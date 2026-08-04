Россияне обстреляли Киевщину дронами: первые детали о последствиях и пострадавших

В результате очередной атаки вражеских ударных беспилотников в Броварском районе травмирована женщина.

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Россияне нанесли удар по Броварскому району с помощью дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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РФ атаковала Киевщину ударными беспилотниками

В Броварском районе в результате атаки травмирована женщина

Также повреждена гражданская инфраструктура

Вечером 4 августа российские войска атаковали Броварской район Киевской области ударными беспилотниками.

В результате вражеской атаки пострадала местная жительница. Об этом сообщают в Киевской ОГА.

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В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"К сожалению, в результате очередной атаки вражеских ударных дронов в Броварском районе пострадала женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также в районе в результате атаки повреждены частный дом и складское помещение. Информация о последствиях атаки уточняется.

В ОГА призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или безопасных местах. Воздушная опасность сохраняется.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 3 августа, РФ атаковала реактивным "Шахедом" АЗС под Кривым Рогом. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Напомним, пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что Россия во время ударов по Украине делает ставку на реактивные беспилотники, одновременно сокращая количество обычных дронов.

Кроме того, в ночь на 30 июля российские войска массированно атаковали Украину. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева. Из-за обстрела взрывы раздавались в столице, а также в Днепре и Кривом Роге.

Когда дроны РФ смогут долететь до Львовской области и Волыни

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" говорил, что российские ударные беспилотники пока не способны эффективно достигать западных регионов Украины из-за отсутствия действующих ретрансляторов на территории Беларуси.

Однако, по его словам, ситуация может измениться, если Беларусь разрешит использовать такие средства связи.

"В таком случае управляемые российские дроны, применяющие новые методы наведения, смогут угрожать не только приграничным районам, но и областям на западе Украины, в частности Львовской области и Волыни", - подчеркнул он.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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