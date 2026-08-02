Беларусь развертывает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной: что известно

Военное соединение будет базироваться вблизи Гомеля в 40 км от украинской границы.

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Беларусь развертывает новую десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси, скриншот

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На границе с Украиной Беларусь формирует новое десантно-штурмовое подразделение

Бригада будет базироваться вблизи Гомеля - в 40 километрах от границы

Пока создали один батальон, а до конца года планируют сформировать еще один

Беларусь начала формировать новую десантно-штурмовую бригаду недалеко от украинской границы. Подразделение будет дислоцироваться вблизи Гомеля, примерно в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

Об этом сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич в эфире телеканала белорусского министерства обороны "ВоенТВ".

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Новой бригаде присвоен 37-й номер. По словам Ильюкевича, её формирование уже началось. На данный момент создан один батальон, а до конца года планируется сформировать еще один. Также комплектуются подразделения боевого обеспечения, артиллерии, ПВО и разведки.

"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", - заявил Иллюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны.

По словам командующего, уже сформированы воинские части и подразделения, а также назначен офицерский состав и набран необходимый контингент остальных военнослужащих.

При этом белорусская сторона официально не объяснила, почему решила создать новую бригаду и какие задачи перед ней могут поставить.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Есть ли угроза наступления РФ на севере - мнение эксперта

Военный аналитик Алексей Гетьман заявлял, что угроза нового наступления России на севере вполне реальна.

По его словам, Россия вряд ли ставит перед собой задачу захватить Киев или Чернигов, но главной целью врага будет - заставить Украину перебросить резервы и растянуть линию обороны.

"Переброска украинских сил на север может ослабить оборону на других участках фронта и создать для российской армии более благоприятные условия для наступления", - считает он.

Угроза со стороны Беларуси - последние новости по теме

Главред писал, что украинские силы обороны продолжают укреплять участок границы с Беларусью, готовясь к возможным сценариям развития событий. На северном направлении ведется масштабное строительство оборонительных объектов, которые должны затруднить продвижение вражеских подразделений в случае попытки наступления, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что на территории Беларуси не наблюдается ударной группировки противника, но украинская разведка фиксирует развитие военной инфраструктуры.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов отмечал, что риск открытия полноценного второго фронта с территории Беларуси маловероятен, однако исключать скрытые операции агрессора нельзя.

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О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

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