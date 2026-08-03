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РФ переходит на новый формат ударов по Украине: названа главная угроза

Мария Николишин
3 августа 2026, 12:37
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Число обычных беспилотников во время российских ударов сокращается.
РФ переходит на новый формат ударов по Украине: названа главная угроза
Россия увеличивает количество реактивных дронов / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Плетенчука:

  • РФ изменила тактику воздушных атак на Украину
  • Реактивных дронов становится больше, обычных - меньше
  • Балистика остается главной опасностью

Страна-агрессор Россия во время ударов по Украине делает ставку на реактивные беспилотники, одновременно сокращая количество обычных дронов. Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Сейчас они сокращают количество обычных дронов при применении и фактически увеличивают количество реактивных дронов. То есть россияне сейчас сделали ставку в первую очередь на них. Они пытаются, как всегда, взять количеством. Но, надеюсь, что в какой-то момент мы тоже выйдем на паритет", - подчеркнул он.

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По его словам, несмотря на это, самым сложным для перехвата остается баллистическое вооружение - именно оно является основным вызовом.

"Основным вызовом остается баллистика. Что касается остальных средств, здесь речь идет о количественном и качественном составе, накопленном опыте. Потому что такого массированного применения реактивных Шахедов до этого мы не видели. Они тоже не являются чем-то, что невозможно вообще никак остановить. Есть случаи сбивания и дронов такого типа", - подчеркнул Плетенчук.

Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Когда дроны РФ смогут долететь до Львовской области и Волыни

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" говорил, что российские ударные беспилотники пока не способны эффективно достигать западных регионов Украины из-за отсутствия действующих ретрансляторов на территории Беларуси.

Однако, по его словам, ситуация может измениться, если Беларусь разрешит использовать такие средства связи.

"В таком случае управляемые российские дроны, применяющие новые методы наведения, смогут угрожать не только приграничным районам, но и областям на западе Украины, в частности Львовской области и Волыни", - подчеркнул он.

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву в ночь на 1 августа. В столице произошли пожары и разрушения в нескольких районах. В городе погибли девять человек, еще 27 человек пострадали, среди них - 4 ребенка.

30 июля стало известно, что страна-агрессор Россия впервые за долгое время применила северокорейскую баллистическую ракету. По предварительным данным, именно таким оружием оккупанты нанесли удар по поселку Радушное вблизи Кривого Рога, где ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли дети.

Офицер резерва Воздушных сил ВСУ и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский считает, что во время массированной атаки в ночь на 30 июля Россия неслучайно выбрала в качестве двух ключевых направлений ударов Киев и западные регионы Украины. Вероятно, враг рассчитывал, что Украина передислоцировала большинство систем противовоздушной обороны в столицу после длительных атак именно на Киев.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3-го ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Олексы Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно в тактической группе "Гром".

В мае 2023 года стал пресс-секретарём командования ВМС ВС Украины.

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