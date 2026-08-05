Как освежить тусклые стены всего за несколько минут: ремонт не понадобится

Регулярное удаление пыли возвращает краске яркость - это обходится дешевле, чем новый ремонт.

https://glavred.info/lifehack/kak-osvezhit-tusklye-steny-vsego-za-neskolko-minut-remont-ne-ponadobitsya-10786073.html Ссылка скопирована

Как мыть окрашенные стены / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему окрашенные стены выглядят тусклыми

Как мыть стены, не смывая цвет и блеск

Со временем окрашенные стены в доме начинают тускнеть. Многие считают, что исправить это можно только с помощью нового ремонта с перекрашиванием, однако это не так.

Главред решил разобраться, как быстро и легко оживить тусклые стены в доме.

видео дня

Почему стены становятся тусклыми

Стены, которые кажутся выгоревшими и нуждаются в новом слое краски, в большинстве случаев просто грязные - на них осел слой пыли, жира, пыльцы, дыма и паутины, который притупляет цвет. Вместо новой банки краски достаточно влажной уборки, пишет Real Simple.

Финансовая арифметика здесь очевидна: набор материалов ограничивается двумя ведрами, микрофиброй и средством для мытья посуды, тогда как перекраска комнаты означает покупку краски, вынос мебели и несколько дней простоя помещения.

Как помыть стены в комнате

Основной риск при мытье стен - не грязь, а само чистящее средство: агрессивные формулы и абразивы смывают пигмент и блеск, особенно на матовых покрытиях.

Средство, которое лучше всего подходит для мытья стен, готовят из расчета пол чайной ложки средства для мытья посуды на литр теплой воды.

Микрофибру нужно смочить в растворе, а затем отжать так, чтобы вода не капала. Мыть следует небольшими участками от верхнего угла вниз - это не дает грязным потокам стекать на уже очищенные зоны.

Как удалить жирные пятна с окрашенных стен

Пятна и царапины на стенах можно удалить обычной содой. Ее нужно насыпать на увлажненную микрофибру и аккуратно протереть загрязненное место.

Сода обладает мягким абразивным действием, поэтому хорошо удаляет даже жирные пятна, но не повреждает краску на стенах.

Как ухаживать за окрашенными стенами - видео:

Читайте также:

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред