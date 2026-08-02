В Украине вводят лимиты на АЗС: названы ограничения на продажу топлива

В ОККО сообщили об изменениях в правилах заправки на АЗС.

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В Украине воодят ограничения на АЗС / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Gustavo Fring, Pixabay/emkanicepic

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ОККО сделала заявление об ограничениях на продажу топлива

Ограничение касается исключительно отпуска топлива в канистры

Сеть автозаправочных станций ОККО сделала заявление относительно ранее опубликованной информации о введении ограничений на продажу топлива.

В компании заявили, что никаких лимитов на заправку автомобилей не вводилось.

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Какие лимиты вводят на АЗС ОККО

Ограничение в 100 литров касается исключительно отпуска топлива в канистры и не распространяется на заправку транспортных средств.

В ОККО также призвали граждан пользоваться только проверенными источниками информации и не распространять недостоверные сообщения.

/ ОККО

Минэкономики: оснований для дефицита топлива в Украине сейчас нет

Украинский рынок горючего остается стабильным, а имеющихся запасов бензина и дизельного топлива достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Он отметил, что импорт нефтепродуктов продолжается без сбоев, а действующая логистическая система позволяет своевременно доставлять необходимые объемы топлива по стране.

"На данный момент дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортные поставки контрактуются, логистика работает", - подчеркнул министр.

В Минэкономики заверили, что на сегодняшний день не видят факторов, которые могли бы привести к нехватке топлива на внутреннем рынке.

/ Инфографика: Главред

Цены на топливо - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявлял, что резкого обвала цен на нефть до 60 долларов за баррель при президентстве Трампа не будет. По его словам, если что-то произойдет, то цена снова подскочит до 85–90 долларов.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что сейчас цены на топливо в большей степени зависят не от курса валют, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90–92 грн за литр.

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Что такое бензин? Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

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