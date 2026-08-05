Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

Руслана Заклинская
5 августа 2026, 13:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Схема выбора объектов для атак не требует ни космической разведки, ни сложных технических средств.
РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: 'Флэш' назвал новые цели
Россия усиливает удары баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Ключевые тезисы "Флэша":

  • РФ способна запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно
  • Под удары попадают склады продовольствия, стройматериалов, розничные магазины
  • Цель врага - дефицит товаров на рынке

Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в Facebook.

По его словам, последние атаки РФ направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру и бизнес. Такой подход, убежден Бескрестнов, останется неизменным до тех пор, пока у России есть соответствующий ракетный ресурс.

видео дня

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, производства. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистика", - отметил "Флэш".

Инфографика циркон
"Циркон" / Инфографіика: Главред

Нынешнее усиление плотности запусков он связывает с потребностью Кремля продемонстрировать силу, частично - за счет накопленных резервов. Однако речь идет не о разовом всплеске, а об устойчивой способности.

"По моим оценкам, враг может запускать по нам около 100 баллистических ракет каждый месяц. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им нужна такая показательная реакция", - отметил Бескрестнов.

Как Россия получает информацию о целях

"Флэш" подчеркнул, что российским военным зачастую не требуются сложные разведывательные операции для поиска объектов. По его словам, информация может поступать через завербованных людей в Украине.

"Нанимается человек, предатель за несколько тысяч гривен, который наблюдает за тем, что происходит на складе. То есть, какое там движение грузовиков, какой там объем, и затем эта информация доходит до России, и принимается решение о нападении", - рассказал он.

Точно так же, по словам Бескрестнова, готовилось и покушение на него самого. Когда атаковали его дом, рядом находился информатор, который зафиксировал его возвращение из командировки, а уже на следующее утро другой человек снимал на телефон последствия разрушений. Все эти данные ему демонстрировала СБУ.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Что делать бизнесу

Владельцам компаний он советует диверсифицировать риски и не концентрировать технику на одной площадке - несколько сотен грузовиков, припаркованных вместе, автоматически превращаются в цель. Часть предпринимателей, по его наблюдениям, уже с утра начала распределять транспорт по разным локациям, и это правильное решение.

Отдельное направление - перестройка модели хранения. Бескрестнов подчеркнул, что компаниям следует избегать больших скоплений транспорта и переходить на более гибкую логистику.

"Временно не должно быть крупных складов. Старайтесь искать субаренду, небольшие склады, старайтесь хранить товары в магазинах, перестраивайте свою логистику", - советует он.

Конечная цель противника, по мнению "Флэша", - дефицит различных групп товаров на внутреннем рынке, поэтому поиск новых объектов для поражения продолжится.

"Но это вопрос выживания. Атак будет становиться всё больше", - добавил Бескрестнов.

Почему Россия увеличивает количество баллистических ударов - объяснение ВВС

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия в последнее время существенно увеличила количество ударов баллистическими ракетами по Украине. По его словам, частота атак зависит от задач, которые Кремль ставит перед своими войсками.

"За последние 35 дней мы фактически пережили четыре крупных массированных удара именно по Киеву с применением баллистических ракет. Поэтому я просил журналистов не гоняться за сенсациями о "крупнейшей атаке", ведь противник регулярно осуществляет масштабные обстрелы", - отметил Игнат.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
Искандер-М / Инфографика: Главред

Он пояснил, что Россия использует не только ракеты "Искандер-М", но и ракеты комплексов С-300 и С-400, которые применяются для ударов по наземным целям, а также гиперзвуковые "Цирконы". По словам Игната, эффективно противостоять такому оружию могут преимущественно системы Patriot.

Ракетные удары по Украине - последние новости

Напомним, ночью 5 августа россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о 44 пострадавших и 17 погибших в результате удара, а также о применении 24 баллистических ракет, четырех ракет "Циркон"/"Оникс" и 115 беспилотников.

Как сообщал Главред, Минобороны РФ распространило циничное сообщение с угрозами и заявлениями о поражении якобы логистических целей. Сообщение появилось через несколько часов после массированного комбинированного удара по Киеву и Киевской области.

Кроме того, в ГУР сообщили о развертывании ракетного подразделения в Воронежской области для усиления ударов баллистическими ракетами по Украине. В состав подразделения могут войти около 90 военнослужащих КНДР, примерно 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок.

