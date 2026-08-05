Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

Марина Иваненко
5 августа 2026, 13:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обжаренный лук приобретет золотистый цвет и равномерно прожарится быстрее. Достаточно добавить в обжаренный лук щепотку соды, чтобы он не подгорел.
Пищевая сода для лука - простой трюк, который избавит от подгорания
Пищевая сода для лука - простой трюк избавит от подгорания / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Зачем добавлять соду при жарке лука
  • Какая пропорция поможет избежать подгорания
  • Для каких блюд этот способ подходит лучше всего

Жареный лук - один из самых распространенных ингредиентов в домашней кулинарии. Он придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но нередко подгорает или готовится неравномерно, особенно если увеличить огонь, чтобы ускорить процесс. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Как сообщает издание ТСН, опытные кулинары используют простой приём, который помогает избежать этой проблемы. Во время жарки они добавляют небольшое количество пищевой соды. Она создает щелочную среду, что ускоряет карамелизацию природных сахаров, благодаря чему лук быстрее приобретает золотистый цвет и реже подгорает.

Почему сода работает

Пищевая сода способствует более быстрому протеканию карамелизации, поэтому лук более равномерно обжаривается и приобретает аппетитный золотистый оттенок. При этом он сохраняет нежную, но не разваренную текстуру.

При использовании в правильном количестве сода не влияет на вкус и аромат готового блюда, поэтому её присутствие практически не ощущается.

Видео о том, как заготовить жареный лук и морковь на зиму, можно посмотреть здесь:

Как правильно добавлять соду

Чтобы получить желаемый результат, следуйте нескольким простым шагам:

  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  • Выложите нарезанный лук и обжаривайте его на среднем огне.
  • Когда лук станет полупрозрачным и начнёт золотиться, добавьте пищевую соду.
  • На 300 граммов нарезанного лука достаточно примерно 1/3 чайной ложки соды.
  • Хорошо перемешайте и продолжайте жарить до готовности.
Где можно и нельзя хранить лук
Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Для каких блюд это пригодится

Такой способ особенно полезен при приготовлении зажарки для супов и борща, овощных и мясных рагу, соусов, подливок, а также начинки для пирогов, вареников или котлет.

Щепотка пищевой соды во время обжаривания помогает быстрее получить равномерно карамелизованный лук с золотистой корочкой без риска подгорания. Главное - не превышать рекомендуемое количество, чтобы сохранить естественный вкус овоща и готового блюда.

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лук лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атак

Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атак

16:15Аналитика
Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

16:14Экономика
Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

15:00Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют его

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют его

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной двор

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной двор

Последние новости

16:16

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причина

16:15

Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атакФотоВидео

16:14

Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

15:57

Секрет японских поваров: что добавить в кляр для невероятно хрустящей корочки

15:25

Их слышно отовсюду: каких трех слов на самом деле не существует в украинском языке

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
15:24

Символ масонов или тайный знак: что означает пирамида с глазом на долларе

15:19

Лук и чеснок не будут портиться месяцами: куда их нужно положитьВидео

15:00

Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

15:00

Идеальные помидоры на зиму: минимум ингредиентов и максимум вкуса

Реклама
14:48

Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения

14:40

Больше никакого желтого налета: раскрыт секрет идеально белой ванныВидео

14:11

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

14:10

Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

14:10

Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая опасность и народные приметы

13:59

Быстро забывают все обиды: когда рождаются люди с особой чертой

13:57

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

13:39

Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

13:21

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Тельцу - решать, Стрельцу - шаги

13:14

Как освежить тусклые стены всего за несколько минут: ремонт не понадобитсяВидео

13:13

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

Реклама
13:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с бобрами за 12 с

12:58

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

12:50

Как замораживать продукты в стекле: простая хитрость убережет банки от трещин

12:49

"Люблю свои формы": невеста Роналду ответила хейтерам за свое фото в бикини

12:40

"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по СумамФото

12:36

Европа и РФ провели тайную встречу по поводу войны в Украине: Bloomberg узнал подробности

12:36

Китайский гороскоп на завтра, 6 августа: Обезьянам — путешествия, Петухам — выбор

12:20

Одна баночка - и захочется еще: рецепт хрустящих кабачков по-фински на зимуВидео

12:20

Жена Кличко показала взрослых детей от боксера

12:10

Почему стоит выбросить коврик для ванной: чем его лучше заменить

12:00

Слива из косточки: можно ли вырастить дерево и когда ждать плодовВидео

11:45

Путин размещает войска КНДР с более сотней ракет у границы Украины - Reuters

11:42

Несмотря на риски, связанные с санкциями, МВД готовит переезд крупнейшего сервисного центра Киева № 8041 в Blockbuster Mall

11:30

Черные пятна на помидорах: простое средство поможет спасти урожайВидео

11:18

Сколько украинцев уехали за границу из-за агрессии РФ: Лубинец озвучил печальные цифры

11:14

Оригинальные летние блины с секретным ингредиентом: рецепт за 15 минут

10:45

Коварный тест по ПДД, вызывающий споры: кто из водителей нарушает правилаВидео

10:43

Гороскоп на завтра, 6 августа: Близнецам — гармония, Стрельцам — риск

10:25

"Загребать" россиян в армию будут без объявления мобилизации: что задумал Путин

10:04

В ЕС вступили в силу новые правила для украинцев: кому откажут во временной защите

Реклама
09:48

Смертельный удар по Киевщине: Зеленский сообщил о 17 жертвах и потребовал срочных решенийФото

09:23

После удара по Киеву МО РФ опубликовало циничный пост с угрозами: к чему готовитьсяФотоВидео

08:44

Не сбили ни одной баллистической ракеты: в ВС сообщили о последствиях атаки РФФото

08:40

Люди погибли на ж/д платформе: число жертв атаки РФ на Киевщину выросло до 14Фото

08:13

Оккупанты заявили о мощной контратаке Украины: где Силы обороны оттесняют врага

07:43

Горит гигантский хаб Wildberries: дроны атаковали Тульскую область РФ

06:41

РФ ударила баллистикой по Киеву и области: вспыхнули пожары, много жертвФотоВидео

05:41

Три знака зодиака испытают настоящий прилив счастья — кому улыбнется удача

05:11

О запахе пота можно забыть на целый день: названа дешевая альтернатива дезодорантам

04:37

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожайВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять