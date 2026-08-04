Почему пень отрастает даже после вырубки: как навсегда избавиться от дерева без техники

Пень после срубки дерева может годами давать новые побеги, но есть способы остановить этот процесс, не перекапывая весь участок.

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Почему пень отрастает после вырубки - как избавиться от пня навсегда / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как уничтожить пень

Почему пень отрастает

После вырубки дерева проблема нередко не исчезает. Живые корни могут еще долго оставаться активными и стимулировать появление новых побегов, из-за чего владельцам участков приходится снова бороться с нежелательной растительностью. Об этом говорится в материале Southern Living.

Главред выяснил, как уничтожить пень на участке.

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Почему после вырубки дерева появляются новые побеги

Оставленный после срубки пень не всегда означает, что дерево окончательно погибло. Если корневая система продолжает получать питательные вещества, она будет пытаться восстановить растение.

"Пень может начать отрастать после вырубки дерева, но, скорее всего, у вас получится кустистая форма или несколько небольших стволов. Корни дерева остаются живыми даже после вырубки, и дерево будет использовать накопленную энергию и питательные вещества, чтобы пускать побеги как из самого пня, так и вокруг него, пытаясь выжить", - отмечают специалисты Southern Living.

Эксперты объясняют, что такие отростки могут вырасти довольно высокими, однако они не станут полноценным крепким деревом.

"В результате вы получите многоствольное дерево со слабыми ветвями, растущими из гнилого пня, который может привлекать вредителей, таких как термиты и муравьи-плотники. Эти вредители со временем могут проникнуть в ваш дом, а слабая древесина станет потенциальной опасностью во время ураганов", - подчеркивают эксперты.

Какие деревья отрастают после срубки

Способность образовывать новые побеги зависит от вида дерева. Некоторые породы практически не восстанавливаются, тогда как другие активно используют живую корневую систему.

"Не все пни дают побеги и отрастают. Сосна, ель и другие хвойные деревья не отрастают. Лиственные деревья, такие как клен, дуб, береза, ива и тополь, могут обильно пускать побеги", - отмечают специалисты.

Смотрите видео о том, как выкорчевать пень:

Также в материале обращают внимание на то, что молодые деревья восстанавливаются значительно активнее старых, а достаточное количество солнечного света дополнительно стимулирует появление новой поросли.

Как уничтожить пень и корни навсегда

Простое срезание побегов не решает проблему надолго. Пока корневая система остается живой, она будет продолжать образовывать новые отростки.

Эксперты отмечают, что измельчение самого пня не всегда дает желаемый результат.

"Измельчение пня кажется очевидным решением, но профессиональное удаление избавит вас лишь от самого пня. Побеги все равно могут появляться из активной корневой системы. Лучшее решение? Вам придется уничтожить пень, поскольку это также уничтожает корневую систему", - подчеркивают специалисты.

Как использовать гербициды для уничтожения пня

Одним из самых эффективных способов считается применение специальных препаратов, которые проникают к корням.

"Нанесите средство для уничтожения пней или гербицид на основе глифосата на пень так, чтобы он впитался вплоть до корней. Возможно, придется повторять обработку несколько раз, пока пень не погибнет", - отмечают эксперты.

Также они рекомендуют просверлить отверстия в древесине и залить препарат внутрь, после чего накрыть пень и дать средству подействовать около шести недель.

Как уничтожить пень без химии

Для тех, кто не хочет использовать гербициды, существуют альтернативные методы.

"Вместо гербицидов в просверленные в пне отверстия можно насыпать поваренную соль или садовый уксус. Смочите соль, плотно накройте пень брезентом и дайте веществу подействовать. Может потребоваться несколько месяцев, чтобы пень размягчился до такого состояния, чтобы его можно было выкопать лопатой", - советуют специалисты.

Как не допустить появления новых побегов

После обработки важно контролировать территорию вокруг бывшего дерева, ведь поросль может появляться на значительном расстоянии от пня.

"Когда вы заметите новые побеги на пне или в вашем дворе, обрезайте их и продолжайте обрезать, чтобы в конечном итоге истощить оставшуюся корневую систему дерева. Накрытие пня брезентом также может помочь держать новые побеги под контролем, поскольку это перекрывает им доступ света, воды и воздуха", - отмечают специалисты.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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