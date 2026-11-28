Достаточно убавить огонь и вовремя добавить ложку воды - и лук станет золотистым, мягким и без горечи.

https://glavred.info/lifehack/chomu-cibulya-prigoraye-na-skovorodi-kulinari-nazvali-golovnu-pomilku-video-10816328.html Ссылка скопирована

Почему лук пригорает на сковороде: кулинары назвали главную ошибку / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

На каком огне жарить лук, чтобы он не пригорел

Сколько минут лук должен находиться на сковороде

Как ложка воды спасает лук от подгорания

Чтобы лук получился золотистым, мягким и без горечи, его жарят на среднем или слабом огне, а когда он начинает прилипать ко дну - не доливают масло, а добавляют одну-две столовые ложки воды.

Важен также одинаковый размер кусочков, сковорода с толстым дном и правильная последовательность, когда вместе готовят лук и морковь. Об этом пишет румынское издание Știrile ProTV.

видео дня

Как нарезать лук для обжаривания

От нарезки зависит, насколько равномерно поджарится лук. Мелкие кубики быстрее размягчаются и лучше растворяются в соусах, крупные кусочки сохраняют текстуру. Главное - чтобы все кусочки были примерно одинакового размера, иначе мелкие сгорят раньше, чем крупные станут мягкими.

Перед нарезкой отрезают верхушку, разрезают луковицу пополам и снимают шелуху. Если лук нужно мелко нарезать, корешок сначала не срезают - он держит слои вместе.

Кубики - для супов, соусов, рагу и плова.

- для супов, соусов, рагу и плова. Тонкая соломка - для гарниров и сэндвичей.

- для гарниров и сэндвичей. Полукольца - для салатов, пиццы и карамелизованного лука.

- для салатов, пиццы и карамелизованного лука. Кольца - для бургеров, салатов и луковых колец в кляре.

- для бургеров, салатов и луковых колец в кляре. Крупные куски - для запеканок, шашлыков и блюд в духовке.

Чтобы во время нарезки не текли слёзы, советуют пользоваться хорошо заточенным ножом или заранее охладить лук.

На каком огне жарить лук, чтобы он не подгорел

Лук пассируют на среднем или средне-слабом огне - так он успевает размягчиться и отдать аромат. На сильном огне она подрумянивается снаружи, но остается сырой внутри, а подгоревший лук придает горечь, которая портит все блюдо.

Сначала разогревают сковороду и добавляют одну-две ложки масла в зависимости от количества лука. Масло должно быть горячим, но не дымиться. Щепотка соли помогает луку быстрее отдать влагу и размякнуть. Лук периодически помешивают, а если он подрумянивается слишком быстро - уменьшают огонь.

Для супа, рагу или соуса достаточно обжарить лук до мягкости и легкой прозрачности. Если же нужен карамелизованный лук, его придется дольше держать на слабом или умеренном огне.

Сколько жарить лук на сковороде

Время зависит от нарезки, количества лука и силы огня. Мелко нарезанный лук обычно пассируется 5–10 минут: за это время он размягчается, теряет резкий вкус и становится полупрозрачным.

2–4 минуты - лук начинает мякнуть и блестеть.

- лук начинает мякнуть и блестеть. 5–10 минут - становится полупрозрачным.

- становится полупрозрачным. 10–15 минут - приобретает золотистый цвет.

- приобретает золотистый цвет. 15–25 минут - хорошо подрумянивается и становится слаще.

- хорошо подрумянивается и становится слаще. 30–60 минут и более - карамелизуется.

Карамелизованный лук готовится значительно медленнее, заметно уменьшается в объеме и становится сладким без добавления сахара. Чеснок, если он есть в рецепте, добавляют в конце: он готовится быстрее и легко пригорает.

Почему лук горький и какие ошибки портят блюдо

В луке много воды и природных сахаров, которые придают ему сладковатый вкус. В первые минуты вода испаряется, и если температура слишком высокая, лук сгорает раньше, чем успевает приготовиться. Самые распространённые ошибки:

слишком сильный огонь - подгоревшие кусочки придают горечь всему блюду;

неравная нарезка - мелкие кусочки сгорают раньше, чем размягчаются крупные;

перегретое масло - лук не кладут в масло, которое уже дымится;

редкое помешивание - лук прилипает ко дну;

сковорода с тонким дном - она нагревается неравномерно;

сахар - лук и так содержит природные сахара, поэтому лишний сахар ускоряет подгорание;

ранний чеснок - он готовится быстрее лука.

Стоит помнить и о том, что после выключения огня лук ещё немного доходит от тепла сковороды.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Как жарить лук с водой, чтобы он не пригорел

Если лук начал прилипать ко дну, масло доливать не обязательно. Достаточно уменьшить огонь, осторожно влить одну-две столовые ложки воды и перемешать лопаткой. Когда вода испарится, лук жарят дальше на среднем или слабом огне, а при необходимости трюк повторяют.

Вода снижает температуру и помогает отделить от дна подрумянившиеся кусочки, которые придают блюду вкус. Впрочем, горечь уже подгоревшего лука вода не уберет.

Другой вариант - добавить немного воды в самом начале и накрыть сковороду крышкой: пар равномерно размягчит лук. Через несколько минут крышку снимают и дают воде испариться. Главное - не перелить, иначе лук будет вариться, а не жариться.

Смотрите видео - Как приготовить карамелизованный лук без сахара:

Как карамелизовать лук, чтобы он не подгорел?

Кулинарный журнал Bon Appétit в своём рецепте карамелизованного лука советует не торопиться и не выкручивать огонь на максимум. По словам авторов, именно умеренный нагрев даёт луку время размякнуть и приобрести цвет.

"Умеренный огонь позволяет луку размягчиться и подрумяниться постепенно, без подгорания", - объясняют в издании.

Заметного подрумянивания не будет, пока из лука не испарится большая часть воды, а для глубокой карамелизации лука требуется от 45 минут до часа. Поэтому главное правило - следить за цветом и вовремя реагировать.

"Регулярно помешивайте и уменьшайте огонь, если лук коричневеет слишком быстро", - советуют в Bon Appétit.

Правильно обжаренный лук мягкий, блестящий и полупрозрачный, а резкий запах сырого лука сменяется приятным сладковатым ароматом. Еще один признак - лук заметно уменьшается в объеме и легко продавливается лопаткой.

Как сообщал Главред, у кулинаров есть несколько способов быстрее и равномернее обжарить лук. Один из них - добавить немного пищевой соды, которая помогает луку обжариться и не подгореть. Текстура при этом остается нежной, а не разваренной.

Шеф-повара также используют соду для быстрой карамелизации. По данным El Cronista, сода повышает pH лука и ускоряет реакцию Майяра. Благодаря этому мелко нарезанный лук карамелизуется примерно за 10 минут вместо 40–50.

Не меньше споров вызывает и вопрос о том, что класть на сковороду первым. Что жарить первым - мясо или лук, зависит от вида мяса и самого блюда. Кроме того, домашняя плита не всегда обеспечивает такую же интенсивность нагрева, как профессиональная.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред