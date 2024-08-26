Ошибаются многие: что жарить первым — лук или морковь

Такой простой процесс может поставить в тупик даже опытную хозяйку.

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Что жарить первым — лук или морковь / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Для приготовления первых и вторых блюд часто используют зажарку из лука и моркови, которая придает им насыщенный вкус и пикантность. Однако, возникает вопрос: что жарить первым — лук или морковь?

Как правильно пассировать лук и морковь?

Многие считают, что морковь следует класть на сковороду первой, поскольку она более плотная и твердая, и ей нужно больше времени для обжарки.

Но если начать с моркови, лук не получится золотистым и аппетитным. Морковь при жарке выделяет сок, из-за которого лук не будет жариться, а скорее тушиться, пишет сайт На пенсии.

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Что известно о сайте На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.

Почему лук обжаривают первым?

Правильный порядок — сначала обжарить лук до карамельного оттенка, а затем добавить морковь.

Также часто задают вопрос: что жарить первым — лук или мясо? Некоторые кулинары начинают с мяса, а затем добавляют лук, совершая ту же ошибку. Мясо выделяет сок, что приводит к тушению лука, а не его поджариванию.

Чтобы лук оставался золотистым, а мясо прожаренным, рекомендуется готовить их отдельно.

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