Читайте также:

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине баллистические ракеты война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

13:57Война
РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

13:13Украина
"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по Сумам

"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по Сумам

12:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют его

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют его

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Последние новости

14:11

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

14:10

Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

14:10

Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая опасность и народные приметы

13:59

Быстро забывают все обиды: когда рождаются люди с особой чертой

13:57

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:39

Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

13:21

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Тельцу - решать, Стрельцу - шаги

13:14

Как освежить тусклые стены всего за несколько минут: ремонт не понадобитсяВидео

13:13

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

Реклама
13:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с бобрами за 12 с

12:58

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

12:50

Как замораживать продукты в стекле: простая хитрость убережет банки от трещин

12:49

"Люблю свои формы": невеста Роналду ответила хейтерам за свое фото в бикини

12:40

"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по СумамФото

12:36

Европа и РФ провели тайную встречу по поводу войны в Украине: Bloomberg узнал подробности

12:36

Китайский гороскоп на завтра, 6 августа: Обезьянам — путешествия, Петухам — выбор

12:20

Одна баночка - и захочется еще: рецепт хрустящих кабачков по-фински на зимуВидео

12:20

Жена Кличко показала взрослых детей от боксера

12:10

Почему стоит выбросить коврик для ванной: чем его лучше заменить

12:00

Слива из косточки: можно ли вырастить дерево и когда ждать плодовВидео

Реклама
11:45

Путин размещает войска КНДР с более сотней ракет у границы Украины - Reuters

11:42

Несмотря на риски, связанные с санкциями, МВД готовит переезд крупнейшего сервисного центра Киева № 8041 в Blockbuster Mall

11:30

Черные пятна на помидорах: простое средство поможет спасти урожайВидео

11:18

Сколько украинцев уехали за границу из-за агрессии РФ: Лубинец озвучил печальные цифры

11:14

Оригинальные летние блины с секретным ингредиентом: рецепт за 15 минут

10:45

Коварный тест по ПДД, вызывающий споры: кто из водителей нарушает правилаВидео

10:43

Гороскоп на завтра, 6 августа: Близнецам — гармония, Стрельцам — риск

10:25

"Загребать" россиян в армию будут без объявления мобилизации: что задумал Путин

10:04

В ЕС вступили в силу новые правила для украинцев: кому откажут во временной защите

09:48

Смертельный удар по Киевщине: Зеленский сообщил о 17 жертвах и потребовал срочных решенийФото

09:23

После удара по Киеву МО РФ опубликовало циничный пост с угрозами: к чему готовитьсяФотоВидео

08:44

Не сбили ни одной баллистической ракеты: в ВС сообщили о последствиях атаки РФФото

08:40

Люди погибли на ж/д платформе: число жертв атаки РФ на Киевщину выросло до 14Фото

08:13

Оккупанты заявили о мощной контратаке Украины: где Силы обороны оттесняют врага

07:43

Горит гигантский хаб Wildberries: дроны атаковали Тульскую область РФ

06:41

РФ ударила баллистикой по Киеву и области: вспыхнули пожары, много жертвФотоВидео

05:41

Три знака зодиака испытают настоящий прилив счастья — кому улыбнется удача

05:11

О запахе пота можно забыть на целый день: названа дешевая альтернатива дезодорантам

04:37

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожайВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 10 отличий на картинке полицейских участков за 25 с

Реклама
03:23

Как избавиться от ржавчины на сковородке за одну ночь: простой трюк

01:28

Граждане 51 страны воевали за РФ и попали в украинский плен - Лубинец

00:31

Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

04 августа, вторник
23:42

Пожелтевший тюль засияет бельем: что нужно добавить во время стирки

23:39

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

23:30

Почему пень отрастает даже после вырубки: как навсегда избавиться от дерева без техникиВидео

23:05

Чеснок сохранится до самой весны: как правильно подготовить и где его сушитьВидео

22:57

Начинаю с чистого листа: Пономарев заинтриговал заявлением

22:47

Мясо получится невероятно нежным и будет таять во рту: что добавить перед жаркой

22:44

Магия зеркальной даты: кто вскоре окажется среди любимчиков судьбы

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять