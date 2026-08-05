Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

Вы узнаете:
- Когда в Украине будут идти дожди
- Когда в большинстве регионов Украины понизится температура
Погода в Украине завтра, 6 августа, будет жаркой. Хотя уже к концу дня синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди на западе, севере и в Винницкой области.
Уже с пятницы, 7 августа, жара начнёт спадать в западных областях, до +24–+29 градусов, хотя на остальной территории Украины сохранятся температуры +30–+39 градусов.
"Но тенденция явно идет к более прохладному воздуху... 8 августа жара ослабнет в большинстве областей, а 9 августа уйдет даже из южной части", - добавила синоптик.
Погода в Киеве
В четверг в столице будет сильная жара +37–+39 градусов. Днем без осадков, вечером вероятность дождя.
7 августа в Киеве по-прежнему будет жарко, но грозовые дожди, сильные ливни и шквалы начнут "смывать" высокие температуры. 8 августа температура воздуха в столице снизится до +25–+27 градусов.
Как изменится погода в Украине на выходные - прогноз
Главред писал , что, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в субботу, 8 августа, в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди. Местами возможны град и шквалы.
В воскресенье, 9 августа, большая часть территории Украины окажется под влиянием антициклона. Осадков не ожидается. Ветер будет северный и северо-западный, 5–10 м/с.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинцам следует привыкать к жаркой погоде, поскольку, по словам метеорологов, высокая температура воздуха уже не будет для Украины аномалией.
Ранее сообщалось, что 7 августа на западе, а 8-9 августа в большинстве регионов Украины ожидается приход свежей воздушной массы. Вечером 7 августа ожидаются дожди с грозами.
Накануне стало известно, что 8 августа в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы, а дневная температура составит около +25–+31 градуса. В то же время на юго-востоке сохранится сильная жара до +35–+38 градусов.
Другие новости:
- Почему дети никогда не рождаются с зелеными глазами: неожиданный факт
- Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая угроза и народные приметы
- Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред