расположенной на территории поместья.

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Примечательно, что встреча прошла без других членов семьи. Камилла в это время посещала скачки Royal Ascot, а Меган Маркл и дети Гарри - принц Арчи и принцесса Лилибет - не сопровождали герцога. По сведениям прессы, дети в тот период находились на школьных каникулах.

О чём именно разговаривали отец и сын, неизвестно. Источник, на который ссылается The Sun, отметил, что обе стороны заинтересованы в сохранении нормальных отношений. Представители короля и принца Гарри не стали комментировать информацию о встрече.

Принц Гарри и Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Это событие может стать ещё одним шагом к восстановлению отношений между Карлом III и его младшим сыном. Их отношения заметно ухудшились после того, как Гарри и Меган в 2020 году отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию. Напряжение усилилось после откровенных интервью супругов, документального проекта Netflix и выхода мемуаров принца "Запасной".

В октябре Гарри вновь публично высказался о семейном конфликте. В интервью журналу GQ он признался, что хотел бы наладить отношения с родственниками. По словам герцога, примирение сейчас особенно важно, а прошлые обиды не должны становиться препятствием для общения.

Король Чарльз III провел тайную встречу с сыном / ua.depositphotos.com

Последняя известная личная встреча Карла III и Гарри до этого состоялась летом в резиденции Хайгроув. Тогда герцог и герцогиня Сассекские привезли детей познакомиться с королём и Камиллой.

Несмотря на недавнее сближение, совместное празднование Рождества с королевской семьёй пока не ожидается. В одном из недавних интервью Гарри рассказывал, что, вероятно, проведёт праздники с Меган и её матерью Дорией Рагланд.

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