Ошибаются многие: что жарить первым — лук или морковь

Для приготовления первых и вторых блюд часто используют зажарку из лука и моркови, которая придает им насыщенный вкус и пикантность. Однако, возникает вопрос: что жарить первым — лук или морковь?
Как правильно пассировать лук и морковь?
Многие считают, что морковь следует класть на сковороду первой, поскольку она более плотная и твердая, и ей нужно больше времени для обжарки.
Но если начать с моркови, лук не получится золотистым и аппетитным. Морковь при жарке выделяет сок, из-за которого лук не будет жариться, а скорее тушиться, пишет сайт На пенсии.
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Почему лук обжаривают первым?
Правильный порядок — сначала обжарить лук до карамельного оттенка, а затем добавить морковь.
Также часто задают вопрос: что жарить первым — лук или мясо? Некоторые кулинары начинают с мяса, а затем добавляют лук, совершая ту же ошибку. Мясо выделяет сок, что приводит к тушению лука, а не его поджариванию.
Чтобы лук оставался золотистым, а мясо прожаренным, рекомендуется готовить их отдельно.
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