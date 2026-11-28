Привычка ополаскивать жирную посуду холодной водой способна значительно усложнить уборку.

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Как отмыть сковороду / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/fotoblend, Pexels/cottonbro studio

Вы узнаете:

Почему горячая вода лучше справляется с жиром

В каких случаях холодная вода все-таки необходима

Даже качественное моющее средство не всегда помогает быстро справиться с жиром на сковородах и кастрюлях. Причина может заключаться не в самом средстве, а в температуре воды, которую используют во время мытья.

Оказывается, привычка ополаскивать жирную посуду холодной водой способна значительно усложнить уборку. Об этом идет речь в материале издания Martha Stewart.

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Почему горячая вода лучше справляется с жиром

Застывшие остатки масла и жира плохо поддаются воздействию холодной воды. При низкой температуре жир становится более плотным и продолжает удерживаться на поверхности посуды. В результате загрязнения размазываются, а для их удаления приходится прикладывать больше усилий.

Теплая или горячая вода действует иначе: она размягчает жировые отложения, помогает отделить их от поверхности и облегчает работу моющего средства. Благодаря этому жир быстрее растворяется и смывается, а необходимость интенсивно тереть сковороду уменьшается.

Однако перед мытьем желательно удалить излишки масла бумажным полотенцем и выбросить его в мусор. Не стоит сливать большое количество растительного или животного жира в раковину: остывая, он может оседать на стенках труб и способствовать образованию засоров.

/ Инфографика: Главред

В каких случаях холодная вода все-таки необходима

Несмотря на эффективность горячей воды при удалении жира, существуют ситуации, когда лучше использовать холодную.

Например, если сковорода еще не остыла после приготовления пищи, резкий перепад температур может привести к деформации посуды. Особенно осторожными следует быть с антипригарным покрытием и чугунными изделиями, поскольку температурный шок способен повредить их поверхность или защитный слой. Поэтому сначала необходимо дать посуде остыть.

Холодная вода также пригодится, если на сковороде остались засохшие белковые продукты - например, яйца. Предварительное ополаскивание прохладной водой помогает не допустить дополнительного закрепления белка на поверхности.

Если же посуда одновременно покрыта жиром и остатками пищи, можно ненадолго замочить ее в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды.

Таким образом, для борьбы с жирными загрязнениями предпочтительнее теплая или горячая вода, а холодную стоит оставить для отдельных случаев. Правильно выбранная температура поможет сократить время мытья и избежать лишних усилий.

Смотрите видео - как отчистить нагар

В видео автор демонстрирует способ очистки черпака для воды от застарелого нагара и въевшихся загрязнений. Несмотря на то что поверхность посуды выглядит сильно загрязненной и практически не поддается обычной чистке, он решает испытать простой метод восстановления ее первоначального вида. В ходе ролика показывается процесс обработки и результат, позволяющий оценить, насколько эффективно выбранное средство справляется с многолетними отложениями.

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