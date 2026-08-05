Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

Обжаренный лук приобретет золотистый цвет и равномерно прожарится быстрее. Достаточно добавить в обжаренный лук щепотку соды, чтобы он не подгорел.

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Пищевая сода для лука - простой трюк избавит от подгорания / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Зачем добавлять соду при жарке лука

Какая пропорция поможет избежать подгорания

Для каких блюд этот способ подходит лучше всего

Жареный лук - один из самых распространенных ингредиентов в домашней кулинарии. Он придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но нередко подгорает или готовится неравномерно, особенно если увеличить огонь, чтобы ускорить процесс. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание ТСН, опытные кулинары используют простой приём, который помогает избежать этой проблемы. Во время жарки они добавляют небольшое количество пищевой соды. Она создает щелочную среду, что ускоряет карамелизацию природных сахаров, благодаря чему лук быстрее приобретает золотистый цвет и реже подгорает.

Почему сода работает

Пищевая сода способствует более быстрому протеканию карамелизации, поэтому лук более равномерно обжаривается и приобретает аппетитный золотистый оттенок. При этом он сохраняет нежную, но не разваренную текстуру.

При использовании в правильном количестве сода не влияет на вкус и аромат готового блюда, поэтому её присутствие практически не ощущается.

Видео о том, как заготовить жареный лук и морковь на зиму, можно посмотреть здесь:

Как правильно добавлять соду

Чтобы получить желаемый результат, следуйте нескольким простым шагам:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

Выложите нарезанный лук и обжаривайте его на среднем огне.

Когда лук станет полупрозрачным и начнёт золотиться, добавьте пищевую соду.

На 300 граммов нарезанного лука достаточно примерно 1/3 чайной ложки соды.

Хорошо перемешайте и продолжайте жарить до готовности.

Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Для каких блюд это пригодится

Такой способ особенно полезен при приготовлении зажарки для супов и борща, овощных и мясных рагу, соусов, подливок, а также начинки для пирогов, вареников или котлет.

Щепотка пищевой соды во время обжаривания помогает быстрее получить равномерно карамелизованный лук с золотистой корочкой без риска подгорания. Главное - не превышать рекомендуемое количество, чтобы сохранить естественный вкус овоща и готового блюда.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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