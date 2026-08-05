РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

Враг планирует применить во время обстрела ракеты.

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От следующего удара РФ может пострадать юг Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, wikipedia.org

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РФ завершает подготовку к новой ракетной атаке

Под ударом ракет РФ могут оказаться две области Украины

Угроза ракетной атаки высока в ближайшие сутки

Страна-агрессор Россия 5 августа атаковала столицу и Киевскую область дронами и ракетами. Несмотря на то, что обычно врагу требуется несколько дней на подготовку к новому удару, следующая массированная атака врага может произойти быстрее.

Как сообщил мониторинговый канал Strategic Control, в ходе потенциального удара РФ может атаковать другие области Украины. Наибольшая угроза существует для южных регионов.

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"По имеющейся информации, противник завершает подготовку к нанесению массированного ракетного удара по территории Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Мониторы предупредили, что угроза применения ракетного вооружения сохраняется в течение ближайших 24 часов.

Сообщение наблюдателей / фото: скриншот

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине

Главред писал, что, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, периодичность массированных атак напрямую зависит от задач, которые Кремль ставит перед российскими войсками.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Именно поэтому в последние недели Украина наблюдает почти непрерывную серию комбинированных ударов по столице. Россия активно использует для этих обстрелов ракеты "Искандер-М", а также ракеты комплексов С-300 и С-400 в режиме ударов по наземным целям, гиперзвуковые "Цирконы". Все эти ракеты могут перехватываться фактически только системами Patriot.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 5 августа Россия атаковала Украину 4 противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", 24 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 115 ударными БПЛА, большинство из которых были реактивными.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о 44 пострадавших в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области. Еще 17 человек, к сожалению, погибли.

В Минобороны РФ утверждают, что целью удара 5 августа стали исключительно транспортно-логистические и распределительные центры, которые якобы использовались для хранения товаров двойного назначения, компонентов для беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и другого имущества в интересах ВСУ.

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Об источнике: Strategic Control Strategic Control - Telegram-канал, специализирующийся на прослушивании радиочастот и мониторинге стратегической и военно-транспортной авиации страны-агрессора России. Авторы занимаются разведкой OSINT и информационной разведкой данных, кибербезопасностью и расследованиями.

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