Правильное соотношение ингредиентов поможет приготовить сочные голубцы, в которых преобладает вкус мяса.

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Сколько риса добавлять в голубцы / Коллаж: Главред, фото: Pexels

О чём вы узнаете:

Сколько риса нужно на 1 кг фарша

Почему не стоит добавлять слишком много риса в голубцы

Как правильно заворачивать голубцы, чтобы они не разваливались

Приготовление вкусных голубцов зависит не только от качества мяса и капусты, но и от правильного соотношения ингредиентов в начинке. Многие хозяйки добавляют рис "на глаз", из-за чего готовое блюдо может потерять насыщенный мясной вкус. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Zagorje.com, существует простая пропорция, которая поможет приготовить сбалансированную начинку для сармы - традиционного балканского блюда, похожего на украинские голубцы, которое готовят из листьев квашеной капусты.

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Сколько риса нужно добавлять в голубцы

Во время приготовления рис впитывает жидкость и увеличивается в объеме. Именно поэтому даже незначительный избыток крупы может существенно изменить консистенцию начинки.

Чтобы в голубцах преобладал вкус мяса, рекомендуется соблюдать следующие пропорции:

на 500 г фарша - 50 г сухого риса;

на 1 кг фарша - 100 г сухого риса;

на 2 кг фарша - 200 г сухого риса.

Таким образом, вес сухого риса должен составлять примерно 10 % от веса мяса.

Взвешивать рис нужно перед приготовлением. Если крупу добавляют сырой, её следует тщательно промыть, слить лишнюю воду и перемешать с фаршем.

Видео-рецепт голубцов можно посмотреть здесь:

Как правильно заворачивать голубцы

Еще одна распространенная ошибка - чрезмерное количество начинки в капустном листе. Во время тушения рис увеличивается в объеме, из-за чего голубцы могут трескаться.

Чтобы этого избежать, необходимо оставлять немного свободного места для набухания крупы. Края капустного листа нужно завернуть внутрь и аккуратно скрутить голубец.

Даже если листья капусты большие, не стоит добавлять чрезмерное количество фарша.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Как тушить голубцы, чтобы начинка была нежной

Подготовленные голубцы нужно выложить в кастрюлю и залить достаточным количеством жидкости, чтобы она почти полностью их покрывала.

Тушить блюдо следует на слабом огне. Это позволит рису постепенно впитывать жидкость, а начинке - равномерно приготовиться.

Перед подачей можно разрезать один голубец и проверить готовность риса и мяса.

Правильные пропорции ингредиентов и медленное тушение помогут приготовить голубцы с нежной, сочной начинкой, которая сохранит насыщенный мясной вкус.

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