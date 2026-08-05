РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: 'Флэш' назвал новые цели

Схема выбора объектов для атак не требует ни космической разведки, ни сложных технических средств.

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Россия усиливает удары баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Ключевые тезисы "Флэша":

РФ способна запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно

Под удары попадают склады продовольствия, стройматериалов, розничные магазины

Цель врага - дефицит товаров на рынке

Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в Facebook.

По его словам, последние атаки РФ направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру и бизнес. Такой подход, убежден Бескрестнов, останется неизменным до тех пор, пока у России есть соответствующий ракетный ресурс.

видео дня

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, производства. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистика", - отметил "Флэш".

"Циркон" / Инфографіика: Главред

Нынешнее усиление плотности запусков он связывает с потребностью Кремля продемонстрировать силу, частично - за счет накопленных резервов. Однако речь идет не о разовом всплеске, а об устойчивой способности.

"По моим оценкам, враг может запускать по нам около 100 баллистических ракет каждый месяц. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им нужна такая показательная реакция", - отметил Бескрестнов.

Как Россия получает информацию о целях

"Флэш" подчеркнул, что российским военным зачастую не требуются сложные разведывательные операции для поиска объектов. По его словам, информация может поступать через завербованных людей в Украине.

"Нанимается человек, предатель за несколько тысяч гривен, который наблюдает за тем, что происходит на складе. То есть, какое там движение грузовиков, какой там объем, и затем эта информация доходит до России, и принимается решение о нападении", - рассказал он.

Точно так же, по словам Бескрестнова, готовилось и покушение на него самого. Когда атаковали его дом, рядом находился информатор, который зафиксировал его возвращение из командировки, а уже на следующее утро другой человек снимал на телефон последствия разрушений. Все эти данные ему демонстрировала СБУ.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Что делать бизнесу

Владельцам компаний он советует диверсифицировать риски и не концентрировать технику на одной площадке - несколько сотен грузовиков, припаркованных вместе, автоматически превращаются в цель. Часть предпринимателей, по его наблюдениям, уже с утра начала распределять транспорт по разным локациям, и это правильное решение.

Отдельное направление - перестройка модели хранения. Бескрестнов подчеркнул, что компаниям следует избегать больших скоплений транспорта и переходить на более гибкую логистику.

"Временно не должно быть крупных складов. Старайтесь искать субаренду, небольшие склады, старайтесь хранить товары в магазинах, перестраивайте свою логистику", - советует он.

Конечная цель противника, по мнению "Флэша", - дефицит различных групп товаров на внутреннем рынке, поэтому поиск новых объектов для поражения продолжится.

"Но это вопрос выживания. Атак будет становиться всё больше", - добавил Бескрестнов.

Почему Россия увеличивает количество баллистических ударов - объяснение ВВС

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия в последнее время существенно увеличила количество ударов баллистическими ракетами по Украине. По его словам, частота атак зависит от задач, которые Кремль ставит перед своими войсками.

"За последние 35 дней мы фактически пережили четыре крупных массированных удара именно по Киеву с применением баллистических ракет. Поэтому я просил журналистов не гоняться за сенсациями о "крупнейшей атаке", ведь противник регулярно осуществляет масштабные обстрелы", - отметил Игнат.

Искандер-М / Инфографика: Главред

Он пояснил, что Россия использует не только ракеты "Искандер-М", но и ракеты комплексов С-300 и С-400, которые применяются для ударов по наземным целям, а также гиперзвуковые "Цирконы". По словам Игната, эффективно противостоять такому оружию могут преимущественно системы Patriot.

Ракетные удары по Украине - последние новости

Напомним, ночью 5 августа россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о 44 пострадавших и 17 погибших в результате удара, а также о применении 24 баллистических ракет, четырех ракет "Циркон"/"Оникс" и 115 беспилотников.

Как сообщал Главред, Минобороны РФ распространило циничное сообщение с угрозами и заявлениями о поражении якобы логистических целей. Сообщение появилось через несколько часов после массированного комбинированного удара по Киеву и Киевской области.

Кроме того, в ГУР сообщили о развертывании ракетного подразделения в Воронежской области для усиления ударов баллистическими ракетами по Украине. В состав подразделения могут войти около 90 военнослужащих КНДР, примерно 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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