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Угроза из Беларуси: эксперт предупредил о сюрпризах, которые может готовить Кремль

Дарья Пшеничник
1 июля 2026, 11:21
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По словам Жданова, Россия способна устроить провокации в обход самого Александра Лукашенко.
Угроза из Беларуси: эксперт предупредил о сюрпризах, которые может готовить Кремль
Возможно ли наступление из Беларуси / Коллаж: Главред, фото: t.me/modmilby, kremlin.ru

Главное из новости:

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  • Россия готовит провокации "под чужим флагом"
  • Лукашенко бессилен перед лояльными Кремлю генералами
  • Масштабное наступление из Беларуси невозможно из-за нехватки войск

В российско-украинской войне наметился ряд важных тенденций, которые меняют ситуацию в пользу Украины, тогда как для России куча проблем с каждым днём становится всё больше. Война неуклонно возвращается в РФ, Крым планомерно превращается в остров, а Кремль пытается втянуть белорусов в войну, в то время как Украина с Беларусью заговорила на языке ультиматумов.

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов в интервью "Главред" оценил вероятность открытия второго фронта со стороны Беларуси и рассказал, к каким сценариям следует готовиться на северной границе.

Провокации "под чужим флагом" и влияние Кремля

По словам военного эксперта, риск открытия полноценного второго фронта маловероятен, однако исключать скрытые операции агрессора нельзя. Россия способна устроить провокации в обход самого Александра Лукашенко, опираясь на своих сторонников в военном руководстве Беларуси.

"Возможно, это будет провокация под чужим флагом. И здесь Лукашенко будет бессилен, потому что её могут осуществить, не согласовывая с ним, а договорившись на местах с лояльными к России генералами в генеральном штабе белорусской армии", - отмечает Жданов.

Специфика границы и реальность стратегического наступления

Эксперт подчеркивает, что природные условия на границе двух государств делают масштабные боевые действия в этой зоне крайне сложными для реализации. В настоящее время речь идет исключительно о диверсионно-разведывательной деятельности на украинской границе, поскольку для крупных наступлений у противника нет ресурсов.

Эксперт напомнил, что планы по проведению глубинных операций рассматривались российским командованием и ранее, однако в нынешних условиях они неосуществимы.

"Ведь когда речь идет о расстоянии свыше 200 км, это уже стратегическая операция, для которой у России нет войск. Российские войска ни на Житомир, ни на Львов не наступали - они заходили в Киевскую область, потому что дальше - Полесье, где может пройти разве что ДРГ и нанести нам ущерб, особенно в районе атомных станций", - подчеркнул Жданов.

Таким образом, по оценке полковника запаса ГШ ВСУ, граница с Беларусью через леса и болота остается наихудшим вариантом в качестве театра полноценных боевых действий, поэтому ключевая опасность с этого направления сейчас кроется именно в диверсионных вылазках.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Что сдерживает Лукашенко - комментарий эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что Россия заинтересована в использовании белорусского направления, однако Александр Лукашенко вряд ли согласится на втягивание своей страны в войну против Украины. По мнению эксперта, несмотря на полную политическую лояльность Кремлю, белорусский лидер осознает возможные последствия такого решения для себя.

Рейтерович отмечает, что Лукашенко и в дальнейшем будет пытаться балансировать между различными интересами и делать громкие политические заявления, но будет избегать шагов, которые могли бы непосредственно вовлечь Беларусь в боевые действия. Эксперт также предполагает, что белорусские власти не рискнут предоставить свою территорию для запуска российских дронов-камикадзе или других средств поражения против Украины.

Угроза со стороны Беларуси - последние новости по теме

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вовлечение Беларуси существенно повлияет на дальнейшее развитие событий в регионе и создаст серьезный риск для критической инфраструктуры, отметив невыгодность подобного сценария для Минска.

Отметим, что майор в отставке Алексей Гетьман оценил возможные шаги Украины в ответ на угрозы с территории Беларуси. По его словам, удары по Беларуси могут стать законным ответом против военных целей и ретрансляторов, используемых для наведения беспилотников, и поэтому такие варианты не следует исключать.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин усиливает давление на белорусское руководство. Аналитики обращают внимание, что из-за финансового и политического влияния Кремля именно открытие второго фронта рассматривается как инструмент для усиления эскалации и переключения внимания с других театров боевых действий.

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О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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